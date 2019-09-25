Грусть после первого гола в НХЛ – это вообще как? Кравцов рассмешил Америку

Межсезонье в НХЛ имеет особый статус. Здесь, в отличие от России, даже не думают смотреть на результаты игр, зато контрольные матчи становятся настоящим полигоном для многочисленных проспектов команд. Успехи фронтменов клубов отходят на второй план, в то время как голевые подвиги юных талантов, ещё не успевших заработать себе имя, обсуждаются по всей Северной Америке.

Мальцев обманул вратаря, стоя на коленях! Этот гол крутят по всей Америке «Русский хоккеист выставил «Рейнджерс» дураками», — эксперты НХЛ уже увидели лучший момент предсезонки.

Приятно, что на этом своего рода втором этапе ярмарки талантов в числе лидеров находятся российские хоккеисты. «Нью-Джерси» покоряет Никита Гусев, старается ему вторить Михаил Мальцев. В «Сент-Луисе» не нарадуются на Клима Костина. В «Торонто» восхищены Ильёй Михеевым, завоёвывает репутацию Егор Коршков. Ну а «Рейнджерс» и вовсе становится самой пророссийской командой. И если от Артемия Панарина там изначально были высокие ожидания, то другим нашим парням нужно удивлять.

Гол Панарина и Бучневича — это шедевр! Они начали комбинацию от своих ворот Фанаты «Рейнджерс» были в восторге. Наши игроки показали им, что такое русская школа хоккея.

Пока у них получается неплохо. Игорь Шестёркин уверенно стартовал в воротах «синерубашечников», Павел Бучневич демонстрирует полное взаимопонимание с Панариным, но особый спрос с Виталия Кравцова.

Уроженец Владивостока и воспитанник челябинского хоккея был выбран «Нью-Йорком» под девятым номером драфта-2018, и такая высокая степень оценки таланта Кравцова накладывает на него определённые обязательства. Летом, во время тренировочных лагерей, Виталий получал хорошие отзывы и от главного тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна, и от генменеджера клуба Джеффа Гортона.

Тренер «Рейнджерс»: Кравцов очень техничен, он способен многих удивить

Генменеджер «Рейнджерс»: Кравцов впечатляет на льду, он всё делает правильно

После этого Кравцов отлично себя проявил на турнире новобранцев (ассистентский хет-трик в игре с «Далласом», дубль «Миннесоте»), и «Нью-Йорк» пригласил Виталия в основной тренинг-кемп. Здесь 19-летний россиянин и должен был показать, готов он к НХЛ или ещё нет.



В дебютной игре с «Нью-Джерси» Кравцов отличился голевой передачей, в следующий раз Виталий вышел на лёд против «Филадельфии» и выступил хуже – ноль очков и отрицательный показатель полезности.

Матч с «Айлендерс» стал для Кравцова пока лучшим в предсезонке. Россиянин вышел во втором звене с Бреттом Хауденом и Каапо Какко, провёл на льду почти 15 минут, немного поиграл в большинстве и открыл счёт своим голам за «Рейнджерс». Виталий стал автором первой шайбы в матче, здорово открывшись на пятачке и замкнув мастерскую передачу от Брэди Шея.

Реакция Виталия на свой голевой дебют в НХЛ оказалась, мягко говоря, любопытной. После точного броска Кравцов с каменным лицом принимал поздравления партнёров, его мимика выражала эмоцию очень грустного человека. Хорошо, что это заметил Брэди Шей, последним подъехавший поздравить Кравцова с шайбой и заставивший-таки Виталия улыбнуться.

«Я сказал: «Ты можешь улыбнуться, ты знаешь это», — прокомментировал этот забавный эпизод защитник «Рейнджерс».



Впрочем, когда Кравцов поехал отмечать гол со скамейкой, то снова натянул на себя маску непроницаемости.



Что это было? Вряд ли напускная серьёзность. Кравцов производит впечатление уравновешенного, умного и самокритичного человека, который не тратит эмоции зря. Да, первый гол за «Рейнджерс» — это приятно. Но идёт всего лишь предсезонка, вся борьба за попадание в состав «синерубашечников» для Виталия ещё впереди. Возможно, он не совсем доволен своей игрой и знает, что способен на большее. Отсюда спокойная, будничная реакция на эту шайбу.

Кравцов: в первом периоде нервничал. Потом играл лучше, хотя и не хорошо

Но Америке такая реакция русского хоккеиста была крайне удивительна. И не только Брэди Шею, который увидел серьёзного Кравцова после гола, но и клубному «твиттеру» «Рейнджерс». Там закрепили твит с этим эпизодом, и сейчас это первое, что попадает на глаза при просмотре аккаунта клуба. Неужели за океаном настолько не привыкли к неулыбчивым русским, что готовы сделать из этого главную тему матча?

Что ж, хочется верить, что у Кравцова всё получится в «Рейнджерс», он станет важной частью команды и вместе с Панариным и Бучневичем будет тащить парней с Бродвея. Если всё будет так, то улыбка на лице очередного русского таланта в НХЛ будет появляться гораздо чаще.