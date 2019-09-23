«После Канады в России ярче видишь минусы. Давно говорил правду Панарину»

Успех «Витязя» в этом сезоне был бы невозможен без отличной вратарской бригады. Илья Ежов перешёл в подольскую команду этой весной и является одной из важный частей работающего механизма, который позволяет побеждать. В матче со СКА он отразил 49 бросков и обеспечил первую для «Витязя» победу над петербуржцами с 2011 года, а перед этим дал обстоятельное интервью «Чемпионату».

Макеев: «Витязю» реально соперничать со СКА и ЦСКА и на длинной дистанции

«КХЛ более предсказуемая, чем НХЛ, но в этом сезоне будут неожиданные серии»

— 49 сейвов сегодня.

— Мы выиграли командой. Все сделали своё дело и заработали два очка.



— Вы уже первые в КХЛ.

— В следующем матче будет битва лидеров, битва Востока и Запада. А сегодня мы доказали, что не просто так лидеры, СКА – очень хорошая команда, с ними приятно играть. Тем более в субботу, в такой атмосфере. На арене те же охранники на вахте сидят, тетёньки те же. Всегда приятно возвращаться, встретить знакомые лица, увидеть их улыбки. У меня были хорошие восемь лет в Петербурге, остались приятные воспоминания.

— Непривычно говорить, что «Витязь» на первом месте.

— Привыкайте.



— За счёт чего удалось выдать такой мощный старт?

— Началось с предсезонки, когда выиграли несколько матчей, все почувствовали уверенность. Коллектив собрался хороший, все вместе боролись. Победы трудные, ни одного лёгкого матча не было, но всей командой добились их.



— Насколько велик вклад Кравеца в успех команды?

— Большой, в любой команде тренер задаёт пульс. Он задаёт хороший темп, строит тренировки, система его игры помогает.



— Гребенщиков говорил, что в успехе «Витязя» нет никакого везения, согласны?

— Да, мы заслуженно выигрываем, но в хоккее всегда присутствует момент везения. Спасибо карме.



— Где-то ещё есть внутренний резерв, за счёт чего можно ещё больше прибавить?

— Ещё сентябрь, мы только начали играть. Самое главное, что мы получаем удовольствие от хоккея, надо продолжать в том же духе.

Ушёл из СКА, чтобы поднять «Витязь» на первое место! Кто такой Гребенщиков? Интервью с лучшим снайпером лидера Западной конференции. Тот случай, когда игрок нашёл своего тренера.

— С каким настроем сейчас выходите на топ-клубы?

— Сами на себя? (Улыбается.)



— То есть «Витязь» уже можно считать топ-клубом?

— Ещё рано это говорить, топ-клубы себя доказывают годами. Могу сказать, что «Витязь» уже другой, не как 6-7 лет назад, когда ребята боялись забить четвёртую или пятую шайбу, потому что могли получить от тафгаев. Сейчас у команды другое направление.



Настрой на всех один и тот же. Соперники меняются, может поменяться система, но настрой всегда один – мы хотим победить, многие хотят доказать что-то самим себе или другим. Настрой боевой.



— В плей-офф «Витязь» играл дважды, оба раза – 0-4. Это может измениться?

— Самая главная задача – туда попасть, это не так просто, потому что хороших команд много. Надо играть каждый матч так, чтобы попасть в плей-офф. Команда другая, поэтому результат, надеюсь, тоже будет другой.



— СКА и ЦСКА в первом раунде и сейчас приговор?

— Хоккей – непредсказуемая игра. Не буду сравнивать с НХЛ, но там никто не ожидал, что «Сент-Луис» выиграет Кубок Стэнли, они же были на последнем месте в январе. Конечно, КХЛ другая лига, немного более предсказуемая, но, думаю, в этом году будут неожиданные серии.



— Пока кажется, что команды начинают потихоньку подравниваться. Этот чемпионат может стать интереснее, чем предыдущие?

— Надеюсь, так и будет. Разрыв между крупно-бюджетными лидерами и маленькими командами есть. Это со стороны очевидно, и специалисты на КХЛ ТВ об этом говорят открыто. Есть такое, но «Витязь» сделал неожиданный рывок, может, это начало.



— Кто-то грамотно проводит кадровую политику, кто-то не очень.

— Правильно. Когда хоккеисты между собой в раздевалке разговаривают, обычно, как и хорошие эксперты, попадают в точку.



— В прошлом году вы говорили, что за победу над СКА надо четыре очка давать. Сейчас с кем надо давать по четыре очка?

— Ни с кем. Регламент поменялся, уже два очка дают, их и надо заработать.

«В СКА бывают непонятные ситуации для вратарей. Рад, что я в «Витязе»

— Почему вообще выбрали «Витязь»?

— Давно было общение с клубом, звали. В этом году хотел сменить путь, команда боевая, это другой «Витязь». Знал, что здесь другие задачи и цели, плюс хотел поближе к Москве.



— В «Нефтехимике» задачи не удовлетворяли?

— Там меня всё устраивало, был хороший коллектив, просто не сошлись в переговорах. В «Витязе» хороший состав и коллектив, рад перейти сюда.



— Вы могли в СКА оказаться, было такое?

— Слышал эти интересные слухи, но я в «Витязе».



— То есть это ничем не подкреплённые слухи?

— Может быть.



— Или вы увидели, что СКА одного вратаря подписывает, другого, у них сейчас вратарей солить можно.

— Рад, что оказался в «Витязе». В СКА бывают непонятные для вратарей ситуации, я тоже такие ситуации помню. За стенами, после хороших игр. Рад, что в «Витязе» дают шанс играть, буду стараться здесь ловить шайбу.



— Кравец сыграл роль в вашем переходе?

— Нет, я подписал контракт до его перехода. Но я очень обрадовался, когда узнал, что он будет здесь работать. Многие ребята, которые с ним играли в ВХЛ, рассказывали о нём хорошие вещи. В плане вратарей знал, что система будет жёсткая, от обороны. Приятно, когда есть система в зоне обороны. Для «Витязя» Кравец – это хорошее приобретение.



— Расскажите о Кравеце. В чём его сильные стороны, что он даёт команде, какой хоккей требует?

— У нас в раздевалке всегда позитив, все друг друга подбадривают, шутят. Живая раздевалка полезна для команды, это тоже от тренера идёт. Он позитивный человек в раздевалке.



— Он человек волевой, упорный. Это передаётся игрокам, в матче с «Локомотивом», например, характер проявили.

— Это был нелёгкий матч, победили с характером. Терпели, где-то ошибались, но вытерпели. Это хорошая вещь, когда команда может вытащить такие матчи.



— Вы помните ещё дебют Кравеца в КХЛ (Кравец был и.о. главного тренера СКА на протяжении трёх матчей после отставки Милоша Ржиги в сезоне-2012/13. – Прим. «Чемпионата»). Он сильно изменился с тех пор?

— Думаю, да. В СКА другое давление на любого тренера. За мою карьеру я увидел восемь разных тренеров, все по-разному переносят давление. Нелёгкая тогда была ситуация, когда новый тренер должен был что-то поменять за короткий срок. Ему этот пост так и не дали. Нелёгкая была ситуация, мы не очень хорошо сыграли, но это была вина команды, потому что тренер за три дня физически не может изменить систему. Как он тренирует сейчас, мне кажется, СКА мог бы тогда мог очень хорошо сыграть.



— Опыта набрался, а что ещё? Спокойствие обрёл, или в «Витязе» в принципе легче, потому что никто не требует прыгать выше головы?

— Может, и спокойствие. Не скажу, что в «Витязе» легче, Михаил Григорьевич от нас требует результат. Мы идём на первом месте, это не случайность. Может, никто в это не верил и не думал, что мы будем перед ЦСКА, перед СКА. Но всё началось с предсезонки, и Кравец это создал. Команду надо строить, в хороших клубах тренеры могут меняться, но костяк команды передаёт традиции. Макеев, Головков, Ержабек, Аалтонен, даже Сёмин уже несколько лет здесь.



— Аппетит приходит во время еды? Вы на первом месте, сейчас уже хочется лидерство отстоять?

— Аппетит проснулся, да.

Короли спасений. 7 вратарей КХЛ, которые тащат свои команды Без этих голкиперов их клубы могли оказаться ниже в турнирной таблице, а кто-то и вовсе не попадать в зону плей-офф.

«Вратарь радуется, а его команда не попадает в плей-офф. Надо иметь уважение»

— Вы с Самоновым поровну делите игровое время. Изначально знали, что так будет?

— Нет, так получилось. Но когда команда выигрывает, когда оба вратаря играют хорошо, это полезно и для них, и для команды. Не надо ничего менять, если система работает.



— Вам комфортно, когда вы не первый номер, а у вас дуэт?

— Мне комфортно, когда команда выигрывает. Я командный игрок, я получаю удовольствие от побед команды. Идёт позитив в самолёте, в автобусе, в раздевалке. Это очень важно, а наша конкуренция с Самоновым полезна.



— Как относитесь к изменениям в правилах, что шайбу не всегда можно прижимать, вне трапеции нельзя играть, шайбу можно теперь забрасывать рикошетом от конька, головы.

— Головой тоже можно? Круто. Это только в России новые правила, весь мир давно по ним играет. 12 лет назад, когда улетал из Канады, в QMJHL уже эти правила были, мы их тестировали для НХЛ. Когда сюда приехал, было немного необычно перестраиваться. Это маленькие детали, к ним все быстро привыкают. Все играют по одним правилам, выбора нет.



— А к изменившимся размерам площадки?

— Перед матчем на выезде прилетаем, тренируемся, в любом месте надо почувствовать борта, размер площадки. Хоккеисты к таким вещам должны быстро привыкать, а шайба та же.



— Только чипы добавили.

— Но всё равно чёрная.



— Было бы странно, если бы сделали белую.

— Я летом тренируюсь с белыми шайбами с тренером Анджело Лаззара. Я с ним с детства занимаюсь в Канаде, у него белые шайбы. Они неожиданно прилетают, так что хорошо, что оставили чёрные, зрителям, думаю, было бы сложно разглядеть белую шайбу.

В КХЛ чуть не подрались вратари. Забег Ежова – как это было Голкипер «Нефтехимика» закипел.

— В прошлом у вас было несколько хулиганских выходок (в сезоне-2017/18 Ежов в Риге выкинул ловушку Яниса Калниньша на трибуны, в сезоне-2018/19 пытался подраться с Йони Ортио в Подольске. – Прим. «Чемпионата»).

— Это адреналин. Все совершают ошибки на эмоциях. Некоторым это кажется смешно. Я другой человек, изменился. Посмотрел на себя со стороны, понял, что это не совсем я. Где-то злился, что команда не выигрывала, что не забивали, поэтому вот так пытался помочь команде.



— Хотите сказать, что сейчас стыдно за это?

— Когда жена ругает, немножко. Сказала, что это не Канада, и некоторые могут не понять.



— Не понять что — когда с вратарём «Витязя» хотели подраться или когда ловушку Калниньша выкинули?

— Когда выкинул ловушку, рижское «Динамо» шло на последнем месте, а мы попадали в плей-офф. Когда вратарь снимает шлем с ловушкой и радуется, а команда не попадает в плей-офф, мне было немного смешно, вот я и решил над ним пошутить. Конец сезона, твоя команда не попадает в плей-офф, зачем так себя проявлять? Надо иметь уважение.



Смешно, что в итоге ловушка оказалась в Санкт-Петербурге. Мальчик её привёз сюда. Я думал, её с трибуны сразу вратарю отдадут, а получилось вот так. Мальчик у меня попросил клюшку, а я ему предложил ловушку. Думал, охранники сразу её заберут или мальчик догадается отдать. Он оказался русским, сразу убежал, и они вернулись в Петербург.

Вратарь «Нефтехимика» Ежов выбросил блин Калниньша на трибуны после матча в Риге

— Жена за ловушку не ругала, вам же новую покупать пришлось?

— Не ругала, ей это даже понравилось. Она с юмором у меня.



— Но сейчас бы уже такого не стали делать?

— Вратари уже ловушки не оставляют, не знаю, кто, кроме Шикина, снимает шлем и ловушку. А с Шикиным мы давние друзья, над ним я так не шучу.



— Назаров приветствовал это? В прессе он вас защищал.

— Да, он всегда меня защищал и поддерживал в таких моментах. Я к нему очень хорошо отношусь, у нас были хорошие отношения. Думаю, большинство хоккеистов увидели в этом момент юмора. Может, со стороны некоторым непонятно, но мне даже из Канады писали. Были латышские знакомые, кто знал вратаря. Голкиперам это понравилось.

— Вы раньше танцевали, куда делась эта добрая традиция?

— Дети появились, теперь я танцую дома, с утра пораньше. На вечерних матчах танцевать уже сил не хватает. Шучу, но я в раздевалке могу станцевать, когда музыка хорошая. Люблю ритм, музыку, танцую для себя.

«Хочу, чтобы сын был крайним нападающим с правым хватом»

— Вашему сыну уже два года, он уже катается на коньках. Нападающим будет?

— Надеюсь, что да. Не очень хочу, чтобы он был вратарём.



— Почему?

— Из-за давления. Игроком получаешь другое удовольствие, а на вратаря всегда есть давление. Всего один вратарь играет, а игроков – 20. Если проведёшь плохой матч, игроку дадут ещё шанс, а вратарю очень сложно пробиться. Уважаю вратарей, которые играют профессионально, потому что понимаю, как сложно пробиться с молодого возраста. В команде играет только один вратарь.



— Вратарями становятся меньше ребят.

— Вратари всегда есть. Помню, в Канаде были сборы, приехали 26 вратарей. И в России хватает много хороших вратарей, в молодёжке в каждой команде есть достойные, которые могут играть, но либо не дали шанс, либо не схватили его полностью.



Если будет возможность посоветовать сыну, скажу ему, чтобы шёл играть в атаку, с краю, правым хватом.

— А сейчас он как держит клюшку?

— У него кривой захват, комбинация леворукого и праворукого. У него хорошо получается с удобно-неудобной руки кидать. Пока разрешаю ему так играть, надеюсь, он так и останется бросающим или забивающим нападающим.



— Почему не защитником?

— Можно защитником, тоже праворуким. С таким хватом почему-то всегда меньше игроков, праворуким выгодно быть. Если травма у кого, всегда дают шанс праворукому защитнику, на большинство его ставят. Больше шансов дают, а значит, больше шансов пробиться, доказать. Это самое главное – зацепиться за свой шанс.



Я сам, сколько уже играю, всё гадаю, почему, когда праворукий защитник получает травму, в команде может не оказаться другого с таким же хватом.



Вот у нас в команде много травм сейчас, но это даёт шанс молодым показать себя, и они за этот шанс ухватились, хорошо играют.

«После Канады в России ярче видишь минусы, начинаешь ценить элементарные вещи»

— Вы говорили, что хотите получить образование в области философии. Как Брызгалов хотите рассуждать о мире и жизни?

— Всеми этими темами я интересуюсь, у нас большой и загадочный мир, если подумать, то Брызгалов прав, и мы действительно лишь песчинки в этом мире. Это интересно, возможно, эта тему не надо по телевидению обсуждать, но такой он человек.



— Вы в команде тоже такие темы обсуждаете?

— Мне обо всём нравится разговаривать, сезон длинный, друзей в команде много, общение разнообразное. Главное, в интервью это не обсуждать, ведь всегда найдутся люди, кому это не понравится, или кто будет смеяться.



— Кто в «Витязе» готов поддержать серьёзный разговор?

— Глубокие разговоры о вселенной пока ни с кем не вёл, может быть, сегодня на обеде закину удочку.



— На философский в итоге пошли?

— Нет, времени не было. Но в Канаде мы с друзьями часто собираемся, обсуждаем разные темы. Надо задумываться о том, что там, за небом.



— А читаете что? Классику вроде Достоевского или что-то другое?

— Достоевского тоже читал, по психологии тоже нравятся книги, о жизни, о науке.



— Сейчас книга какая-то есть с собой?

— Сейчас нет, читаю таблицу турнирную.



— Возьмёте на выезд на Дальний Восток?

— Обязательно.



— Как относитесь к команде в Китае? «Куньлунь» играл в Шэньчжэне, там даже лёд не умеют заливать, условия ужасные.

— Мы с «Ладой» поехали на первый матч в Шанхай, было открытие. Как раз на нашем матче было смешное символическое вбрасывание. И качество льда отличалось, и в раздевалке туалеты без унитаза, просто дырка.



Но всё меняется, все развиваются. Китайцы – нация, которая быстро чему-то учится. Даже здесь 12 лет назад в «Юбилейном» тоже были дырки в женских туалетах. У меня жена была в шоке. А сейчас всё есть, и Китай тоже меняется и развивается. Дайте им пару месяцев, они привыкнут.



В прошлом году общался с заливщиком льда в Шанхае, он канадец. Его пригласили туда на весь сезон, чтобы у него научиться, как правильно заливать лёд. Привыкнут, научатся и будут хорошо делать. Фанаты тоже должны появиться.



— Раз вы завели разговор о дырках в «Юбилейном», давайте затронем ещё одну острую тему минувшего лета. Панарин говорит, что в России всё плохо.

— Я очень давно говорил об этом и Панарину, меня никто не слушал. Говорил правду о разнице, которую видишь, когда приезжаешь из другой страны. Я вырос в Канаде, контраст с ней очень большой. Видишь минусы гораздо ярче, и начинаешь ценить элементарные вещи, которые есть там. Например, там можно уйти на работу, не закрыв дверь, и тебя никто не ограбит. Там к этому привыкаешь и не ценишь, а здесь начал такие вещи ценить.

— Что-то изменилось в России?

— Конечно, ремонт в «Юбилейном» сделали.



— Это Петербург, а в регионах?

— Приведу пример. В Канаде везде одно качество еды, в любой деревне или в большом городе. Здесь, если заедешь в деревню, сами попробуйте там что-то найти – еду или кинотеатр. Это даже смешно. Бабушке там скажи какой-нибудь о ролике в интернете, она вам ответит, насколько ей этот Интернет нужен. В этом отличие. Санкт-Петербург – прекрасный город, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, но это единицы. Надо смотреть на маленькие города, на деревни, как там относятся к людям, есть ли там развитие. Уровень жизни там отличается от Санкт-Петербурга, а в Канаде в маленьком городе можно найти всё. По размерам всё будет меньше, но в качестве уступать не будет.