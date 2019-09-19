Русские зажигают в Нью-Йорке! Гусев и Панарин забили первые голы за новые клубы

Это случилось. Артемий Панарин, главный герой нынешнего хоккейного лета, дебютировал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и сделал это в предсезонном матче против команды Никиты Гусева. Накануне Гусев уже дал повод для того, чтобы о нём говорили в восторженных тонах, когда отдал великолепную передачу на Джека Хьюза, что позволило «дьяволам» одержать победу над «Бостоном».
Теперь же всё внимание логично было приковано к Панарину, но и помимо Артемия в нью-йоркской битве было на кого посмотреть. Внимания заслуживал и российский вратарский дуэт в «Рейнджерс», и Виталий Кравцов, и Михаил Мальцев.
Все россияне в матче:
н. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 1 гол, «-1», 3 броска, игровое время 12.59.
н. Виталий Кравцов («Рейнджерс») — 1 передача, «0», 2 броска, игровое время 15.39.
в. Игорь Шестёркин («Рейнджерс») — 14 отражённых бросков из 15, 93,3%, игровое время 27.28.
в. Александр Георгиев («Рейнджерс») — 8 отражённых бросков из 11, 72,7%, игровое время 30.18.
н. Михаил Мальцев («Нью-Джерси») — 1 гол, «+2», 2 броска, игровое время 12.44.
н. Никита Гусев («Нью-Джерси»») — 1 гол, «+3», 2 броска, игровое время 16.39.
Началось всё с гола Нико Хишира, забитого уже на первой минуте матча. Швейцарец подставил на пятачке клюшку под бросок Сами Ватанена, и Александр Георгиев, начинавший встречу в воротах «синерубашечников», был бессилен.
Видео можно посмотреть в «твиттере» MSG Networks.
Под занавес периода преимущество «Нью-Джерси» выросло до двух шайб, и этот гол гостей заслуживает особого внимания. Его автором стал 21-летний петербуржец Михаил Мальцев, который в середине мая подписал трёхлетний контракт новичка с «Нью-Джерси», а сейчас пытается проявить себя в тренировочном лагере. Мальцев без особых усилий «раздел» защитников Брэндона Кроули и ветерана Брендана Смита, а затем завёл шайбу в ворота, не оставив шансов Георгиеву.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Джерси».
За пару минут до гола Мальцева спецбригада большинства «Рейнджерс» во главе с Панариным, Каапо Какко и защитником Джейкобом Трубой показала класс по организации голевых моментов. Стало ясно, что эти парни будут настоящей силой в приближающемся сезоне.
Видео можно посмотреть в «твиттере» MSG Networks.
Подтверждением тому стал первый гол Артемия Панарина за «Рейнджерс». Шайба была заброшена в стиле Овечкина — мощным броском в касание из левого круга вбрасывания.
Видео можно посмотреть в «твиттере» MSG Networks.
Три минуты спустя на успех Панарина ответил Никита Гусев, замкнувший удобную передачу на дальней штанге. Для Гусева этот гол стал не просто первым за «Нью-Джерси», но первым в НХЛ.
Видео можно посмотреть в «твиттере» MSG Networks.
Игорь Шестёркин, сменивший Георгиева в середине второго периода, также заработал аплодисменты, отразив несколько сложнейших бросков. Так, Нико Хишир вполне мог сделать счёт крупнее, но российский голкипер оказался на высоте. А в эпизоде с броском Никиты Гусева вратарь вовремя сыграл на отскоке.
Видео можно посмотреть в «твиттере» MSG Networks.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».
На третий период у «Рейнджерс» не вышел Артемий Панарин — по официальной версии, россиянин получил небольшую травму паха. «Это просто предосторожность. Повреждение было небольшим, с ним всё будет в порядке», — успокоил болельщиков наставник «синерубашечников» Дэвид Куинн.
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