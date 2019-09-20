Казахстан созрел. Здесь доказали, что стране нужен второй клуб в КХЛ

В победе «Барыса» над «Спартаком» поучаствовал даже маскот

В Алма-Ате, в отличие от Москвы, хорошая солнечная погода. Осень сюда ещё не пришла. Поговаривают, что со следующей недели крупнейший город Казахстана настигнет циклон, но во время приезда «Барыса» и его соперников никаких проблем с погодой не было и в помине.

17 сентября в Алма-Ате, где проводились выставочные матчи с участием команды из Нур-Султана, гостил «Спартак», проваливший старт сезона КХЛ. Красно-белые прилетели в Казахстан без главного тренера Олега Знарка, у которого проблемы со здоровьем. Командой на выезде руководил Харийс Витолиньш.

Матч состоялся на красивом и современном стадионе «Алматы-Арена», состоящего из двух конструкций, окрашенных в полосы золотого цвета. Вместимость арены составляет 12 000 человек. Ледовый дворец полностью соответствует требованиям КХЛ.

Уже за два часа до стартового вбрасывания рядом с ареной начали собираться зрители. Хоккей в Казахстане любят. В следующем году казахстанцы выступят на чемпионате мира, а руководить сборной будет нынешний главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка.

Если честно, то ажиотаж вокруг матча между «Барысом» и «Спартаком» заставил немного смутиться. Изначально были сомнения, заполнится ли арена полностью? Ещё как заполнилась! Местные алма-атинские болельщики искренне поддерживали «барсов» на протяжении всей встречи. Были и поклонники «Барыса», прилетевшие на игру из Нур-Султана.

Перед игрой организаторы устроили красочное лазерное шоу. Больше всех «зажигал» маскот хозяев Барсик, который, к слову, принял непосредственное участие в победе своей команды. В одном из эпизодов игра задержалась почти на 10 минут из-за того, что работники арены не могли закрепить сдвинутые ворота. Так вот, Барсик им в этом прекрасно помог.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

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3:0 – с таким счётом «Барыс» выиграл у «Спартака». Единственное замечание со стороны тренеров было к качеству льда. Шайба постоянно прыгала по нему, а перед третьим периодом площадку даже не заливали. Но эти недочёты местные сотрудники арены обещали устранить.

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Матч с «Трактором» получился ещё более ярким

После матча со «Спартаком» у «Барыса» было два с половиной свободных дня, так как следующий матч с «Трактором» был запланирован календарём на 20 сентября. Находясь в Алма-Ате, клуб подготовил сразу несколько мероприятий для болельщиков. Это и автограф-сессия с участием Даррена Дица и Кёртиса Валка в одном из крупных торговых центров города, и открытая тренировка для всех желающих, после которой люди могли сфотографироваться с игроками.

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Челябинский клуб – один из лидеров Восточной конференции, поэтому на игру с ним «Барыс» настраивался не менее серьёзно, нежели на встречу со «Спартаком». Да, в городе хоккейный праздник и выставочные матчи, но про желание заработать два очка никто не забывал.

Помнили об этом и зрители, снова пришедшие поддержать коллектив Андрея Скабелки и сходу включившиеся в процесс. Болельщиков было так много, что местным сотрудникам полиции даже пришлось регулировать движение автомобилей вблизи арены. «Алматы-Арена» находится достаточно далеко от центра города, поэтому многие жители предпочитали добираться к ней на личном автотранспорте.

ХК «Барыс» Фото: hcbarys.kz

Матч с «Трактором» получился для хозяев более напряжённым, чем игра со «Спартаком». Кроме того, порой эмоции и вовсе били через край. Во втором периоде Шевченко набросился на Виртанена вблизи ворот «Трактора», за что досрочно отправился в раздевалку. Матч-штрафом за ударом коленом был наказан и форвард «Барыса» Павел Акользин.

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У «Трактора» свой штраф до конца игры в концовке третьего периода схлопотал Меньшиков, грубо сыгравший против Бойда, но играть к тому моменту оставалось немного. В итоге «Барыс» снова победил (2:0), ни разу не пропустив на льду в Алма-Ате, а Казахстан и сам город доказали, что вторая команда, помимо «Барыса», в КХЛ однозначно нужна. По всей видимости, это лишь вопрос времени.