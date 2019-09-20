В списке есть как именитые иностранцы, так и россияне, пробовавшие себя на ответственном посту.

Оказывается, они были в КХЛ. Тренеры, о которых вы могли даже не знать

Рассказываем о главных тренерах клубов КХЛ, которые работали в лиге на своих постах непродолжительные сроки. О многих из них вы уже могли забыть, а кого-то и вовсе не знать.

Евгений Мухин («Автомобилист»), 2010 — 2011

Многие могут не знать о таком тренере, однако он успел поработать в КХЛ, да ещё и главным в «Автомобилисте». Мухин возглавил команду после увольнения Евгения Попихина. До этого Мухин два с половиной года работал главным тренером молодёжной команды «Авто». Зарекомендовать себя сильным специалистом в первой команде у Мухина не получилось.

Чем занимается сейчас: ассистент главного тренера альметьевского «Нефтяника» из ВХЛ.

Илья Бякин («Автомобилист»), 2011

Поработал главным в «Автомобилисте» и олимпийский чемпион Илья Бякин. Уроженец Свердловска был рад возглавить родную команду, но задержаться в ней надолго у Бякина не получилось. В Екатеринбурге Бякин не проработал и полного года. Специалист написал заявление по собственному желанию, заявив, что без его ведома клуб уволил двух тренеров и двух игроков. Бякин уходил из «Автомобилиста» со скандалом.

Чем занимается сейчас: выступает за команду «Легенды хоккея» на ветеранских турнирах.

Сафин год работал в «Салавате Юлаеве» на посту главного тренера. Долго находясь в системе уфимского клуба, Сафин попробовал себя в роли главного тренера, но успехов на этом непростом поприще не достиг. Не хватило харизмы и авторитета для работы с лидерами. В конце декабря Сафина уволили из «Салавата», а на его место поставили Владимира Юрзинова-младшего.

Чем занимается сейчас: занимается семейными делами, последним клубом, в котором работал Сафин, был «Горняк» из города Учалы.

Ерлан Сагымбаев («Барыс»), 2015

В истории «Барыса» было немало главных тренеров. Был и такой, как Ерлан Сагымбаев. Уроженец Казахстана хорошо известен как игрок, поигравший во многих российских клубах. Тренером же Сагымбаев работал только у себя на родине, но в КХЛ ему ничего добиться не удалось. Был уволен 23 сентября 2015 года после 13 матчей, когда «Барыс» находится на 10 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Чем занимается сейчас: главный тренер хоккейного клуба «Астана».

В Сагымбаеве было мало Назарова. Почему «Барыс» уволил тренера Вторым главным тренером, отправленным в отставку в этом сезоне КХЛ, стал Ерлан Сагымбаев. Почему при нём «Барыс» провалил старт чемпионата?

Владимир Семёнов («Сибирь»), 2009

Семёнов был утверждён главным тренером «Сибири» попечительским советом клуба в 2009 году, а помогал ему Андрей Тарасенко, ранее исполнявший обязанности главного тренера. Семёнов отработал в «Сибири» 19 матчей чемпионата, после чего его работу признали неудовлетворительной. Исполнять обязанности главного тренера снова стал Тарасенко-старший.

Чем занимается сейчас: последним клубом, в котором работал Семёнов, был «Авангард». Сейчас Семёнов занимается семейными делами.

Душан Грегор («Адмирал»), 2014

История «Адмирала» в КХЛ ещё не такая большая, как у других команд Континентальной лиги, однако во Владивостоке уже успели поработать иностранные тренеры. Например, вряд ли многие помнят о Душане Грегоре. В «Адмирале» Грегор не отработал и сезона, после чего отправился трудиться в чешскую «Славию». Сам Грегор понял, что во Владивостоке у него не слишком получилось. Об этом можно судить из заявления Душана.

Душан Грегор: принял решение покинуть «Адмирал»

Чем занимается сейчас: главный тренер казахстанской команды «Арлан».

Александр Барков («Металлург» Мг), 2011

Отец капитана «Флориды Пантерз» в 2010 году вошёл в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга», выступающего в КХЛ, а в 2011 году возглавил клуб. Спустя месяц после начала регулярного чемпионата был уволен с тренерской должности. На столь ответственном посту в топ-клубе у Баркова-старшего не заладилось с первых же дней.

Чем занимается сейчас: главный тренер китайского клуба МХЛ «ОЭРДЖИ Юниор».

Юкка Раутакорпи («Амур), 2014 – 2015

Раньше в «Амуре» была мода на финских тренеров. Как тут не вспомнить о Ханну Йортикке и Юкке Раутакорпи. Но если сверххаризматичный Йортикка оставил свой след в истории хабаровского хоккея, то Раутакорпи руководил «Амуром» намного слабее. Сразу после увольнения финна уроженцев Суоми в Хабаровск больше не приглашали, решив довериться отечественным специалистам.

Чем занимается сейчас: главный тренер финского клуба «Таппара».

«Вспомнить Йортикку», или «Грабли Киви»? В Хабаровске думают, что нашли нового Йортикку, но неудача Раутакорпи с «Амуром» может положить конец моде на финских тренеров.

Кай Суйкканен («Локомотив»), 2010

Для многих так и осталось загадкой, зачем в «Локомотив» приглашали Кая Суйкканена. Финн не показал в Ярославле ровным счётом ничего, отработав с мая по ноябрь. В руководстве ярославцев часто делают не слишком обдуманную ставку на иностранцев, но срабатывает она далеко не всегда. Суйкканен яркое тому подтверждение.

Чем занимается сейчас: в последние годы трудился в итальянском клубе «Больцано» на посту главного тренера.

Кай Суйкканен («Локомотив»), 2010 Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Сергей Гомоляко («Витязь»), 2007 – 2008

Это сейчас все знают Сергея Гомоляко как менеджера, а раньше он трудился в системе «Витязя», успев поработать с молодёжной командой и в главной команде. 29 октября 2007 года был назначен главным тренером «Витязя», но уже 5 ноября 2008 года отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов клуба, который занимал последнее место в чемпионате КХЛ.

Чем занимается сейчас: спортивный директор ХК «Сочи».

Да, один из легендарных шведских тренеров успел поработать в России. Густафссон возглавлял «Атлант», ныне уже не выступающий в КХЛ. В те времена у «Атланта» было всё хорошо в финансовом плане, однако карьера шведа в Подмосковье не задалась. Бенгт-Оке так и не сумел привыкнуть к местным реалиям, не проработав на своём посту даже года.

Чем занимается сейчас: последним на сегодня местом работы шведа была норвежская команда «Стьернен».

Карри Киви («Трактор»), 2014

Ещё один пример неудачного финского опыта в КХЛ. Всего под руководством Карри Киви «Трактор» провёл 20 матчей в КХЛ и одержал лишь семь побед. Результат неутешительный. Первый же матч под руководством нового тренера «Трактор» проиграл со счётом 1:4 «Нефтехимику», после чего многое стало понятно. Долго терпеть в Челябинске этого специалиста не стали, отправив его в отставку.

Чем занимается сейчас: главный тренер финского хоккейного клуба «Ильвес».