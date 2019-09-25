7 лет назад нынешние лидеры КХЛ были полным дном. Реально позорили лигу

«Витязь» и «Автомобилист» остались в лидерах КХЛ и после очного матча в Подольске. Команды не сумели отличиться в основное время игры, а в овертайме победу подмосковной команде принёс Артём Швец-Роговой. Интересно, что Андрей Мартемьянов, возглавив «Автомобилист» в ноябре 2011 года, потерпел первое поражение в КХЛ именно от «Витязя». Тот сезон для обеих команд сложился неудачно: команды редко выигрывали и заняли последние места в конференциях.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2011/12

Турнирная таблица КХЛ сезона-2019/20

«Витязь» в сезоне-2011/12

Главный тренер: Андрей Назаров

Очки: 44

Лучший бомбардир: Михаил Анисин – 29 очков (16+13)

«Витязь» вызывает огромный интерес во всех городах, где есть лига, все наши матчи транслирует КХЛ-ТВ. Давайте ценить «экшн», иначе, как мне кажется, кто-то уснет от скуки.» — Андрей Назаров жертвовал результатом во благо КХЛ. Пока Анисин, Панарин, Тимкин, Точицкий, Двуреченский и Белоусов пытались что-то делать с шайбой и набирать очки, а в обороне заправляли 38-летний Трощинский, Даниил Марков и юный Дамир Хафизуллин, славу «Витязя» ковали тафгаи – Мирасти, Бреннан, Тарнаски и Яблонски, рядом с которыми в драку нёсся даже вратарь Мэтт Далтон.

Фото: РИА Новости

Не отставал от легионеров и Андрей Назаров, который решил действовать масштабнее и пытался подраться с целой армией болельщиков минского «Динамо» (после этого у Назарова спрашивали, не нужна ли ему охрана).

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Яблонски признавался, что боится пауков, Мирасти призывал хоккеистов КХЛ отрастить яйца и только Свитова считал настоящим мужиком, Бреннан обвинял Георгия Гелашвили в неадекватности, а вместе они дрались на свадьбе в Магнитогорске и дружно путались в показаниях: один говорил, что этого не было, а другой хвастался отлично проведённым временем. Тарнаски, несмотря на безграничную любовь к дракам, порой тянуло играть в хоккей, и Ник за 37 игр (Бреннан и Яблонски в сумме сыграли меньше) выбил 12 очков и стал седьмым бомбардиром команды.

Назаров: у Яблонски была задача забить три гола На пресс-конференции после матча ЦСКА – "Витязь" наставники команд не обошли тему драки Веро и Яблонски.

Генеральный менеджер Алексей Жамнов утверждал, что команда играет в динамовский хоккей образца начала 90-х годов – действительно, есть что-то похожее, игроки «Динамо» тоже иногда удалялись. Назаров по-своему был прав: бюджет небольшой, за плей-офф бороться было тяжело, а так команда устраивала настоящее шоу (детей в Чехове стригли под бойцов «Витязя» и под впечатлением от тафгаев массово отдавали детей в хоккейные школы), а негабаритные Панарин, Анисин и Белоусов спокойно играли и развивались, так как легионеры не давали их в обиду. Назаров после этого сезона команду покинул – и «Витязь» медленно, но верно начал меняться в хоккейную сторону и спустя cемь лет пришёл к первому месту в КХЛ.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Автомобилист» в сезоне-2011/12

Главный тренер: Илья Бякин, Андрей Мартемьянов

Очки: 49

Лучший бомбардир: Андрей Субботин – 32 очка (6+26)

«Автомобилист» уже до сезона испытывал трудности – команду допустили до чемпионата только в июне. После письма 10 игроков в министерство спорта Свердловской области о долгах по зарплате в размере 165 млн рублей президент клуба Вячеслав Потехин обвинил хоккеистов в распространении ложной и порочащей информации, перевёл их на самостоятельные тренировки, а министру пригрозил судебным разбирательством. В итоге руководство команды поменялось, а областные власти предоставили гарантии о погашении долгов, команду возглавил местный воспитанник Илья Бякин, чью кандидатуру лично одобрил губернатор области Мишарин. Братья Стрельцовы, 38-летний Субботин, Бушуев, Дроздецкий, Денис Казионов, Малыхин, Логинов, Костючёнок, Алексей Крутов, юный Фёдор Малыхин – они не дрались, но всё равно соседствовали с «Витязем» в турнирной таблице.

Бякин утверждал, что команде задерживают зарплату, премий нет (у команды было три победы к ноябрю), питание такое, что игроков увозят в больницу с гастритом, а стоило губернатору Мишарину уехать в Париж, руководство уволило двух тренеров и хоккеистов Дроздецкого и Сергея Мыльникова. После увольнения Бякин проводил время в офисе клуба в надежде, что клуб заплатит деньги хотя бы уволенным помощникам – ему самому деньги за увольнение по собственному желанию не полагались.

Фото: Роман Кручинин, «Чемпионат»

В Екатеринбурге было своё шоу, только не на льду и без тафгаев. Команда при исполняющим обязанности главного тренера Андрее Мартемьянове к Новому году одержала одну победу, а 2012-й начала с сенсационной победы над омским «Авангардом» в гостях (3:1), одолела будущих обладателей Кубка Континента «Трактор» по буллитам (2:1), крупно обыграла действующих обладателей Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» (6:2) и вообще к концу сезона заиграла уверенно.

Мартемьянов с «Автомобилистом» разлучились на долгих шесть лет – за это время клуб (антирекорд по очкам) и наставник (невыход в плей-офф с «Соколом», отставка в «Южном Урале») пережили немало, и хоккейная судьба снова свела их вместе, но совсем при других обстоятельствах: «Автомобилист» теперь с деньгами и амбициями, а Мартемьянов заматерел в Хабаровске и вывел «Амур» в плей-офф.