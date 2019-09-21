Ягр забивает в 47 лет! Этот мужик хочет играть в хоккей до конца своих дней

В прошлом году он вернулся в свой родной «Кладно» в роли хозяина и генерального менеджера, помог «рыцарям» выйти в элитный чешский дивизион, забросив в решающий игре 4 шайбы. Ему 47 лет. Летом он радовал болельщиков новостями о том, что сбросил вес со 121 до 114 килограмм. А теперь он снова забивает.

В матче Экстралиги против «Энерги» (4:7) Яромир отметился фирменным кистевым броском — суперветеран сыграл в этом матче более 22 минут, но его команда проиграла сопернику из Карловых Вар.



Посмотреть видео гола можно по ссылке.



«Конечно, мы ожидали лучшего начала сезона, но чемпионат длинный, впереди ещё 49 матчей. Это хоккей. Мы в Экстралиге пока что наивные школьники, поэтому должны побыстрее выучить свои уроки. Нас пока что все считают аутсайдерами, но если бы я был журналистом, то написал бы то же самое», — сказал Ягр.

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Ему удалось залечить травму бедра, из-за которой он пропустил всю предсезонку. По его словам, было важно сыграть весь матч и посмотреть своё самочувствие. Надолго он не загадывает, отмечая, что каждый конкретный матч индивидуален, и он по-прежнему старается не получать новых травм. Но, вместе с этим, говорит о своей неугасающей безудержной любви к хоккею.

«У меня за две недели было только две тренировки, так что я начал с самого начала. Выходить на лёд после 14 дней простоя — это даже не смешно, спросите любого спортсмена, но я не чувствовал себя плохо. Я хочу, чтобы время между тем, как я закончу играть и тем, когда я умру, было максимально коротким. Пока я могу играть я буду это делать. Если смогу играть до самой смерти — отлично, пусть будет так. А ем ещё заниматься? Даже если уйти на пенсию, то всё равно нужно заниматься спортом, и это будет, возможно, даже сложнее, чем когда ты играешь в хоккей. Потому что люди не хотят выглядеть уродливыми и толстыми. По крайней мере, я не хочу», — заявил Яромир.

В этом его обвинить действительно трудно. Между первым и последним голом Яромира в чемпионате Чехии/Чехословакии прошёл 31 год. Великий Горди Хоу играл до 52 лет, и у него подобная разница составляет 34 года. Яромир хотя и ушёл с главной международной хоккейной сцены, но продолжает оставаться символом победы характера и любви к спорту над возрастом.