Канадский тренер разваливает «Локомотив». Сколько его ещё будут терпеть?

Две сенсации со знаком «минус»

Сложно было предположить, что «Йокерит», занимающий первое место в рейтинге КХЛ, начнёт новый регулярный чемпионат до такой степени слабо. До встречи с «Локомотивом» только и ходили разговоры о том, что главный тренер «джокеров» Лаури Марьямяки не справляется со своей работой. Но система управления в «Йокерите» выстроена таким образом, что отправлять в отставку главных тренеров по ходу сезона в столице Финляндии не принято. О том, что в команде будет новый тренер, объявляют заранее, а старый дорабатывает сезон. Так было, когда Юкка Ялонен уходил на работу в сборную Финляндии, а Марьямяки занимал его место в клубе.

Совершенно не такого старта ожидали и от «Локомотива». Да, в Крэйге Мактавише изначально были большие сомнения. Человек не тренировал много лет, а тут получил заманчивое предложение от президента «железнодорожников» Юрия Яковлева, который любит приглашать в команду североамериканских специалистов. Но нельзя же было проваливаться до такой степени! После восьми матчей регулярного чемпионата «Локомотив», всегда отличавшийся своим характером и волей к победе, находится вне зоны плей-офф. Часто ли вы такое видели?

У Мактавиша не прогрессирует молодёжь

Развитие ярославской молодёжи, её постоянный прогресс – одна из главных задач для любого тренера, работающего в «Локомотиве». Вспомните, как работал с молодыми хоккеистами Дмитрий Квартальнов, постоянно возился с молодёжью и Алексей Кудашов. В тренерском штабе «железнодорожников» есть Дмитрий Красоткин, выигравший всё с молодёжной командой «Локо», но назначать главным в «Локомотив» его пока не спешат.



Мактавиш же никогда не был специалистом по работе с молодыми талантами. Более того, при нём стали регрессировать опытные хоккеисты. Возьмите того же Даниила Апалькова, который проводит на льду менее 10 минут за игру и почти не набирает очков (всего одна голевая передача). В матче с «Йокеритом» Апалькова не оказалось в составе. Далеко не лучший хоккей демонстрирует Егор Аверин. Скисают и именитые легионеры.



Всё это не может не волновать всех тех, кто переживает за «Локомотив». В первую очередь, болельщиков ярославского клуба. Постоянная нестабильность в игре команды, регулярные провалы в обороне, ненадёжная игра вратарей.

Канадские тренеры пока не впечатляют. Их клубам будет сложно в новом сезоне В минском «Динамо» и вовсе может случиться очередной провал. Всё к этому идёт.

Лазушин и Коновалов не впечатляют

О вратарях, кстати, отдельный разговор. В матче с «Йокеритом» случилась третья замена вратаря «Локомотива» по ходу матча. Вместо Лазушина в воротах появился Коновалов. А ведь сыграно всего, как сказано ранее, восемь матчей. О чём всё это говорит? О том, что российские голкиперы «железнодорожников» нервничают и не могут продемонстрировать свои лучшие качества. По ходу встреч у «Локомотива» часто случаются сильнейшие спады. В результате достаётся всем, голкиперам в том числе.

«Локомотив» — «Йокерит»: Лазушин пропустил три шайбы и был заменён на Коновалова

Этот вопрос должен контролировать как сам Мактавиш, так и тренер вратарей команды. Однако ни канадец, ни финский специалист Яакко Валкама, отвечающий за работу с голкиперами, от матча к матчу не делают никаких выводов. По крайней мере, результатов мы не видим. Видим лишь нервную и неуверенную игру.

Свитов взбодрил «Локомотив», но для победы этого не хватило

Во втором периоде матча при счёте 3:0 в пользу «Йокерита» за партнёра решил заступиться форвард ярославского клуба Александр Свитов, сцепившийся с Оливером Лауридсеном и нанёсший датчанину рассечение.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ



Свитов взбодрил свою команду, в результате чего ярославцы отыграли один гол усилиями Рушана Рафикова и ушли на второй перерыв при счёте 1:3. Хоть какой-то повод для радости пришедшим на трибуны зрителям. Сперва они аплодировали Свитову, затем – голу своей команды.



Однако спасти этот матч «Локомотиву» так и не удалось. Зато удалось пропустить в пустые ворота. 4:1 – победа «Йокерита», который обошёл «железнодорожников» в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив», вместе с рижским «Динамо», находится в самом низу. Что самое главное: никаких предпосылок к тому, что в Ярославле в ближайшее время всё станет лучше, по-прежнему нет. Сколько ещё «железнодорожники» будут верить в Крэйга Мактавиша?