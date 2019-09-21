Большие контракты есть, игры нет. Кто проваливает старт сезона на Востоке

Локтионов не может найти себя в «Магнитке», от Щербака ждут большего в «Авангарде», а ещё в КХЛ появились сомнительные легионеры.

Уже на старте чемпионата есть игроки, которые не оправдывают наших ожиданий. Как говорил классик, это наши проблемы, поэтому на очереди – вторая часть текста, посвященная Восточной Конференции.

Кагарлицкий – игрок не для СКА? Кто проваливает старт сезона на Западе Есть ещё Кемппайнен, который скучает по Умарку, и Коновалов, которому не так комфортно в новой системе игры «Локомотива».

Шон Лалонд, 29 лет («Адмирал»)

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

7 игр, 0 очков, -4



Результативный канадский защитник, казалось, сразу же вписался в команду: на предсезонке Лалонд выглядел уверенно, набирал очки, а на его качественные передачи не могли нарадоваться партнёры и не хотели раскрывать все секреты Шона. Сам канадец подходил к сезону во всеоружии: помимо хоккейной подготовки он принял во внимание, что предстоит много перелётов, и на всякий случай приобрёл карту Аэрофлот-бонус. Казалось, владивостокцы приобрели настоящий туз в рукаве.



Увы: на данный момент легионеры «Адмирала» (за исключением Олкинуоры) пока не могут похвастать выдающейся игрой, а Лалонд, играя в среднем по 20 минут, не набрал ни единого результативного балла, а при канадце на льду команда забросила лишь одну шайбу. Первая пара, большинство, те же партнёры, что и на предсезонных матчах – однако Лалонд кроме силовых приёмов (13 – лучший результат в команде), ничем «Адмиралу» пока не помогает и ожиданий не оправдывает. Похоже, секретом, который тщательно охраняли партнёры, является то, что как только начнётся сезон, игра у канадца, увы, пропадёт.

Гинек Зогорна, 29 лет («Амур»)

Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

9 игр, 2 (0+2) очка, -3



У «Амура» на старте накопилось уже 9 поражений, а хабаровчане за 9 игр забросили лишь 12 шайб. Гинек Зогорна не забил ни разу, и пока его переход в «Амур» можно объяснить только тем, что он приходится родным братом Томаша Зогорны, лучшего бомбардира хабаровского клуба в истории КХЛ. Кстати, Томаш своего брата в межсезонье старался не хвалить, уверяя, что «он сам всё покажет». Сам Гинек утверждал, что у него есть катание, хороший бросок, а с братом игровая интуиция развита на таком уровне, что можно отдавать передачи с закрытыми глазами. Становится понятно, почему у Гинека ничего не получается, вслепую много не забьёшь, даже если брат рядом. Пора прозревать: КХЛ, ноль голов, ноль побед, последнее место в конференции.

Ондржей Витасек, 29 лет («Амур»)

9 игр, 2 (0+2) очка, -5



Витасек играет по 24 минуты, кажется, не уходит со льда, и его отрицательный показатель полезности (-5) вопросов вызывать не должен, команда ведь не может выиграть уже на протяжении девяти игр. Тем не менее, «Амур» при всех своих проблемах пропускает немного (22 шайбы – столько же у московского «Динамо» и «Сочи»), а у остальных защитников показатель полезности вполне приемлемый. Получается, чех и впереди команде не помогает (из защитников отличился лишь Васильев), и у своих ворот надёжностью не славится — наблюдая за игрой Витасека, хабаровские болельщики наверняка с особой теплотой вспоминают Яна Коларжа.

Владимир Бутузов, 25 лет («Адмирал»)

7 игр, 0 очков, -3



Владимир летом оказался между двух огней: Шуми Бабаев отчаянно бился за своего клиента, уверяя, что Бутузов за «Адмирал» играть не будет, а в клубе, в свою очередь, рассчитывали на игрока и продавать его не собирались. Лишь за три дня до начала чемпионата Бутузов подписал контракт с «Адмиралом», но, по словам агента, во Владивостоке Владимир «будет поддерживать форму и готовится к обмену».



На игроке столь непростая ситуация сказывается негативно: Владимир, будучи одним из лучших бомбардиров команды в прошлом сезоне, старт чемпионата откровенно провалил, несмотря на доверие и игру в первом звене после отсутствия должной летней подготовки (например, на предсезонке с легионерами наигрывали Вихарева). С такой статистикой разве что в «Ермак» отправят, какой уж тут обмен. Хочется верить, что Бутузов пока просто вкатывается в сезон, а не отбывает номер в «Адмирале» из-за трений клуба и агента.

Фото: hcadmiral.ru

Александр Шаров, 23 года («Сибирь»)

7 игр, 1 (0+1) очко, +2



Один из лучших бомбардиров «Сибири» прошлого сезона (26 очков) никак не может открыть счёт голам в нынешнем чемпионате, хотя проводит времени на льду больше, чем Егор Миловзоров — самый результативный игрок новосибирцев на данный момент. В «Сибири» на данный момент очки кроме легионеров исправно набирают только защитник Морозов, Саюстов и Миловзоров. Шаров балансирует между вторым и третьим звеном, тем удивительнее, что в тройке с Дмитрием и Егором Александр только и делает, что блокирует броски (10). Кроме успешного матча с «Адмиралом» (5:1), где Шаров отдал голевую передачу и получил «плюс три», Александр в основном лез в единоборства, редко угрожал воротам и в протоколе не отмечался. Даже в начале прошлого сезона, когда «Сибирь» проигрывала раз за разом, у Александра были заброшенные шайбы и очки.

Фото: hcsibir.ru

Эрик Тангрэди, 30 лет («Барыс»)

7 игр, 2 (1+1) очка, -5



«Хорошие руки, умная голова, здорово играет перед вратарём» — Андрей Скабелка рассыпался в комплиментах, комментируя переход Тангрэди, который «почувствовал, что в Северной Америке уже всё доказал и пора бросить новый вызов».



То ли руки голове, то ли голова рукам покоя не даёт, но пока у Тангрэди аж «минус пять», 14 минут штрафа, а в равных составах команда ни разу не забивала, когда американец был на льду. Удивительно плохая статистика для легионера в «Барысе», которых, как правило, подбирают тщательно, на роль лидеров и с прицелом на несколько сезонов. В большинстве Тангрэди действительно незаменим «под воротами», но в равных составах Эрик пока никак себя не проявляет.

Фото: hcbarys.kz

Владимир Галузин, 31 год («Металлург»)

8 игр, 0 очков, -4



Вожак нижегородского «Торпедо», который впервые за карьеру поменял клуб, и, казалось, не ошибся: «Металлург» собрал приличный состав и собрался в поход за Кубком Гагарина.



«Металлург» — предпоследний в конференции, у Галузина ни одного очка, и в топ-6 Владимира не рассматривают. Последние матчи Галузин проводил в компании молодёжи — Коробкина, Дорофеева, Авраменко. Апатия в атаке, низкий процент выигранных вбрасываний (42%), удаления (в последней игре «Спартак» в третьем периоде реализовал удаление Владимира и сократил отставание до минимума), оказывался на краю – после роли лидера в «Торпедо» в боттом-6 Галузин, кажется, чувствует себя непривычно, и это сказывается на игре и результате.

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Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Андрей Локтионов, 29 лет («Металлург»)

8 игр, 2 (1+1) очка, -2



На рынке свободных агентов КХЛ Локтионов был одним из самых лакомых кусков – российский центр, игрок сборной с опытом выступления за океаном, и «Металлург» оказался расторопнее остальных и приобрёл ценный актив.



Но обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира как будто продолжает играть за «Локомотив» в плей-офф: кроме, безусловно, красивого гола в ворота «Ак Барса» в меньшинстве Андрей за 8 матчей не запомнился ничем, хотя часто угрожает воротам (21 бросок). Ужасная игра на вбрасываниях (33%), удаления, которые реализовывает соперник – Илья Воробьёв стал переводить Локтионова на фланг, но и эти перемены ни к чему не привели. Возможно, сказывается, что Локтионов не принимал участия в летних матчах, но, по словам хоккеиста, предсезонка была нормальная и «валить» на неё не стоит. Пора Локтионову выбираться из этой ямы, впрочем, как и всему «Металлургу».

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Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Никита Щербак, 23 года («Авангард»)

8 игр, 1 (0+1) очко, +1



Давайте подумаем, что в последнее время слышно о Никите Щербаке: он снимает квартиру за 550 тыс. в Москва-Сити, а недавно ему сократили контракт (на 60 млн.). Между этими событиями счёт своим голам за «Авангард» открывали Дедунов, Потапов, Грачёв, Андригетто, Войнов, Александр Судницин одержал первую победу, Чудинов буднично забросил очередную шайбу броском из своей зоны. Первый раунд драфта, забивавший за «Монреаль» и «Лос-Анджелес», не может забросить свою первую шайбу в КХЛ. Даже интересно, что Никита Щербак заготовил про «Авангард» – в «Монреале» нельзя было разговаривать на русском, а в «Лос-Анджелесе» Дежарден не давал играть. Ни в коем случае не стоит ставить под сомнения слова Никиты, но после предсезонных матчей и начала чемпионата становится понятно, почему Щербака с пугающей частотой отправляли в АХЛ даже после удачных матчей.



Интересно, что «Авангард», несмотря на травмы, побеждает и занимает второе место в конференции, уверенно лидируя в дивизионе, как будто не замечая травм и отсутствия помощи от Никиты. Щербак, от которого ожидали, что после заокеанских неурядиц приедет и начнёт доказывать матч за матчем, что в Лос-Анджелесе и Монреале ошибались, просто исчезает, даже когда у него в партнёрах Сергей Шумаков. Можно, конечно, списать на адаптацию, но уже по ходу летних матчей Щербак оказался в четвёртом звене, уже вовсю идут официальные матчи, а долгожданного прогресса нет, а доиграться за несколько матчей «регулярки» до понижения контракта нужно было очень сильно постараться (или не стараться совсем). Щербак говорил, что привык принимать решения, как канадец – в олдскульной России, похоже, у Никиты произошёл сбой. Надолго ли? В «Ижстали» будут рады такому дорогому гостю, её и так балуют Артуром Лаутой и Арсением Грицюком, в раздевалке ходят с автоматами, а тут ещё и Щербак приедет, у которого контракт, наверно, больше, чем бюджет клуба. Шутки шутками, но если в ближайший месяц Никита ситуацию не выправит – условные Заседа или Рожковский могут оказаться нужнее, чем Щербак в четвёртом звене, а в запасе такому дорогому гостю делать нечего.

«Авангард» начудил с Щербаком. Брали игрока НХЛ, а теперь урезают зарплату Но «ястребы» не могли поступить иначе, а Щербаку этот щелчок по носу должен пойти только на пользу.