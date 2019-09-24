«У него вообще лежала душа к работе в КХЛ?» Америка – об отставке Мактавиша

За океаном, в отличие от России, удивились, что «Локомотив» так быстро отправил канадца в отставку.

Отставка Крэйга МакТавиша из «Локомотива» была ожидаемой и никого не удивила. Болельщики ярославцев так и вовсе наверняка вздохнули с облегчением – конец мучениям. В Северной Америке тоже не прошли эту тему стороной – многолетний босс «Эдмонтона», трёхкратный обладатель Кубка Стэнли – фигура заметная, и за его работой в КХЛ там наблюдали, а после увольнения продемонстрировали совершенно другую реакцию, нежели в России.

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«КХЛ перегрызла немало тренеров, Мактавиш не станет последним»

«Бывший управленец «Эдмонтона» покинул НХЛ ради новой возможности за океаном, но скоро он вновь окажется в поисках работы, всего после нескольких матчей. МакТавиш завершил свою карьеру в КХЛ с тремя победами и пятью поражениями.

Когда Кен Холланд был приглашён управлять кораблём «Эдмонтона», МакТавиш был одним из первых из старого руководства клуба, кто покинул пост. За два десятка лет в организации, которые он провёл на постах помощника тренера, главного тренера, генерального менеджера и первого вице-президента по хоккейным операциям, он успел развеять ту добрую репутацию среди фанатов «Ойлерз», которую получил в бытность игроком. Как помните, МакТавиш трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Эдмонтона» в конце 1980-х.

С таким богатым послужным списком МакТавиш, вероятно, найдёт себе новое место, но не факт, что он получит такую же большую власть, какая у него была в «Эдмонтоне». Печально, что в КХЛ у него не получилось, но система КХЛ перегрызла уже немало тренеров, и он точно не станет последним», — пишет Pro Hockey Rumors.

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«В НХЛ уволить тренера через 8 игр было бы безумием, но КХЛ – другое «животное»

«Карьера Крэйга Мактавиша в качестве тренера команды КХЛ закончилась. Бывший игрок, тренер и генеральный менеджер и сотрудник фронт-офиса «Ойлерз» был уволен «Локомотивом» всего после восьми матчей сезона. Ещё в мае было объявлено, что Мактавиш возвращается к тренерской деятельности и именно из-за этого он покинул пост вице-президента «Эдмонтона». Но пять поражений в восьми матчах в КХЛ завершили эксперимент «Локомотива» с Мактавишем.

Я не так пристально слежу за КХЛ, но, судя по реакции болельщиков, неудивительно, что команда с хорошим бюджетом, какой является «Локомотив», быстро уволит своего тренера, если тот неэффективен. В НХЛ уволить тренера после 8 матчей было бы неслыханно и безумно, но КХЛ — это совсем другое «животное». Это был первый тренерский «концерт» Мактавиша после того, как он тренировал клуб АХЛ «Чикаго Вулвз» в сезоне-2011/12. «Эдмонтон» уволил его с поста наставника в 2009-м, а в 2012-м вернулся на работу в офис «Ойлерз», прежде чем стать генеральным менеджером. Я не могу представить, что он и на этот раз вернётся в «Эдмонтон», — считает автор сайта болельщиков «Эдмонтона» Oilers Nation Кэм Льюис.

«Интересно, лежала ли у него вообще душа к этой работе?»

На радио TSN отставку Мактавиша обсудили ведущий Дастин Нильсон и хоккейный обозреватель Фрэнк Серавалли.

Ф.С.: Это удивительно, но зная, как в этой лиге обходятся с тренерами, наверное, не так шокируеще. Вспомните Майка Кинэна, которого взяли тренировать новую команду из Китая. Кажется, он продержался до начала декабря. Немного дольше, чем МакТи, но мне изначально было любопытно, что стояло за его переходом. Лежала ли у него вообще душа к этой работе или после того, как стало ясно, что при новом режиме в «Эдмонтоне» ему не найдётся места, он просто обеспечил себе мягкую посадку.

Д.Н.: Мне интересно, как он сам относится к увольнению. Может, он приехал туда, посмотрел на КХЛ и подумал: «Так, пора сматывать». Кто знает? В КХЛ всё иначе. Думаю, однажды о КХЛ напишут немало интересных книг.

