«Спартак» провалил старт сезона. Кто виноват, что всё плохо?

Матч с «Металлургом», несмотря на проблемы «сталеваров», не сулил «Спартаку» ничего хорошего: красно-белые ни разу не выигрывали в Магнитогорске, а в предыдущих двух играх москвичи не забросили ни одной шайбы. Голевую засуху в итоге прервали – но этого оказалось мало, чтобы взять очки. «Потерю головы» в самом начале не простил даже еле-еле двигающийся (Илья Воробьёв не даст соврать) и обескровленный «Металлург» — четыре шайбы за 20 минут и беспросветное уныние, сквозившее буквально в каждом действии игроков красно-белых. Беспалов играет откровенно плохо, Хомченко вновь не смог обойтись без «привоза», Патрик Херсли представляет собой худшие образцы Дениса Куляша и Олега Пигановича, Хохлачёв исчезает, а звено Зубова, организовавшее погоню за «Магниткой, по сути, исправляло свои же собственные ошибки, так как именно это сочетание находилось на льду при трёх шайбах соперника.

Веру в «Спартак» вернул Цыплаков – именинник, не игравший против «Сочи» и «Барыса», не мог допустить, чтобы в праздничный день команда так безвольно рассыпалась. В третьем периоде «Металлург» ожидаемо подсел, начал хватать удаления и позволил гостям приблизиться к себе вплотную — «Спартак» дважды реализовал большинство усилиями Карсумса и Фёдорова (первая шайба в сезоне), но на большее красно-белых не хватило. 9 матчей – 7 поражений, и по потерянным очкам спартаковцы аутсайдеры конференции. Не этого мы ожидали от «Спартака» Знарка, правда? Первый раунд никого не устроит, ведь так?



Как только на пост главного тренера красно-белых заступил самый успешный российский тренер последних лет, сразу же заговорили о том, что «Спартак» обязательно войдёт в число лидеров и навяжет борьбу топ-клубам Западной конференции. Игроки с нетерпением ожидали начала совместной работы с титулованным наставником, а сам Знарок приятно удивлял открытостью и готовностью отвечать на вопросы доброжелательно и развернуто. «Спартак» засиделся в середняках, Знарок засиделся без полноценной тренерской работы и полон желания доказывать и вести «Спартак» к вершинам. Эдакий ремейк ХК МВД – беззвёздная команда, которая за счёт дисциплины, характера и тренерской руки будет трепать нервы фаворитам и даже их обыгрывать. В суровой реальности пока результаты несколько иные.

Спартак не усилился и постарел

В стане красно-белых как будто решили, что приход Знарка автоматически означает, что «Спартак» входит в число фаворитов чемпионата и усиливаться не нужно. Юньков, Кокарев, Кутузов, Столяров, Херсли – такие новички порадовали бы любого тренера, возможно, несколько лет назад, но точно не сейчас. Дыбленко вернули в СКА, команду покинули Провольнев и Шалагин, ушли Лисин, Калинин, Максвелл, Григорьев, Осипов. В итоге «Спартак» нынче — самая возрастная команда в КХЛ, но, в свою очередь, многие игроки работали со Знарком и прекрасно знают его требования. Бывших динамовцев набралось столько, что команду подкалывают игроки из нынешнего «Динамо». Возрастной коллектив, конечно, разбавлен молодёжью: Никишин, Тришин, Шабловский, Талалуев, Цыплаков, Шашков, но красно-белых данный приток не омолаживает. И не оправдывает: возраст, опыт, проверенные хоккеисты, которых хорошо знает тренер – данный подход к формированию состава уже устарел и непонятно, как игроки, давно прошедшие свой пик, будут давать тот результат, который от них ждут. Судя по первым играм, фениксов и Александров Сёминых в «Спартаке» не намечается.

Знарок

Во-первых, хочется пожелать тренеру скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик, где его ощутимо не хватает. Во-вторых, стоит признать, что Олег Валерьевич уже начал нервничать из-за того, что у команды не ладится игра, а признанные и проверенные игроки совершают непростительно много ошибок. На пресс-конференции после матча с «Авангардом» Знарок пытался незаметно передразнивать Хартли (не получилось), затем упрекнул журналиста в неготовности справляться с тяжестями, а потом выяснилось, что «тяжёлый календарь именно для таких команд, как у нас». Посмотрим, кто у «Спартака» дальше в расписании – дважды «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Авангард», ЦСКА, «Витязь», СКА. А здесь какие будут оправдания? Претензии к тому, что соперники сильные, надо бы ослабить? Теперь никаких поблажек не будет – результат зависит исключительно от команды и тренера. Впереди действительно тяжёлые матчи с непростыми соперниками – вот и увидим, насколько «Спартак» готов бороться с фаворитами.

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Игровые проблемы

«Спартак» лишь в одной игре из девяти первым открыл счёт – в остальных матчах приходилось отыгрываться. Травма Гудачека сказывается на вратарской линии – Никита Беспалов разочаровывает и ошибается, а Павел Хомченко к роли первого номера пока явно не готов. Порой происходят необъяснимые удаления – например, в матче против «Барыса» в большинстве Хохлачёв зачем-то упорно нарушал правила на вбрасывании, за что был удалён и лишил команду численного преимущества. Максим Гончаров в игре с «Динамо» незадолго до окончания основного времени атаковал игрока, который находился без шайбы, и удаление защитника соперник реализовал в овертайме. Проблемы в обороне (24 пропущенных шайбы, больше только у «Северстали»), настоящая засуха у форвардов (больше одной шайбы забросили только Талалуев и Карсумс), а по показателю полезности главные вредители Хохлачёв (-4) и Фёдоров (-7). Игроки, которых не так давно вызывали в сборную, пусть и олимпийскую. Чем отметился в последних матчах капитан команды нападающий Денис Кокарев? Правильно, дракой, но это явно не его функции. Пока непонятно, как тренерский штаб собирается выправлять ситуацию – форварды голами не балуют, защитники с вратарями оплотом надёжности не являются, дисциплина хромает, а лидеры, мягко говоря, подводят.

Даже Знарок подумал, что это сон. Ляп вратаря «Спартака» из дворового хоккея Главный тренер «Спартака» полагал, что видел в хоккее всё, но даже он стоял с открытым ртом.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Завышенные ожидания

Теперь посмотрим правде в глаза: у «Спартака» средний состав, который не готов бороться за высокие места даже при наличии Знарка, и это стало понятно уже в межсезонье, когда команда комплектовалась по принципу «он когда-то играл у Знарка» и «он подойдёт к схемам Знарка», и тут уже вопросы к Жамнову, почему «серьёзная селекционная работа» превратила команду в набор ветеранов. Знарок может просить любых игроков, но последнее слово всегда за менеджером.



В итоге получился коллектив, из которого, может, и удастся создать команду-семью, но не более того. А аналогии с ХК МВД утопичные и не имеющие ничего общего с реальностью. Складывается впечатление, что Олег Валерьевич немного отвык, что обстановка вокруг него изменилась, и клуб другой, нужно перестраиваться, находить другие решения, искать новые подходы. Биться, бороться и искать, найти и не сдаваться – с таким принципами в КХЛ не удивишь даже многострадальное минское «Динамо», особенно если у команды была слабая селекция и ряд игроков уже не вернётся на прежний, когда-то высокий уровень.

Нервы или аллергия на канадцев? Знарок открыто передразнивал Хартли Тренер «Спартака» устал ждать своего коллегу, а потом был недоволен его «бла-бла-бла».

Начало чемпионата подтвердило абсолютно все опасения: у «Спартака» ничего не получается, в последний раз так плохо было, наверное, когда дошло до визита болельщиков в раздевалку. Олег Валерьевич старается, отдаётся работе без остатка, но, похоже, Знарку явно надо адаптироваться к новым реалиям после столь большого перерыва, и не от работы, а от беззвёздных клубов, где нет ресурсов, которые уже до начала чемпионата делают команду лидером. Похоже, усиления в «Спартаке» не предвидится, а значит, как говорится, в бой идут одни старики, других вариантов нет. «Спартак» сам себя загнал в такую ситуацию, в которой Знарок должен стать спасителем и волшебником – а чуда, похоже, не будет.