«Локомотив» уже выгнал Мактавиша! Канадский тренер обманывал наш хоккей

Ошибка Яковлева

В том, что происходило с «Локомотивом» на старте нынешнего сезона КХЛ, виноват не только теперь уже бывший главный тренер ярославцев Крэйг Мактавиш, но и президент команды Юрий Яковлев, неоднократно обжигавшийся на иностранных специалистах. Кай Суйкканен, Том Роу, Шон Симпсон… Этот список можно продолжать. Странно, почему столь опытный и многое повидавший управленец, коим является Яковлев, допустил очередную серьёзную ошибку.

Причём провал Мактавиша в Ярославле читался изначально. Североамериканец давно не работал главным тренером и явно не в курсе, в какой хоккей сейчас принято играть. Кроме того, Крэйг никогда не работал в КХЛ. Он не сумел свыкнуться с местными реалиями, не смог найти взаимопонимание с командой, привить ярославцам какую-то систему.



Это, складывается впечатление, изначально понимали все, кроме менеджмента «железнодорожников». Нет, Мактавиш не плохой человек и не слабый специалист. Просто его богатый опыт остался далеко в прошлом. Это не тот тренер, который должен был строить боеспособный и новый «Локомотив».



«Я с нетерпением жду начала моего сотрудничества с ХК «Локомотив» и лично господином Яковлевым. В последние несколько лет я достаточно часто бывал в России, смотрел матчи КХЛ и был заинтересован в том, чтобы тренировать здесь. Надеюсь, ближайший сезон будет для нашей команды захватывающим и удачным»», — говорил сам Мактавиш. Увы, всё получилось как раз наоборот. Восемь матчей, три победы, пять поражений, предпоследнее место в Западной конференции.

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У Мактавиша были все условия

В Ярославле для Крэйга Мактавиша создали все условия. К нему в тренерский штаб включили Майкла Пелино, который имеет богатый опыт работы в Континентальной лиге и говорит с Мактавишем на одном языке. С финансами и бытовыми вопросами в обеспеченном ярославском клубе никогда не было никаких проблем.



Да, в межсезонье «Локомотиву» пришлось столкнуться с кадровыми проблемами. Команду покинули Александр Елесин, Андрей Локтионов и Егор Коршков. Ну так и другие клубы лишились некоторых своих игроков, не только же из Ярославля уходили хоккеисты. Если же посмотреть на пришедших, то список впечатляет. Прежде всего, «Локомотив» подписал сильных иностранцев: Антона Ландера, Стефана Да Косту, Тая Ратти. Все они явно не второсортные легионеры, а форварды, при помощи которых можно и нужно было выстраивать игру в атаке.

Однако и к иностранным игрокам Мактавиш не сумел найти подход. Спрашивается, а кого ему ещё нужно было подписать? Сидни Кросби и Коннора Макдэвида? Получается, что Крэйг не воспользовался всеми предоставленными ему условиями, банально работая так, как он работал бог весть сколько лет назад. Но такое в современном хоккее не прокатывает.

Канадский тренер разваливает «Локомотив». Сколько его ещё будут терпеть? Крэйг Мактавиш уступил даже Лаури Марьямяки, чей «Йокерит» тоже не блещет.

Прогресс молодёжи – это не про Мактавиша

Как только в «Локомотив» назначали этого североамериканского специалисты, в некоторых СМИ начала появляться информация, что, дескать, Мактавиш – специалист по работе с молодыми талантами. Но ведь это даже близко не так. Специалисты – это Квартальнов, Кудашов, Красоткин. Но точно не Крэйг.



Учитывая, что в Ярославле одна из лучших (если не лучшая) в стране хоккейная школа, прогресс молодых хоккеистов и привлечение их к основной команде – одно из главных условий для работы главного тренера «железнодорожников». Думается, что на собеседовании перед подписанием контракта Мактавишу об этом говорили несколько раз. Но никакого рывка со стороны молодых хоккеистов мы не увидели, они будто скисли и не понимали, чего от них хотят. И это даже несмотря на наличие в тренерском штабе команды Дмитрия Красоткина.



При Крэйге Мактавише у руля начали регрессировать едва ли не все хоккеисты. Возьмите Даниила Апалькова и Егора Аверина, давно играющих за «Локомотив». Они вообще не похожи на себя. А что творится с вратарями? Александра Лазушина и Илью Коновалова не успевали менять друг на друга по ходу матчей. Шайбы в их ворота сыпались буквально охапками. Такое ощущение, что ни главный тренер, ни тренер вратарей просто не контролировали ситуацию, не общались с голкиперами, не работали над их психологией.



Явно не в восторге от всего увиденного были и требовательные ярославские болельщики. Они привыкли, что их любимый клуб борется за высокие места и бьётся на равных с другими грандами КХЛ. Однако в нынешней ситуации попасть в зону плей-офф уже за радость.



Чем нам запомнится Крэйг Мактавиш? Пожалуй, только тем, что он стал последним профессиональным хоккеистом, который успел поиграть без шлема. Больше, к сожалению, вспомнить нечего. «Локомотиву» нужно искать требовательного и современного специалиста, который выведет команду из кризиса и исправит все ошибки предшественника.