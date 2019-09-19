На Умарка замахнулись, а он уже упал. Смешной поступок лидера «Салавата»

Матчи между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» — это всегда яркое зрелище. Эти команды просто не умеют играть скучно, когда встречаются в очном поединке, будь то матчи плей-офф или обычная регулярка. Уфимцы и омичи не виделись с апреля, когда в зрелищном и напряжённом финале Востока «Авангард» сломил сопротивление «Салавата» в третьем овертайме шестой встречи. 19 сентября клубам предстояло открыть новую страницу противостояния.

С весны утекло не так много воды. У руля соперников по-прежнему Николай Цулыгин и Боб Хартли, составы поменялись, но не кардинально. Из лидеров «Салават» потерял Йоонаса Кемппайнена, «Авангард» проводил в НХЛ Илью Михеева. Многие действующие лица Кубка Гагарина-2019 остались на своих местах, и относиться к этой игре, как к рядовому матчу регулярки, не получалось. Уфа жаждала реванша за апрельское поражение.

«Салават Юлаев» до этого поединка возглавлял дивизион Чернышёва, опережая «Авангард» лишь по дополнительным показателям. Но проблем у омичей гораздо больше – на команду обрушилась эпидемия травм, в результате которой из строя выбыли Денис Зернов, Сергей Широков, Алексей Емелин и Коди Франсон. Трудно оценить значимость каждого из этих хоккеистов для «ястребов». Но «Авангард» не унывает и даже умудряется навязывать равную борьбу единоличному лидеру регулярки «Автомобилисту» в гостевой встрече.



Понемногу решаются и кадровые проблемы: на пробный контракт взят Игорь Макаров, полноценное соглашение подписано с Робом Клинкхаммером. Правда, в Уфе канадца в составе «Авангарда» не оказалось – он ещё не готов играть.

«Салават» — «Авангард»: в воротах гостей вновь сыграет Судницин

Ювелир Шумаков и первый гол Картаева за Уфу

Встреча на уфимском льду началась как обычно – с давления «Салавата». Хозяева площадки плели кружева в чужой зоне, запирали «Авангард» длинными позиционками, но омичам удавалось держать оборону. Да и Судницин играл надёжно.



«Авангард», конечно, огрызался редкими контратаками. В одной из таких переусердствовал Кирилл Семёнов, съездивший Юхе Метсоле по рукам после того, как тот уже накрыл шайбу. В результате «ястребам» пришлось пережить две тяжелейшие минуты в меньшинстве, но счёт не изменился.



Этот эпизод произошёл уже на второй минуте игры, а в середине первого периода состоялся первый гол. «Авангард» провёл очередной контрвыпад и успеха добился настырный Павел Дедунов, буквально закопавший шайбу в ворота.

Этот гол слегка остудил пыл уфимцев, «Авангард» отодвинул игру от своих ворот, и на 18-й минуте заработал большинство. «Ястребам» потребовалось всего восемь секунд на реализацию лишнего – Сергей Шумаков нанёс ювелирный кистевой бросок прямо в девятку.

Но уйти на перерыв с комфортным преимуществом гостям не удалось. Очередная суматоха в своей зоне закончилась для «Авангарда» точным броском Владислава Картаева, для которого эта шайба стала первой после возвращения в «Салават».

Лидеры «Салавата» не замечают друг друга на льду

Второй период начался для «Салавата» приятным образом. Постоянное давление уфимцев закончилось тем, что омичи прозевали открывание Захара Арзамасцева по центру зоны. Защитник не растерялся от такой свободы действий и сравнял счёт.

Хозяева продолжали быть намного активнее, но и «Авангард» смотрелся хорошо. Вообще, это был типичный матч этих команд – качельный, задорный, весёлый. Побольше бы таких дуэлей в КХЛ!



На 28-минуте игры в штрафной бокс отправился Александр Кадейкин. К тому моменту «Салават» серьёзно поддушил гостей, и передышка для «Авангарда» оказалась как нельзя кстати. Но «ястребы» не только отодвинули игру от своих ворот, но и снова вышли вперёд. Во второй игре подряд отличился Вячеслав Войнов, который, кажется, возвращается на свой прежний уровень.

Быстро ответить на этот гол «Салавату» не удалось, во многом благодаря Судницину, который выглядел достойно. А перед самым перерывом произошёл любопытный эпизод – в районе чужой синей линии столкнулись Линус Умарк и Сакари Маннинен. Этот момент ещё раз показал, что между новичком уфимцев и прежними лидерами «Салавата» пока и близко нет должного взаимопонимания – они просто не видят друг друга на льду, как в прямом, так и в переносном смысле.

Нервы и симуляции Умарка не помогли «Салавату»

В третьем периоде от «Салавата» можно было ждать ещё большего увеличения активности, но «Авангард» много не позволял хозяевам. Не шла игра и у лидеров атак уфимцев, в результате тот же Линус Умарк тратил больше эмоций на симуляции и споры с судьями, чем на созидание. В одном из моментов швед, казалось бы, заработал большинство, но зачем-то решил в очередной раз показать своё недюжинное актёрское мастерство. В результате игра продолжилась в формате «4 на 4».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ



А спустя ещё пару минут «Авангард» забросил четвёртую шайбу. Скромный наброс Вилле Покки привёл к удачному для Евгения Грачёва рикошету.

Вскоре после этого гола на площадке вспыхнули страсти. Вновь в центре внимания оказались уфимские легионеры – Маннинен и Хартикайнен вдвоём полетели вымещать злость на Кирилле Семёнове и оставили свой клуб в меньшинстве. Умарк тоже отличился в этом эпизоде: сначала переругивался с Бондаревым, а когда защитник «Авангарда» сделал замах, то швед рухнул как подкошенный. Смотрелось очень смешно, Умарк явно перепутал хоккей с футболом, где такие моменты происходят очень часто.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ



«Салават» отбился, но у уфимцев оставалось слишком мало времени, чтобы отыграть две шайбы. Да и Судницин в воротах «Авангарда» играл великолепно. Последнюю пятиминутку основного времени уфимцы буквально не вылезали из зоны «Авангарда», рано меняли вратаря, но всё было тщетно. «Ястребы» не только удержали победный счёт, но и забросили пятый гол в пустые ворота «Салавата» — отличился Свен Андригетто.



5:2, победа «Авангарда», омичи снова празднуют успех в столице Башкортостана и выходят в лидеры дивизиона Чернышёва.