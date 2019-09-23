«Теперь я хочу в русскую школу!». Гол Костина очаровал чемпионов НХЛ

3 гола, 3 передачи в трёх матчах предсезонки — таков «улов» капитана молодёжной сборной на МЧМ-2019 Клима Костина за последние дни. Костин делает всё, чтобы начать регулярный чемпионат в основе действующих чемпионов.
В очередном матче против «Коламбуса» Костин набрал 2 (1+1) очка, став автором победного гола. Его молниеносный бросок с неудобной руки под перекладину вызвал бурную реакцию у одноклубников, которые начали сравнивать Клима с соотечественником Владимиром Тарасенко.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».
«Он бросает как Тарасенко. Возможно, мне нужно пойти в русскую хоккейную школу. Потому что российские хоккеисты очень хорошо бросают», — восхитился капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело.
«Клим очень здорово обращается с шайбой, у него отличные руки, играть с ним очень интересно. Сейчас он выглядит игроком, который очень сильно прибавил. Считаю, что в нынешнем тренинг-кемпе он всем показал, что именно он умеет», — сказал одноклубник Тайлер Бозак.
«Я просто пытаюсь показать свой лучший хоккей. Тренер доверяет мне и даёт шанс проявить себя. Я стараюсь играть жёстко, играть в силовой манере и побольше бросать. Что изменилось по сравнению с прошлым сезоном? Трудно сказать, возможно, я стал более уверен в себе. Что касается моего броска, то я стараюсь постоянно над ним работать на тренировках. Я видел, как занимается Тарасенко, и пытаюсь сделать так же. Мой сегодняшний гол получился удачным, Шварц сделал хорошую передачу. Я стараюсь сделать всё, что от меня зависит, чтобы попасть в команду», — отметил сам Костин после матча.
Впереди у него самый важный отрезок тренировочного лагеря. Количество хоккеистов в тренинг-кемпе «Блюз» стремительно сокращается, но Костин пока избежал отправки в фарм-клуб, хотя явных вакансий для центрфорварда в основном составе «Сент-Луиса» нет. До окончания тренинг-кемпа «музыканты» проведут ещё четыре контрольных встречи: дома с «Далласом», на выезде с «Детройтом», дома с «Вашингтоном» и в гостях против «Коламбуса». Не исключено, что именно последний матч с «Блю Джекетс», который состоится 29 сентября, определит, останется за Костин в основном составе «Сент-Луиса», за который он пока не провёл ни одной встречи.
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