«Эти броски, как удар по лицу». Что пишут о дебюте Панарина в «Рейнджерс»

Удачный первый матч Артемия Панарина в форме «Нью-Йорк Рейнджерс» и его гол не остались без внимания заокеанской прессы.

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«Это электрический крайний нападающий»

Самых высоких оценок заслужила игра спецбригады большинства «Рейнджерс», в которую входили Артемий Панарин, Мика Зибанеджад, Джейкоб Труба, Каапо Какко и Крис Крайдер.

«Наблюдение за этой спецбригадой и бросками Панарина — словно удар по лицу, который показывает, насколько атакующая мощь команды преобразилась, если сравнивать с тем, что было год назад. Перекрёстные пасы в касание от Панарина до Какко, передачи в касание от Зибанеджада — это то, что хочется смотреть. Эти парни уже начали набирать очки — Панарин реализовал одно из четырёх численных преимуществ в матче против «Нью-Джерси».



После второго периода Панарин покинул площадку из-за лёгкого повреждения в паху, которое, кажется, не очень его беспокоит. Это произошло уже после того, как Артемий заставил трибуны реветь от восторга, нанеся выстрел в касание с вершины левого круга вбрасывания. Ранее этому квинтету удалось трижды попасть в штанги за 10 секунд, а вратарь «Дэвилз» Кори Шнайдер демонстрировал шпагат.



И всё это было сделано без участия второй бригады большинства, куда вошли Фокс, Читил, Кравцов и Бучневич. Да, ещё очень рано. Но численный перевес и заключается в том, что всплеск мастерства у «рейнджеров» был очевиден. Соперникам будет трудно прочитать комбинацию, если у Панарина будет такой убийственный бросок», — отмечает обозреватель New York Post Бретт Циргалис.

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«Даже если бы они не проводили много времени вместе — если они его вообще проводили ранее, чем три дня назад, — то они нашли немного «химии». В игре спецбригады большинства пока есть хороший темп, так что всё отлично», — сказал главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн.



«Артемий Панарин, электрический крайний нападающий, который дебютировал за новую команду в матче с «Нью-Джерси», забил гол в большинстве, но был вынужден покинуть площадку. Причиной стало, как говорят в команде, небольшое напряжение в паху. После ухода Панарина его место в первом звене занял Крис Крайдер. Игра в большинстве в исполнении «рейнджеров» была доминирующей, несмотря на то что забит лишь один гол в четырёх попытках», — считает журналист Newsday Колин Стивенсон.

«Я был немного шокирован, если честно. У нас была первая игра вместе, а до этого мы провели только одну тренировку. Но мне кажется, что мы хорошо перемещали шайбу и понимали друг друга», — признался Мика Зибанеджад, который нанёс 8 бросков в створ ворот.



«Панарину не потребовалось много времени, чтобы забить за «Рейнджерс». В самой первой предсезонной игре Артемий зажёг лампу за спиной вратаря соперников. Вряд ли кто-то теперь сможет подумать, что с такими новичками «рейнджеры» не попадут в плей-офф. Возможно, глубина состава остаётся проблемой, но талант в команде на лицо», — констатирует Джек Леннекер из Elite Sports NY.



«Артемий, Каапо Какко и «Рейнджерс» в целом произвели солидное впечатление. Все новобранцы присутствовали в игре с «Нью-Джерси». Панарин скоро будет известен как ежедневный Хлебушек (Bread Daily). Он был креативным и делал именно то, что, по мнению «рейнджеров», он и должен делать, пока не покинул игру. У Кравцова была парочка шансов практически сразу же после гола Панарина, в середине третьего периода он помог Андерссону сократить отставание в счёте», — пишет обозреватель The Athletic Рик Карпинелло.

«Панарин забил, а наш Гусь нашёл, что ответить!»

Болельщики тоже не остались в стороне от обсуждения первой игры российской суперзвезды «Рейнджерс».



«Панарин забил первый гол за «Рейнджерс», Каапо Какко набрал первое очко. Не могу поверить, что действительно написал это. Они уже в моём сердце», — отмечает фанат с говорящим никнеймом Breadman Gets Paid.



«Откровенно говоря, он в этом матче не выделялся, да я не особо его и искал на льду. Не думал, что он многое сделает в первом предсезонном матче. Но гол получился просто отменным», — считает The Ranger9.

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«После того как Панарин забил, наш Гусь из «Дэвилз» нашёл, что ответить!» — радуется персональный болельщик Никиты Гусева Justin Let's Goo. «Такое большинство заставляет задуматься и почувствовать кое-что. Эти передачи Какко на Панарина и Зибанеджада приведут к большому количеству голов», — считает Alex Nunn.



«Панарин же проиграл свой первый предсезонный матч за «Рейнджерс»! А «Коламбус» свой первый матч выиграет», — считает Garrett. «Это был один из самых впечатляющих вечеров «Мэдисоне» за несколько последних лет! Это большинство по-настоящему впечатляет», — сказал Andrew B.

«Зибанеджад, Какко, Труба, Кравцов и Панарин смотрелись просто здорово. Но остальная часть командой была просто одурачена фарм-клубом «Дэвилз». В целом мы можем быть оптимистичными», — резюмировал Echevarietta Van Fleet.