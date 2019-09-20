Космический сейв в НХЛ! Даже сам вратарь хотел увидеть повтор

Вместе с Галаком на медиакуб смотрела вся арена. Никто сразу не мог понять, как он поймал шайбу вслепую.

Скоро стартует очередной сезон НХЛ, а пока команды лучшей лиги мира проводят предсезонные матчи, и в них происходит масса интересного. «Зажигают» русские хоккеисты, проводятся яркие драки, забрасываются шайбы с середины площадки. Словом, межсезонье в НХЛ порой привлекает большее внимание, чем некоторые матчи регулярки КХЛ.

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И, конечно, куда же без ярких вратарских сейвов! Первое мегаспасение в контрольных матчах НХЛ совершил голкипер «Бостона» Ярослав Галак. «Брюинз» встречались с «Филадельфией», и в первом периоде при счёте 1:1 у молодого нападающего «Флайерс» Моргана Фроста возникла нереальная возможность открыть счёт. Форвард находился прямо перед воротами, шайба удобно легла ему на крюк, а Галак в этот момент располагался к Фросту спиной. Верный гол? Как бы не так! Посмотрите, что сотворил опытнейший словацкий голкипер.

Сумасшедший сейв! Возможно, один из самых крутых и необычных за последние несколько лет во всём мировом хоккее. Любопытно, что совершил его Ярослав Галак, 34-летний вратарь, чьи лучшие годы вроде как остались позади. Но в прошлом сезоне Галак в регулярке весьма удачно провёл за «Бостон» почти половину игр, а сейчас он показывает, что вновь готов быть верным и надёжным бэкапом для Тууки Раска.

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Немного символично, что опытный Галак не позволил забить 20-летнему Фросту, для которого этот сезон должен стать первым на взрослом уровне. Канадец, выбранный «Филадельфией» в первом раунде драфта в 2017 году в прошлые сезоны разрывал лигу OHL, но сейчас дядька Галак, много повидавший на своём хоккейном веку, показал молодому парню всю разницу между юниорским хоккеем и НХЛ.

Получилось эффектно, хотя, по правде говоря, Галак и сам сначала не поверил, что вытащил эту шайбу, да и его решающее движение ловушкой было отчаянным и рефлекторным. Но ведь в умении сыграть интуитивно тоже заключается мастерство голкипера.



Забавно, что после этого момента оба участника эпизода с удовольствием пересматривали момент на видеокубе. Фрост пытался понять, как он не забил в этом эпизоде, а Галак любовался собственным спасением. Даже через вратарский шлем было видно, что Ярослав очень доволен.



Кстати, Галак не только не пропустил от Фроста в конце первого периода, но и отразил все остальные броски «Филадельфии» в матче. А вот полевые игроки «Брюинс» после мегасейва Галака забросили две шайбы в ворота «Флайерс» и отпраздновали победу с общим счётом 3:1.