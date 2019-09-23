Без Кемппайнена магия суперзвена «Салавата» не работает. Нужен обмен со СКА

В рамках своей постоянной рубрики «Чемпионат» подводит итоги третьей недели регулярного чемпионата КХЛ.

Маннинен не вписывается в тройку к Умарку, Кемппайнен киснет в СКА. Поможет обмен

«Салават Юлаев» последних лет олицетворяло ударное звено легионеров. На Умарка, Хартикайнена и Кемппайнена в Уфе чуть ли не молились, потому что эти парни и делали «Салават» топовой командой. Приход Юхи Метсолы позволил уфимцам ещё и пройти подальше в плей-офф, но великолепный финн не может забивать голы – в поле главными героями «Салавата» оставалось шведско-финское трио. Да, они были очень зависимы от настроения и могли откровенно «шабашить» в регулярке, но в плей-офф эта тройка становилась самой опасной в КХЛ.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Летом «Салават» покинул Йоонас Кемппайнен и уже сейчас понятно, насколько эта потеря стала для уфимцев серьёзной. У команды Николая Цулыгина разрушилось суперзвено, а связка Умарка и Хартикайнена не столь эффективна. Ведь как играла та тройка? С шайбой возился швед, а два финна оккупировали позиции у ворот соперника. Теэму, если надо было, уходил за ворота и там подхватывал атакующую карусель, оттирая оппонента мощным корпусом, а в это время Кемппайнен неизменно дежурил у вратарской, всегда готовый замкнуть передачу. Сейчас же Умарк с Хартикайненом всё также хороши во владении с шайбой и даже могут разыграть фирменную двоечку, но из этого звена исчез основной наконечник. Всё-таки главным снайпером там был финский центрфорвард.

Маннинен, конечно, не замена Кемппайнену. Сакари далеко до габаритов соотечественника, и никакого столбового центра он играть в этом звене не может. А ведь все остальные роли уже расписаны, и Маннинен – просто лишний в сочетании с Умарком и Хартикайненом. Мучается и сам Сакари, набравший лишь два очка в восьми матчах, да и эффективность партнёров снижается. Ладно Умарк, он с помощью вторых передач всегда доберёт нужные цифры статистики, но у того же Хартикайнена пока нет ни одной результативной передачи. В прошлые годы он успешно кормил ими как раз Кемппайнена.



Не совсем понятно, почему Николай Цулыгин не ищет какие-то другие варианты, неизменно ставя Маннинена в центр первого звена. Почему бы не попробовать с Умарком и Хартикайненом Кадейкина или, например, Картаева? Эти парни по габаритам и функционалу больше похожи на замену Кемппайнену. Маннинен же может раскрыться в более лёгком звене – почему бы не попробовать его, например, с Сошниковым и Бурмистровым, ведь Сакари может сыграть с краю.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Есть, конечно, и крайний вариант, который точно бы устроил всех в Уфе – это обмен со СКА на Йоонаса Кемппайнена. Финн в Санкт-Петербурге сейчас чувствует себя в роли пятой ноги для собаки и уже докатился до четвёртого звена и скамейки запасных, где ему точно делать нечего. А умный распасовщик Маннинен хорошо бы подошёл, например, в связку к Кагарлицкому, который в СКА пока тоже не может найти своё место. В результате этого обмена паззл бы сошёлся куда лучше, чем сейчас, но всегда нужно помнить об объективных обстоятельствах.

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Беззубые «тигры». Хабаровск скоро может проиграть конкуренцию за КХЛ Алма-Ате

Помните, как в прошлом сезоне мы всячески выражали протест против исключения из КХЛ российских клубов? Тогда карающий меч рейтинга был занесён над «Северсталью», «Адмиралом» и «Амуром», но в результате все были помилованы, а лигу покинула та команда, которая и должна была это сделать.

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Но угрозы от КХЛ должны были подстегнуть команды-аутсайдеры. Во всех смыслах – от спортивного до маркетингового. В итоге, откровенно скучных команд в нашей лиге не осталось (хотя, есть же ЦСКА, но кто будет трогать чемпиона), а вот клубы, безропотно протирающие дно таблицы, увы, искоренены не были.



Какие выводы сделали в Череповце, Хабаровске и Владивостоке после того, как в течение пары лет командам из этих городов угрожали вылетом? В «Северстали» полностью обновили руководящий состав и сделали ставку на молодых, голодных до побед хоккеистов. Такой подход, конечно, рискован, но имеет право на жизнь. Мы видим, что «Северсталь», несмотря на крайнее тяжёлый календарь на старте сезона, набирает очки, побеждает, сражается, и её промежуточное последнее место Запада совсем не выглядит безнадёжным.

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«Адмирал» вообще в полном порядке. В клубе провели довольно качественную селекцию, что стало отличным подспорьем для работы Сергея Светлова. Дальневосточники показывают, что они сейчас действительно готовы биться за место в плей-офф.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

А вот на фоне своего ближайшего территориального соседа совсем плохо идут дела у «Амура». И хабаровчане сами в этом виноваты – селекционная работа «тигров» изначально не внушала уверенности в том, что в Хабаровске смогут помечтать о плей-офф. Сомнительная ставка на нестабильного Лангхаммера и непонятных полевых легионеров, слабый подбор российских хоккеистов. И не нужно говорить о дальневосточных сложностях – у «Адмирала» ведь те же проблемы, но команды выглядят совсем по-разному. Может быть, в Хабаровске поверили в Александра Гулявцева, который в конце прошлого сезона взбодрил «Амур». Но и к тренеру сейчас немало вопросов, ведь хабаровчане раз за разом проигрывают в одну шайбу, им просто не хватает психологии и характера, чтобы вытащить хотя бы один матч. А это уже вопрос к наставнику.

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Словом, «Амур» пока не сделал никаких выводов из ситуации с рейтингом. В Хабаровске не испугались потенциального вылета из КХЛ, и дальневосточная команда продолжает оставаться главным аутсайдером Восточной конференции. Уже второй год подряд, между прочим. И виноваты в этом люди, ответственные за клуб, а никак не тяжёлый календарь или маленький бюджет. Условия у «Амура» нормальные, чтобы хотя бы делать вид борьбы за плей-офф.



Если, допустим, через пару лет в КХЛ будет готова зайти команда из Алма-Аты, а в планах лиги не будет количественного расширения, то какие козыри предъявят в Хабаровске, чтобы не вылететь? Разговоры о традициях, славной истории и сильной школе в случае с «Амуром» вряд ли прокатят.

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«Витязь» — новый лидер Запада. Подольский клуб не похож на выскочку

Главная сенсация старта чемпионата – мощный ход подольского «Витязя». Команда Михаила Кравеца проиграла пока лишь один матч в сезоне, на её счету есть качественные победы над «Магниткой», «Локомотивом», московским «Динамо», СКА. Причём все они одержаны на выезде. В чём феномен «Витязя»? Главным образом дело в наставнике. 55-летний Михаил Кравец хоть никогда и не возглавлял команды КХЛ, но он очень опытный специалист, давно вращающийся в российском хоккее. Сейчас он показывает, что у него есть определённый стиль и нет проблем с авторитетом среди игроков. Кроме того, Кравец, очевидно, предпочитает ролевую модель «тренера-друга» для хоккеистов, и она всегда очень действенна, пока у команды идёт игра.



Второе – у «Витязя» достаточно мастеровитый состав. Мы это отмечали ещё летом, когда подольчане стали самой результативной командой межсезонья, и в регулярке атакующий потенциал никуда не делся. У подмосковного клуба два ударных звена, а с такими данными в нынешней КХЛ уже можно рассчитывать хотя бы на промежуточный успех.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Прямо сейчас «Витязь» не похож на выскочку – у команды виден стержень. Игроки раскрепощены, тренер знает, что нужно делать, элемент везения в успехах подольчан минимальный. Конечно, у команды будут трудности по ходу регулярки, это неизбежно, но Кравец в своей карьере много работал и в СКА, и в «Сочи», и раньше уже сталкивался с проблемами. Кроме того, у «Витязя» должны прибавить легионеры, ведь сейчас тот же Аалтонен только начинает выходить из кризиса начала сезона.

Без шуток, «Витязь» должен пошуметь в этом сезоне, у команды всё для этого есть. Объективно, на нынешнем Западе КХЛ подольчан по уровню превосходит только ЦСКА, но ещё нужно посмотреть на игру «Витязю» с красно-синими. Летом «армейцы» были разгромлены подольчанами 5:0 и, возможно, дело было не только в недонастрое команды Игоря Никитина.

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Лучший вратарь МЧМ-2019 «плывёт» в КХЛ. В СКА неправильно оценили Кочеткова?

В прошлом сезоне было много возмущений по поводу того, что Петру Кочеткову не дают играть в КХЛ. Молодой голкипер, ставший одним из открытий МЧМ-2019, томился в Рязани, хотя его потенциал оценивался специалистами очень высоко. В ХК «Сочи» Кочетков провёл всего две игры, но летом, когда клуб покинул Константин Барулин, южане вроде бы собирались сделать ставку на дуэт Кочеткова и Шикина. Однако вратарь в результате обмена оказался в СКА, и снова пошли разговоры, что прогресс Петра затормозится, ведь в Санкт-Петербурге голкиперов можно солить.



Но вышло всё наоборот – Кочетков в начале сезона выдвинулся на роль непоколебимого первого номера СКА. Помогла, конечно, травма Магнуса Хелльберга (хотя в официальный список травмированных шведа ни разу не вносили), но 20-летний Кочетков выиграл конкуренцию и у Алексея Мельничука, и у Ивана Налимова. Кочетков отыграл без замен первые пять матчей СКА в сезоне. Что из этого вышло? Пётр уверенно выглядел в Магнитогорске, но уже в Челябинске пропустил несколько необязательных шайб, и в последующих играх не выручал. В Екатеринбурге была лёгкая пропущенная шайба от Мозера, в домашней игре с ЦСКА Кочетков мог брать бросок Слепышева, да и в целом молодой вратарь заметно нервничал. После «армейского» дерби Пётр отдохнул несколько матчей, вернулся на лёд в поединке с «Витязем» и в нём снова, мягко говоря, не выручил.

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Всё указывает на то, что в СКА неправильно стали подводить голкипера к КХЛ. В таланте Кочеткова сомневаться не приходиться, но нужно ли было сразу вываливать на него пять матчей подряд? Видимо, к такой нагрузке Пётр оказался не готов и слегка «поплыл». Теперь и сам Кочетков не уверен в своих силах, да и Кудашов сомневается в голкипере – чем ещё объяснить замену Петра в поединке с подольским клубом? У тренерского штаба СКА просто не было гарантий, что с Кочетковым в воротах реален камбэк питерского клуба.



В первых играх сезона Кочеткову бы помогла здоровая ротация, тем более что Мельничук рвётся в бой. Возможно, Петра и вовсе пока стоило попридержать. В СКА не разобрались, что Кочетков не способен сходу много и стабильно играть в КХЛ, и сейчас под угрозой находится психологическое состояние голкипера, пропустившего уже немало необязательных и обидных шайб.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

В этой ситуации вспоминается, как аккуратно и последовательно подводили к роли основного вратаря ЦСКА Илью Сорокина. В «армейский» клуб Илья приехал из Новокузнецка в 20 лет, но там никто и не подумал сразу же вываливать на него большое игровое время. В результате Сорокин поиграл и в «Красной армии», и в «Звезде», прежде чем закрепиться в ЦСКА. Кажется, Кочеткову бы тоже не помешало пройти этот путь, прежде чем претендовать на место в воротах топ-клуба КХЛ. Теперь важно, чтобы эта спешка не сыграла с Петром злую шутку.

«Автомобилист» снова мощно стартовал. Что здесь тревожного?

Вроде бы у уральского клуба всё хорошо. Стартовали с победной серии, забрасывают больше всех в лиге, чувствуется глубина состава. В порядке Доус и Сэкстон, привезён крутой Брукс Мацек, уже закрепившийся в бомбардирском топе лиги. Полноценный топ-клуб, второй год подряд доказывающий, что в Екатеринбурге готовы подтверждать свои высокие амбиции на деле.



Но проблема в том, что на старте этого сезона у «Автомобилиста» ничего не поменялось по сравнению с прошлым годом. А прошлый год запомнился не триумфом екатеринбуржцев в регулярке, а бесславным вылетом во втором раунде плей-офф от «Салавата Юлаева». Глупо упрекать подопечных Андрея Мартемьянова, что они последними в КХЛ познали горечь поражения, но повторение мощного старта намекает, что в подготовке к новому сезона не было сделано никаких изменений. А это значит, что «Автомобилист» снова закладывается лишь на то, чтобы быть королями регулярки.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Но тревожат, конечно, не победы уральцев. Уже сейчас вырисовываются проблемы, которые не помешают «Автомобилисту» лихо собирать очки в гладком первенстве, но будут вставлять палки в колёса в плей-офф. В первую очередь, это оборона. Прямо сейчас «Автомобилист» делит с «Авангардом» титул самой пропускающей команды Востока из первой восьмёрки. Напомним, что в начале прошлого сезона уральцы, напротив, мерились непробиваемостью защиты с признанными мастерами в этой области – ЦСКА и СКА.



Непонятно, как в «Автомобилисте» собираются решать и вратарский вопрос. Якуб Коварж играет без замен, бесконечно много выручает команду, но в последних двух встречах он пропустил восемь шайб и среди них есть несколько голов на его совести. Чеху, каким бы он ни был железным, нужно отдыхать, но за его спиной Владислав Гросс и Леонид Фомин, с которыми оборона уральцев будет действовать ещё более неуверенно, чем с Коваржем в воротах. Даже если обойдётся без травм, то к плей-офф Якуб может подойти настолько вымотанным, что на важнейшие игры у него просто не останется сил и эмоций.

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К атаке «Автомобилиста» нет претензий, но во многом из-за обороны уральцы уже четыре раза доводили дело до овертайма. Пока уральцам чаще всего удаётся выгрызать победы, но в гостевых матчах против топ-клубам «Автомобилисту», как и в прошлом сезоне, будет очень тяжело.



Очень круто, что второй год подряд подопечные Андрея Мартемьянова держат марку, но ключевых изменений по сравнению с прошлым годом пока не видно, и финал сезона для «Автомобилиста» может наступить гораздо раньше, чем запланировано.