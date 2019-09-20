Космический сейв в НХЛ! Даже сам вратарь хотел увидеть повтор

Скоро стартует очередной сезон НХЛ, а пока команды лучшей лиги мира проводят предсезонные матчи, и в них происходит масса интересного. «Зажигают» русские хоккеисты, проводятся яркие драки, забрасываются шайбы с середины площадки. Словом, межсезонье в НХЛ порой привлекает большее внимание, чем некоторые матчи регулярки КХЛ.
И, конечно, куда же без ярких вратарских сейвов! Первое мегаспасение в контрольных матчах НХЛ совершил голкипер «Бостона» Ярослав Галак. «Брюинз» встречались с «Филадельфией», и в первом периоде при счёте 1:1 у молодого нападающего «Флайерс» Моргана Фроста возникла нереальная возможность открыть счёт. Форвард находился прямо перед воротами, шайба удобно легла ему на крюк, а Галак в этот момент располагался к Фросту спиной. Верный гол? Как бы не так! Посмотрите, что сотворил опытнейший словацкий голкипер.
Сумасшедший сейв! Возможно, один из самых крутых и необычных за последние несколько лет во всём мировом хоккее. Любопытно, что совершил его Ярослав Галак, 34-летний вратарь, чьи лучшие годы вроде как остались позади. Но в прошлом сезоне Галак в регулярке весьма удачно провёл за «Бостон» почти половину игр, а сейчас он показывает, что вновь готов быть верным и надёжным бэкапом для Тууки Раска.
Немного символично, что опытный Галак не позволил забить 20-летнему Фросту, для которого этот сезон должен стать первым на взрослом уровне. Канадец, выбранный «Филадельфией» в первом раунде драфта в 2017 году в прошлые сезоны разрывал лигу OHL, но сейчас дядька Галак, много повидавший на своём хоккейном веку, показал молодому парню всю разницу между юниорским хоккеем и НХЛ.
Получилось эффектно, хотя, по правде говоря, Галак и сам сначала не поверил, что вытащил эту шайбу, да и его решающее движение ловушкой было отчаянным и рефлекторным. Но ведь в умении сыграть интуитивно тоже заключается мастерство голкипера.
Забавно, что после этого момента оба участника эпизода с удовольствием пересматривали момент на видеокубе. Фрост пытался понять, как он не забил в этом эпизоде, а Галак любовался собственным спасением. Даже через вратарский шлем было видно, что Ярослав очень доволен.
Кстати, Галак не только не пропустил от Фроста в конце первого периода, но и отразил все остальные броски «Филадельфии» в матче. А вот полевые игроки «Брюинс» после мегасейва Галака забросили две шайбы в ворота «Флайерс» и отпраздновали победу с общим счётом 3:1.
- 20 сентября 2019
-
13:46
-
13:32
-
13:19
-
12:47
-
12:25
-
12:01
-
11:31
-
11:18
-
11:00
-
10:34
-
10:12
-
10:04
-
09:47
-
09:29
-
09:11
-
09:00
-
07:25
-
06:01
-
05:52
-
02:50
-
00:44
-
00:27
-
00:18
-
00:00
- 19 сентября 2019
-
23:53
-
23:29
-
23:09
-
22:57
-
22:50
-
22:47
-
22:43
-
22:38
-
22:25
-
22:22
-
22:19