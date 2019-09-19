Русские зажигают в Нью-Йорке! Гусев и Панарин забили первые голы за новые клубы

Это случилось. Артемий Панарин, главный герой нынешнего хоккейного лета, дебютировал за «Нью-Йорк Рейнджерс» и сделал это в предсезонном матче против команды Никиты Гусева. Накануне Гусев уже дал повод для того, чтобы о нём говорили в восторженных тонах, когда отдал великолепную передачу на Джека Хьюза, что позволило «дьяволам» одержать победу над «Бостоном».



Теперь же всё внимание логично было приковано к Панарину, но и помимо Артемия в нью-йоркской битве было на кого посмотреть. Внимания заслуживал и российский вратарский дуэт в «Рейнджерс», и Виталий Кравцов, и Михаил Мальцев.

Начертил! Американцы увидели своими глазами, как может играть Гусев в НХЛ Российский новичок «Нью-Джерси» набрал первое очко, ассистировав Джеку Хьюзу. Тому оставалось только попасть в пустые ворота.

Началось всё с гола Нико Хишира, забитого уже на первой минуте матча. Швейцарец подставил на пятачке клюшку под бросок Сами Ватанена, и Александр Георгиев, начинавший встречу в воротах «синерубашечников», был бессилен.

Видео можно посмотреть в «твиттере» MSG Networks.

Под занавес периода преимущество «Нью-Джерси» выросло до двух шайб, и этот гол гостей заслуживает особого внимания. Его автором стал 21-летний петербуржец Михаил Мальцев, который в середине мая подписал трёхлетний контракт новичка с «Нью-Джерси», а сейчас пытается проявить себя в тренировочном лагере. Мальцев без особых усилий «раздел» защитников Брэндона Кроули и ветерана Брендана Смита, а затем завёл шайбу в ворота, не оставив шансов Георгиеву.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Джерси».

За пару минут до гола Мальцева спецбригада большинства «Рейнджерс» во главе с Панариным, Каапо Какко и защитником Джейкобом Трубой показала класс по организации голевых моментов. Стало ясно, что эти парни будут настоящей силой в приближающемся сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» MSG Networks.

Подтверждением тому стал первый гол Артемия Панарина за «Рейнджерс». Шайба была заброшена в стиле Овечкина — мощным броском в касание из левого круга вбрасывания.

Видео можно посмотреть в «твиттере» MSG Networks.

Три минуты спустя на успех Панарина ответил Никита Гусев, замкнувший удобную передачу на дальней штанге. Для Гусева этот гол стал не просто первым за «Нью-Джерси», но первым в НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» MSG Networks.

Игорь Шестёркин, сменивший Георгиева в середине второго периода, также заработал аплодисменты, отразив несколько сложнейших бросков. Так, Нико Хишир вполне мог сделать счёт крупнее, но российский голкипер оказался на высоте. А в эпизоде с броском Никиты Гусева вратарь вовремя сыграл на отскоке.

«Рейнджерс» заломили цены на абонементы! Это всё из-за Панарина? Выложите минимум $ 5,2 тыс. за заветный квиток и наслаждайтесь игрой высокооплачиваемой российской звезды.

Видео можно посмотреть в «твиттере» MSG Networks.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

На третий период у «Рейнджерс» не вышел Артемий Панарин — по официальной версии, россиянин получил небольшую травму паха. «Это просто предосторожность. Повреждение было небольшим, с ним всё будет в порядке», — успокоил болельщиков наставник «синерубашечников» Дэвид Куинн.