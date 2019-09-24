Время обмена. Хоккеисты КХЛ, которым нужно сменить команду

Некоторые хоккеисты мало играют в своих командах, другие почти не набирают баллов за результативность, а у кого-то просто не получается взаимодействовать с партнёрами и сработаться с главным тренером. Рассказываем об игроках, чей обмен в другие клубы выглядел бы логично.

н. Йоонас Кемппайнен (СКА), 31 год

7 матчей, 0 очков, «-2» показатель полезности



Когда Кемппайнен выступал в «Салавате Юлаеве» в одном звене с Хартикайненом и Умарком, то функции Йоонаса были предельно ясны. Умарк творил, Хартикайнен его дополнял, а Кемппайнен работал на пятаке и был эдаким столбом в нападении уфимцев. Отсюда и результативность, и полезность, и собственное чувство комфорта. В Уфе Кемппайнену доверяли и рассчитывали на него.



Однако финн решил не подписывать с юлаевцами новый контракт, перебравшись в Питер, поближе к родной для него стране. В СКА игровое время Йоонаса резко упало. Более того, нападающий перестал являться стабильным игроком основы СКА, начал закисать и падать духом. Решение человека нужно уважать, но форвард явно совершил ошибку, не оставшись в «Салавате». Там бы он играл в первом звене.

н. Сакари Маннинен («Салават Юлаев»), 27 лет

8 матчей, 2 (0+2) очка, 0 показатель полезности



На место Кемппайнена пригласили его соотечественника Сакари Маннинена. Этот центральный нападающий – действующий чемпион мира в составе сборной Финляндии. Маннинен хорошо себя проявил на чемпионате мира 2019 в Словакии, здорово выглядел в «Йокерите». Но не каждый мастеровитый хоккеист способен вписаться в систему «Салавата» в звено к Умарку и Хартикайнену.



Видно, что для Маннинена в Уфе созданы все необходимые условия, ему помогают, но сам он никак не может найти себя и как следует вписаться в коллектив. Не те габариты, не те функции. Он и Кемппайнен — абсолютно разные. Было бы интересно посмотреть на Сакари в том же СКА, а Кемппайнену нужно возвращаться в «Салават Юлаев», где он стал своим. Этот обмен напрашивается, но окончательное решение за руководством обеих команд.

Без Кемппайнена магия суперзвена «Салавата» не работает. Нужен обмен со СКА Кочетков «сломался» в Питере, «Амур» зря ничего не боится, а у «Автомобилиста» есть серьёзные проблемы – в итогах недели КХЛ.

н. Александр Хохлачёв («Спартак»), 26 лет

9 матчей, 4 (1+3) очка, «-2» показатель полезности



У Александра Хохлачёва как-то не клеится с Олегом Знарком. Помнится, когда Знарок возглавил СКА, Хохлачёв был обменян в «Спартак». Сейчас Олег Валерьевич стал главным тренером «Спартака», а один из самых высокооплачиваемых игроков красно-белых моментально сник. Александр – мастер и опытный хоккеист, но ему явно нужна смена обстановки.



Знарок уже не ставил Хохлачёва в состав, однако никаких особых дивидендов эта воспитательная мера не принесла. Интересно, что перед сезоном у Александра были предложения от других команд КХЛ, но Знарок выразил заинтересованность в нём. В итоге воз и ныне там. Пришло время что-то менять. Думается, так будет лучше для обеих сторон.

Фото: photo.khl.ru

н. Никита Щербак («Авангард»), 23 года

8 матчей, 1 (0+1) очко, «+1» показатель полезности



Никак не может проявить себя в России Никита Щербак. «Авангард» подписал нападающего, провалившегося в НХЛ, на солидные деньги и трёхлетний контракт, но отдачи от Никиты как не было, так и нет. В результате руководству «ястребов» пришлось предпринимать логичные меры и сокращать жалование Щербака, перезаключая с ним новое соглашение. Эти меры напрашивались.



С приходом Игоря Макарова экс-энхаэловец может окончательно потерять место в составе. Так, в игре с «Куньлунем» Щербак уже не попал в заявку «Авангарда». Вероятно, Никите и его представителям нужно подыскивать новый клуб, так как в омском коллективе Щербак откровенно не вписывается в модель игры Боба Хартли. Другой вопрос, на каких условиях «Авангард» захочет обменять Щербака и будут ли на хоккеиста реальные претенденты?

«Авангард» начудил с Щербаком. Брали игрока НХЛ, а теперь урезают зарплату Но «ястребы» не могли поступить иначе, а Щербаку этот щелчок по носу должен пойти только на пользу.

н. Вячеслав Основин («Ак Барс»), 25 лет

6 матчей, 1 (0+1) очко, «-2» показатель полезности



Основин оказался в «Ак Барсе» после памятного и громкого обмена с «Салаватом Юлаевым», когда в Уфу отправился Александр Бурмистров. Вячеслав – работоспособный хоккеист, но в последнее время никак не может себя найти. Последним клубом, где Основин играл хорошо и стабильно набирал очки, стала «Сибирь». Дальше – сплошной мрак для хоккеиста.



Ни в Уфе, ни в Казани Основин не впечатляет. Вячеслав пытался заиграть при Зинэтуле Билялетдинове – ничего толкового не вышло. Сейчас Основин старается перезагрузить свою карьеру и попробовать заиграть при Дмитрии Квартальнове – снова не получается. Пришло время задуматься о серьёзных изменениях. Обмен Основину просто необходим.

н. Даниил Тарасов («Динамо» М), 28 лет

8 матчей, 0 очков, «-5» показатель полезности



Даниил Тарасов переживает сложные времена в карьере на старте регулярного чемпионата. 28-летний нападающий и в прежние годы не отмечался повышенной результативностью, однако никогда не портил общей картины. Воспитанник СДЮШОР «Динамо» брал своё неуступчивостью и отличной работой на пятаке. В двух последних сезонах Даниил забросил по 14 шайб, неизменно становясь одним из лучших снайперов «Динамо».



Старт нового сезона сложился для Тарасова хуже некуда. В восьми матчах Даниил не набрал ни одного очка, заработав худший показатель полезности в команде «-5». И это проведя большую часть матчей в первом звене с Вадимом Шипачёвым и Андре Петерссоном! Для сравнения в активе Шипачёва 11 очков, а у Петерссона – 7. Справедливая критика от Владимира Крикунова не заставила себя долго ждать, как и перевод в третье звено бело-голубых. Однако и там дела у Тарасова не складываются. Возможно, обмен в другой клуб станет для хорошего игрока наилучшим выходом из сложившегося положения.

Крикунов: абсолютно недоволен игрой Тарасова. Ерёменко признался, что не в игре

н. Владимир Галузин («Металлург» Мг), 31 год

9 матчей, 0 очков, «-4» показатель полезности



Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин провёл перед стартом нынешнего сезона масштабную селекцию, пригласив в Магнитогорск сразу нескольких хоккеистов с именем. Нападающий Владимир Галузин — один из тех, на кого в «Магнитке» реально рассчитывали.



По всей видимости, сказывается тот факт, что ранее форвард играл только в нижегородском «Торпедо». Галузин так привык к своему родному дому, что попросту не смог приспособиться к новым реалиям и вписаться в магнитогорскую систему. Там он никак не может набрать ни одного балла за результативность. Отрицательный показатель полезности тоже настораживает.

н. Даниил Апальков («Локомотив»), 27 лет

6 матчей, 1 (0+1) очко, «+1» показатель полезности



Даниил Апальков выступает за «Локомотив» с 2012 года. С того времени утекло столько воды, что всё и не вспомнить. Апальков стал одним из символов обновлённого «Локомотива», пережившего ужасную трагедию. Даниил радовал болельщиков своей игрой, давал результат, а взамен получал новые контракты.



Но со временем стало понятно, что Апальков в Ярославле явно засиделся. Даниил совершенно не впечатлил в прошлом сезоне, а в этом и вовсе стал получать менее 10 минут игрового времени за матч. Может, Даниил просто не сработался с уже уволенным главным тренером Крэйгом Мактавишем? Что ж, будет интересно посмотреть на нападающего теперь, после ухода канадца. В любом случае смена обстановки Апалькову может помочь.

Они возрождали «Локомотив». Приёмные сыновья Ярославля Многие оставили яркий след в новейшей истории «железнодорожников».

н. Олег Ли (СКА), 28 лет

1 матч, 0 очков, 0 показатель полезности



Наверное, кто-то из болельщиков уже забыл о таком хоккеисте, как Олег Ли. Помните, как связка Бывальцев – Ли зажигала в «Амуре»? Бывальцев после серьёзной перестройки в СКА стал игроком основного состава, Алексею доверяет тренерский штаб. В свою очередь Ли осел в глухом запасе. В нынешнем регулярном чемпионате Олег провёл всего одну встречу в КХЛ. Это просто смешно, ведь в 28 лет человеку нужно играть.



Потенциал у Ли есть, Олег это много раз доказывал. Просто СКА – не его команда. Этот нападающий прекрасно бы выглядел в том же «Амуре» или «Адмирале». В клубах, где Ли будет получать максимальную игровую практику. Команде и хоккеисту пора прийти к какому-то общему знаменателю. Постоянно так продолжаться не может.

з. Андрей Педан («Ак Барс»), 26 лет

4 матча, 1 (0+1) очко, «-1» показатель полезности



Защитник Андрей Педан достаточно редко попадает в состав при Дмитрии Квартальнове. Слухи про то, что Педан может быть обменян, ходили ещё в прошлом сезоне, но в результате с Андреем продлили соглашение. Как мы видим, постоянной игровой практикой и результативностью габаритный игрок обороны похвастать не может.



И Педану, и «Ак Барсу» было бы лучше провернуть какой-нибудь выгодный обмен с участием хоккеиста. Нынешний тренерский штаб не особо видит Андрея в составе, делая ставку на других хоккеистов. В частности, на молодёжь, вроде талантливого Журавлёва.

в. Никита Серебряков («Адмирал»), 23 года

Без контракта



Сейчас Серебряков находится в статусе ограниченно свободного агента. Условия, которые изначально предлагал «Адмирал», не устроили игрока и его представителей, в результате чего в дальневосточном клубе начали искать другого голкипера, подписав финна Олкинуору. Серебряков же в статусе «конфликт» стал наблюдать за игрой команды с трибуны.



Сложившаяся ситуация не может устраивать никого. «Адмирал» хочет получить за талантливого голкипера выгодную компенсацию или игрока. Сам Серебряков устал просиживать штаны и давно готов играть. Значит, нужно отбросить в сторону все взаимные обиды и провести конструктивный диалог, после чего ударить по рукам и произвести обмен.

Фото: photo.khl.ru

Трансферы КХЛ, которые не состоялись. О некоторых вы могли не знать Например, Никита Сошников мог оказаться в Казани, а Алексей Потапов – в Екатеринбурге.

н. Никита Михайлов («Сибирь»), 21 год

4 матча, 2 (1+1) очка, 0 показатель полезности



«Мы на него надеемся, что он будет показывать лучшую игру, но за то время которое я нахожусь в «Сибири» он не показывал ту игру, которую мы от него ждём. Он сам, наверное, это понимает, и мы ждём, когда он выйдет на свой уровень», — такую характеристику Михайлову давал нынешний главный тренер «Сибири» Николай Заварухин.



Действительно, Михайлов образца прошлого сезона и Михайлов образца нынешнего – это две большие разницы. Молодой нападающий должен постоянно работать, а не жить одним годом. Пока у «Сибири» есть возможность получить за Никиту что-то или кого-то, можно воспользоваться шансом и провернуть интересный со всех точек зрения обмен. Дальше такого шанса может и не быть.

н. Александр Полунин («Локомотив»), 22 года

1 матч, 0 очков, «-1» показатель полезности



Совсем закис в «Локомотиве» Александр Полунин. Нет, у форварда нет никакой травмы, он просто не проходит в состав по игровым причинам. Причём, происходит это с Полуниным не в первый раз. Помнится, как ему предъявлял претензии ещё Алексей Кудашов. В результате Полунина отправили в скрытую аренду в ХК «Сочи», где нападающий немного пришёл в себя. Кончено, в «Сочи» не такая конкуренция, как в Ярославле, поэтому это не могло не сказаться.



Сейчас же Полунин снова пропал с радаров. В этом нет никакой вины Крэйга Мактавиша, Александр должен обратить внимание на себя и наконец-то сделать выводы. Все проблемы кроются в самом Полунине. Руководству же стоит подумать об обмене и попробовать трудоустроить игрока в другую команду. До уровня «Локомотива» 22-летний форвард не дотягивает.

н. Сергей Толчинский (ЦСКА), 24 года

3 матча, 0 очков, «-3» показатель полезности



В какой-то степени схожая ситуация у Сергея Толчинского. Форварда отправили в Высшую лигу в фарм-клуб ЦСКА. Со «Звездой» нападающий съездил на выезд, но амбиции у Сергея явно выше. Сейчас он вернулся в основу «армейцев». Надолго ли? Толчинский может раскрыться и показать все свои лучшие качества, но сделать это при таком составе, как в ЦСКА, слишком проблематично.



Вы только представьте, какую конкуренцию нужно выдержать, чтобы пробиться в основу «армейского» клуба. А тут ещё требовательный Игорь Никитин, который за любую ошибку может моментально посадить на лавку и вывести из состава. В этой связи напрашивается вопрос: а почему бы Толчинскому не поиграть в другой команде? Хотя бы на правах скрытой аренды.