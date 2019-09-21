Говорят, у Костина нет шансов в НХЛ. Но его голы восхищают фанатов.

Помните, как Костин дерзил американцам? Теперь он готов делать это в НХЛ

Клим Костин готов к тому, чтобы пробиться в основной состав обладателей Кубка Стэнли. Капитан российской молодёжной сборной, «пославший» подальше трибуны после поражения в полуфинале МЧМ-2019, успешно бьётся в тренировочном лагере «Сент-Луиса». Предсезонный матч против «Виннипега» стал для него настоящим бенефисом, причём во всех областях: Костин набрал 3 (1+2) очка, став одним из лучших бомбардиров «Блюз» на предсезонке, и заработал 6 минут штрафа.

Костин «послал» трибуны после матча с США. Капитан сборной России был не прав Он не смог сдержаться после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.

До этого Костин забил гол в контрольном матче с «Далласом», а на турнире новобранцев в Траверс-Сити был одним из лучших, о чём говорила заокеанская пресса. «Костин отлично выглядел в Траверс-Сити, хотя его трудно назвать новичком. Климу будет тяжело пробиться в основу — в четвёртом звене играют очень крепкие Барбашёв, Сундквист и Стин, в третьем — Томас, Бозак и, возможно Фаббри. Для Костина места пока нет, но он должен быть готов к вызову», — отметил обозреватель St.Louis Post-Dispatch Том Тиммерманн.

«Судьи на МЧМ всё время были против нас». Интервью с Климом Костиным Капитан российской «молодёжки» ответил на самые обсуждаемые вопросы.

Матч с «Джетс» Клим начал с того, что продавил оборону «реактивщиков» и «с мясом» завёл шйбу в ворота голкипера Коннора Хеллебайка. Для мощного, габаритного форварда с характером этот гол в силовой стиле стал лучшей рекламой готовности к новому сезону.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Чуть позже Клим и опытный защитник «Сент-Луиса» Джоэль Эдмундсон классически разыграли выход два в один, который принёс россиянину второе набранное очко в матче.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Спустя ещё три минуты Костин получил свой первый малый штраф за задержку защитника «Джетс» Нельсона Ножье, и на этом сверхсобытийный для него первый период завершился.



Во второй двадцатиминутке Клим заработал для своей команды большинство, когда Кэмерон Шиллинг придержал его клюшку, но этот численный перевес остался нереализованным. В третьем периоде Костин сам удалился ещё дважды, причём оба раза — за подножку. А в овертайме к Климу пришло его третье результативное очко за матч, когда он поучаствовал в победной шайбе Давида Перрона.

Шутки в сторону. Даже если Костин не сыграет ни одного матча в НХЛ в нынешнем сезоне, такая игра — это огромный шаг вперёд и возможность для него», — пишут болельщики в комментариях официального «твиттера» «Блюз».

«Отличный вечер для Костина! Я восхищён его игрой. Его борьба за место в составе делает интригу очень интересной», — пишет в «твиттере» болельщик Black_Jesus.



«Костин сделал этот день. Он может побороться за место в третьем звене, поскольку Маруна больше в команде нет, а Киру — травмирован», — резюмировал Siebe41.