«Витязь», что ты делаешь? Пока главная сенсация сезона КХЛ

Первая победа над СКА за восемь лет, семь побед подряд и первое место в лиге. Привыкайте.

«Витязь» приехал в Петербург в статусе неожиданного лидера Западной конференции, но у её игроков совершенно не сорвало крышу от такого успеха. Накануне матча со СКА они говорили, что по началу сезона рано делать далеко идущие выводы, что удержаться на вершине сложнее, чем подняться, и что матч со СКА станет хорошей проверкой.

Матч этот для многих принципиальный. Лучший снайпер команды Святослав Гребенщиков провёл в системе СКА немало лет, главный тренер Михаил Кравец – петербуржец, долгое время входил в тренерские штабы команд системы СКА, включая основную, здесь же дебютировал в КХЛ в качестве главного (но провёл всего несколько матчей в середине сезона). «Матч со СКА – настоящий вызов, к тому же хочется отомстить им за предсезонку, где мы им проиграли», — говорил Гребенщиков.

Ушёл из СКА, чтобы поднять «Витязь» на первое место! Кто такой Гребенщиков? Интервью с лучшим снайпером лидера Западной конференции. Тот случай, когда игрок нашёл своего тренера.

СКА два последних матча выиграл всухую, но «Витязь» единственный раз в сезоне проиграл ещё 4 сентября и был настроен прервать неудачную серию против петербуржских «армейцев» — последняя победа датирована 2011 годом. Это было так давно, что за «Витязь» ещё играл Артемий Панарин, а за СКА – Максим Сушинский и Алексей Яшин.

СКА начал с гола, но его не засчитали — Карпов попал по шайбе высоко поднятой клюшкой. За первый период у ворот Ильи Ежова было ещё несколько опасных моментов, порой игроки СКА пытались запихнуть шайбу даже с мясом, но счёт открыл «Витязь», третьим броском по воротам Петра Кочеткова.

СКА в этом сезоне отвратительно играет в меньшинстве – хуже показатели только минского и рижского «Динамо» и «Салавата Юлаева». «Витязь» же – шестой клуб лиги по игре в большинстве, и Александру Сёмину хватило семь секунд после удаления Якупова, чтобы его реализовать. «Меньшевики» хозяев не успели занять позицию после вбрасывания, Сёмин остался один на левой стороне и нанёс точный бросок. Капитан «Витязя» переживает вторую молодость – в 35 он великолепно начал сезон, это очко стало для него 10-м в девяти матчах.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

После перерыва СКА подловил гостей на пересменке, провёл быструю атаку и счёт сравнял – Бывальцев отдал на пустой угол Кагарлицкому. Дмитрий пока играет ниже своих возможностей и на пару матчей даже выпадал из состава. Было заметно, что шайба (вторая в сезоне) принесла ему огромное облегчение.

СКА продолжил атаковать, но результата это не давало. А потом Андрей Зубарев решил продемонстрировать свою знаменитую мельницу, но в совершенно неподходящий момент – игрок «Витязя» в это время находился без шайбы. Второе удаление «армейцев» в матче – второй гол «Витязя» в большинстве. На сей раз забил Павел Чернов, а Алексей Макеев в это время создавал трафик перед воротами.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Если взглянуть только на бросковую активность, после двух периодов можно было бы подумать, что «Витязь» привычно «горит». 38-14 по броскам в пользу СКА, но важно только то, какие цифры горят на табло. В третьем периоде Кочетков пропустил третью (Монс с острого угла попал в ближний угол) и его сменил Мельничук. А Ежов выглядел непробиваемой стеной, но всё же дрогнул. Правда, и во втором голе его вины не было никакой – Кагарлицкий щёлкнул, а Барабанов подставил под бросок клюшку. СКА бросил все силы, чтобы отыграться – но «Витязь» держал оборону, и даже Сёмин бросался под шайбу. И только «армейцы» сняли вратаря, как «Витязь» тут же забил в пустые.

КХЛ пора привыкать, что «Витязь» раньше и «Витязь» в этом году – совершенно разные команды. Тренер, сверхрезультативный Сёмин, классные легионеры, задорная молодёжь, характер – это слагаемые успеха, которые позволили подольчанам захватить лидерство не только на Западе, но и во всей лиге.