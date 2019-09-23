«Сегодня за «Салават», завтра за «Спартак». Секс-символ Уфы обвиняют в измене

В мире журналистики, не обязательно хоккейной, обычно царит атмосфера взаимного уважения. Коллеги из разных изданий довольно мирно существуют в условиях борьбы за информацию и оперативность, нередко помогают друг другу и оказывают содействие. Но совсем обойтись без шероховатостей невозможно. Особенно, если в дело вступают девушки, которых в сфере околохоккея становится всё больше.

Один из таких забавных (или не очень?) случаев произошёл на днях. Разумеется, не в реальном мире, а в социальных сетях.

Что случилось

«Спартак» на своей страничке в «Инстаграме» пригласил всех болельщиков на встречу красно-белых с «Салаватом Юлаевым» и анонсировал приход специального гостя матча. Им оказалась набирающая популярность уфимская спортивная журналистка и модель Ульяна Тригубчак.

«Ждём тебя топлес». Самая красивая девушка Уфы сдержит обещание «Салават» вышел в финал Востока, и теперь даже капитан команды ждёт фотосессии от Ульяны Тригубчак.

«Встречайте Ульяну Тригубчак – самую горячую журналистку на карте КХЛ. Ульяна окажется в эпицентре всех событий на матче «Спартака» и «Салавата Юлаева», который пройдёт в Москве 24 сентября. Ульяна – в отличной форме! Приходите и убедитесь сами!» — гласит объявление красно-белых.

Казалось бы, ничего особенного. Московский клуб пригласил на матч красивую и популярную девушку — что в этом такого? Для привлечения болельщиков все средства хороши, а у мужчин появился дополнительный повод посетить игру любимой команды. Обычная пиар-акция, каких сотни.

Реакция в комментариях

Но слегка «поджечь» ситуацию решила другая известная блондинка из мира хоккейной журналистики – корреспондент «Матч ТВ» Наталья Кларк. Под постом «Спартака» Кларк написала следующий комментарий.



«Вот так вот все и раскрываются. Сегодня за «Салават», завтра за «Спартак». Забыла, как это слово звучит», — написала Наталья, обильно снабдив запись смеющимися смайликами.

Что это было? Невинная шутка или подкол с элементами женской зависти? Возможен и второй вариант, ведь приход Натальи Кларк на хоккей не афишируют с таким пафосом, а она в хоккейной журналистике работает гораздо дольше, чем Тригубчак.

Ульяна не стала молчать и написала ответный комментарий.



«Я еду в Москву для того, чтобы поддержать СВОИХ и посмотреть хороший хоккей в матче со «Спартаком» и их легендарным тренером. А свою токсичность рекомендую приберечь для подружек на скамейке у подъезда», — Тригубчак, очевидно, задел комментарий Кларк, и ответила она довольно резко.

Вот такая любопытная пикировка. Правда, было ещё небольшое продолжение. Кларк сделала вид, что вовсе не хотела задеть Тригубчак. «А вы к себе, что ли, примерили вышесказанное?» — написала журналистка «Матч ТВ».



На это Ульяна уже ничего не ответила, а вот Наталья ещё долго активно переписывалась с другими пользователями. Кто-то встал на её сторону, кто-то поддерживал Тригубчак. Естественно, всё закончилось ничем – пообщались и разошлись, но Кларк всё же оставила ещё несколько любопытных постов. Напомнила, что она тоже родом из Уфы и отметила, что 24 сентября тоже будет работать на матче «Спартака» и «Салавата».



Интересно, обсудят ли эту ситуацию журналистки при очной встрече?