Никто не остановит русских в НХЛ! У Коршкова дубль в главном дерби Канады

Егор Коршков в это межсезонье, как и многие другие российские хоккеисты, пытается пробиться в основу клуба НХЛ. Воспитанник карагандинского хоккея, с юниорского возраста перебравшийся в Ярославль, был выбран «Торонто» на драфте НХЛ — 2016 во втором раунде, и после завершения «Локомотивом» сезона-2018/19 Егор отправился покорять Канаду. Коршков успел отыграть прошлый плей-офф АХЛ в составе «Торонто Марлис» и даже забросил свою дебютную североамериканскую шайбу.

АХЛ: Егор Коршков забросил шайбу в дебютном матче за «Торонто Марлиз»

Новый сезон Коршкову, скорее всего, придётся тоже начать в АХЛ, но сейчас у него есть отличная возможность проявить себя перед Майком Бэбкоком. До сегодняшней игры против «Монреаля» Коршков провёл две встречи за «Мэйпл Лифс» на предсезонке. Против «Оттавы» и «Баффало» Егор выходил в четвёртом звене и не заработал результативных баллов.

Любопытно, что в двух других матчах «Торонто» на позиции Коршкова выступал Илья Михеев, уже заслуживший сравнений с Дацюком от партнёров по команде. Оба россиянина – леворукие вингеры и между ними может возникнуть конкуренция за место в составе. Пока позиции Михеева крепче, но если Коршков будет почаще выдавать такую игру, как против «Монреаля», то Бэбкок обязательно предоставит ему шанс.

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В предсезонной версии главного канадского дерби Коршков вышел во втором звене «Торонто» вместе с Мэттом Ридом и Тайлером Годэ и стал главным героем матча. Отметим, что в этой встрече принимал участие дублирующий состав «кленовых листьев», чем и объясняется место Коршкова в топ-6 и большое игровое время в большинстве. Всего Егор провёл на площадке 15 минут и 40 секунд (пятое время среди форвардов «Торонто» в этом матче), и почти треть этого отрезка пришлась на численное преимущество «Мэйпл Лифс».



Как раз в большинстве Коршков и открыл счёт в этом матче. Во втором периоде Егор с пятачка замкнул отличную передачу Николаса Петана, оформив таким образом свой первый гол за «Торонто».

Вскоре Даррен Арчибальд удвоил преимущество «кленовых листьев», а в третьем периоде русский форвард окончательно добил «Монреаль». В этот раз Коршков проявил индивидуальное мастерство: обокрал перед чужими воротами Бретта Кулака и легко разобрался с голкипером «Канадиенс» Чарли Линдгреном.

Две шайбы с четырёх бросков за матч, три силовых приёма, приличное время на площадке — отличная игра в исполнении Коршкова, которая даёт ему небольшую надежду пока остаться в расположении «Торонто».

«Я думаю, Коршков провёл действительно хорошую игру. Он был одним из тех парней сегодня, у которых была возможность заявить о себе. Этим вечером им негде было спрятаться. Они играли против отличных хоккеистов и проявили должное усердие», — заявил главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок. Наставник не стал выделять Коршкова из группы ближайшего резерва «Мэйпл Лифс», которой в поединке с «Монреалем» нужно было доказывать свою состоятельность в отсутствии лидеров, но, конечно, остался доволен игрой россиянина.

Высказался о Коршкове и его одноклубник Ник Петан, отметившийся в этой встрече ассистентским дублем.



«У него отличные габариты, и он хорошо управляет своим телом на льду. Он здорово работает в завершении атак, сегодня он показал это», — отметил Петан.



Конечно, после такого матча Коршков получил положительные отзывы в североамериканском «Твиттере». Стоит сказать, что до матча с «Монреалем» на Егора не слишком обращали внимание, и даже не всегда правильно писали его имя в латинской транскрипции.

Но после дубля в главном канадском дерби к Коршкову стали присматриваться. «Кажется, мы недооцениваем Коршкова. Приветствую Егора», — написал один из пользователей.



Другой предложил новый вариант произношения фамилии россиянина, связанный с его голевыми подвигами: «Егор Коршков сегодня прям как Scoreshkov!».

Кто-то уже подобрал Коршкову будущего партнёра по звену в «Торонто»: «Егор Коршков должен выходить вместе с Джейсоном Спеццой».



Некоторые болельщики готовы «лично сражаться с Бэбкоком, чтобы Коршков попал в основной состав «Торонто», других Егор «чертовски впечатлил размером и мощью игры».



Впрочем, нашёлся и такой отзыв о российском форварде после игры с «Монреалем». «Они оба ответили на вызов Бэбкока, но Егор Коршков не подходит для «Мэйпл Лифс» так же хорошо, как Ник Петан»», — высказал своё мнение один из североамериканских журналистов.

Что ж, пока говорить о перспективах Коршкова в «Торонто» действительно рано. Но его дубль в поединке с «Монреалем» — отличное подспорье для будущих успехов. Для попадания в основу «Мэйпл Лифс» Коршкову предстоит много трудиться и ещё больше терпеть, но для Егора в «Торонто» нет ничего невозможного.