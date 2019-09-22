Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

«Витязь» обыграл СКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ

«Витязь» обыграл СКА
Елена Кузнецова
«Витязь», что ты делаешь? Пока главная сенсация сезона КХЛ
Первая победа над СКА за восемь лет, семь побед подряд и первое место в лиге. Привыкайте.
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» приехал в Петербург в статусе неожиданного лидера Западной конференции, но у её игроков совершенно не сорвало крышу от такого успеха. Накануне матча со СКА они говорили, что по началу сезона рано делать далеко идущие выводы, что удержаться на вершине сложнее, чем подняться, и что матч со СКА станет хорошей проверкой.

Матч этот для многих принципиальный. Лучший снайпер команды Святослав Гребенщиков провёл в системе СКА немало лет, главный тренер Михаил Кравец – петербуржец, долгое время входил в тренерские штабы команд системы СКА, включая основную, здесь же дебютировал в КХЛ в качестве главного (но провёл всего несколько матчей в середине сезона). «Матч со СКА – настоящий вызов, к тому же хочется отомстить им за предсезонку, где мы им проиграли», — говорил Гребенщиков.

Ушёл из СКА, чтобы поднять «Витязь» на первое место! Кто такой Гребенщиков?
Интервью с лучшим снайпером лидера Западной конференции. Тот случай, когда игрок нашёл своего тренера.

СКА два последних матча выиграл всухую, но «Витязь» единственный раз в сезоне проиграл ещё 4 сентября и был настроен прервать неудачную серию против петербуржских «армейцев» — последняя победа датирована 2011 годом. Это было так давно, что за «Витязь» ещё играл Артемий Панарин, а за СКА – Максим Сушинский и Алексей Яшин.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2011, понедельник. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
Б
Витязь
Чехов
1:0 Вейнхандль (Чаянек, Бут) – 06:37' (5x5)   2:0 Рыбин (Денисов) – 11:12' (5x5)   2:1 Величкин (Белоусов) – 14:22' (5x5)   3:1 Афиногенов (Вейнхандль) – 21:01' (5x5)   3:2 Тернавский (Костичкин, Щербина) – 21:23' (5x5)   3:3 Леснухин (Панарин, Романов) – 29:13' (5x4)   3:4 Леснухин (Тернавский, Панарин) – 35:14' (5x5)   4:4 Сушинский (Чаянек, Яшин) – 58:56' (5x5)   4:5 Панарин – 65:00' ( ПБ)

СКА начал с гола, но его не засчитали — Карпов попал по шайбе высоко поднятой клюшкой. За первый период у ворот Ильи Ежова было ещё несколько опасных моментов, порой игроки СКА пытались запихнуть шайбу даже с мясом, но счёт открыл «Витязь», третьим броском по воротам Петра Кочеткова.

СКА в этом сезоне отвратительно играет в меньшинстве – хуже показатели только минского и рижского «Динамо» и «Салавата Юлаева». «Витязь» же – шестой клуб лиги по игре в большинстве, и Александру Сёмину хватило семь секунд после удаления Якупова, чтобы его реализовать. «Меньшевики» хозяев не успели занять позицию после вбрасывания, Сёмин остался один на левой стороне и нанёс точный бросок. Капитан «Витязя» переживает вторую молодость – в 35 он великолепно начал сезон, это очко стало для него 10-м в девяти матчах.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

После перерыва СКА подловил гостей на пересменке, провёл быструю атаку и счёт сравнял – Бывальцев отдал на пустой угол Кагарлицкому. Дмитрий пока играет ниже своих возможностей и на пару матчей даже выпадал из состава. Было заметно, что шайба (вторая в сезоне) принесла ему огромное облегчение.

СКА продолжил атаковать, но результата это не давало. А потом Андрей Зубарев решил продемонстрировать свою знаменитую мельницу, но в совершенно неподходящий момент – игрок «Витязя» в это время находился без шайбы. Второе удаление «армейцев» в матче – второй гол «Витязя» в большинстве. На сей раз забил Павел Чернов, а Алексей Макеев в это время создавал трафик перед воротами.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Если взглянуть только на бросковую активность, после двух периодов можно было бы подумать, что «Витязь» привычно «горит». 38-14 по броскам в пользу СКА, но важно только то, какие цифры горят на табло. В третьем периоде Кочетков пропустил третью (Монс с острого угла попал в ближний угол) и его сменил Мельничук. А Ежов выглядел непробиваемой стеной, но всё же дрогнул. Правда, и во втором голе его вины не было никакой – Кагарлицкий щёлкнул, а Барабанов подставил под бросок клюшку. СКА бросил все силы, чтобы отыграться – но «Витязь» держал оборону, и даже Сёмин бросался под шайбу. И только «армейцы» сняли вратаря, как «Витязь» тут же забил в пустые.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Сёмин (Лаюнен, Аалтонен) – 16:28' (5x4)   1:1 Кагарлицкий (Бывальцев, Земчёнок) – 21:27' (5x5)   1:2 Чернов (Лаюнен, Аалтонен) – 30:15' (5x4)   1:3 Монс – 44:49' (5x5)   2:3 Барабанов (Зуб, Кагарлицкий) – 52:35' (5x4)   2:4 Макеев (Аалтонен, Сёмин) – 57:56' (en)

КХЛ пора привыкать, что «Витязь» раньше и «Витязь» в этом году – совершенно разные команды. Тренер, сверхрезультативный Сёмин, классные легионеры, задорная молодёжь, характер – это слагаемые успеха, которые позволили подольчанам захватить лидерство не только на Западе, но и во всей лиге.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК СКА •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент