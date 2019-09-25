Знарок уже нюхает нашатырь. Виноваты глупые ошибки вратарей «Спартака»

Дела «Спартака» на старте сезона КХЛ плохи. Иллюзии, связанные с приходом на пост главного тренера красно-белых Олега Знарка, не выдерживают испытание реальностью. Очень быстро выяснилось, что состав у «Спартака» весьма средний, многие потенциальные лидеры не оправдывают ожиданий, а сам Знарок пока совсем не похож на волшебника.

«Спартак» — не СКА. Знарок забыл, как работать в равных условиях Не тот «пожарный» в «Магнитке», узкое мышление составителей календаря и обратная сторона прогресса – в итогах недели КХЛ.

Нельзя сказать, что «Спартак» откровенно проваливается. В стартовый отрезок чемпионата уложились довольно качественные матчи в Ярославле и Екатеринбурге, красно-белые проявляли характер в Магнитогорске и в домашней встрече с «Авангардом», да и вообще москвичи сейчас занимают восьмую строчку на Западе, а, например, до московского «Динамо», расположившегося на пятом месте, всего два балла. Но нужно понимать, что «Спартак» сыграл уже 11 матчей, и если считать по потерянным очкам, то красно-белые замыкают таблицу конференции на пару с «Северсталью».

Турнирная таблица КХЛ



Любопытно в этой ситуации то, что Олег Знарок, возможно, впервые в карьере оказался заложником ситуации. Да, у «Спартака» немало чисто игровых проблем. Периодически пропадает атака, много вопросов к обороне (больше красно-белых пропустили только рижское «Динамо» и «Северсталь»), катастрофически не хватает стабильности. Всё это находится в юрисдикции тренерского штаба, и сюда же можно приплести весьма спорную селекцию, которая явно в «Спартаке» велась «под Знарка».

«Спартак» провалил старт сезона. Кто виноват, что всё плохо? Слабая селекция и слепая вера в тренера отправили команду Знарка в аутсайдеры.

Но даже со всем этим ворохом трудностей результаты красно-белых могли быть лучше, если бы «Спартак» на старте сезона не топили вратари. Казалось бы, винить голкипера в неудачах – последнее дело, но случай с нынешним «Спартаком» можно назвать исключением. Команда, испытывающая объективные проблемы, связанные со стартом сезона, обновлением состава и сменой философии клуба, остро нуждается в уверенности за последний рубеж. Когда идут равные игры, и зачастую всё решает один эпизод, полевые игроки должны чувствовать, что вратарь не подведёт. Причём в случае «Спартака» речь идёт не о каких-то сумасшедших сейвах. Красно-белым было бы достаточно, если бы их голкиперы просто-напросто не чудили. Под ситуацию в «Спартаке» очень точно подходят слова Боба Хартли, сказанные не так давно об игре Игоря Бобкова за «Авангард» в этом сезоне. Если уж главный тренер одного из лидеров Востока призывает своего голкипера перестать делать подарки соперникам, то что говорить о «Спартаке», который по вине своих вратарей проиграл уже не один матч на старте регулярки.

Хартли — о замене Бобкова: «Авангарду» нужно перестать дарить подарки соперникам

Рассуждать, что Олег Знарок уже не тот, в нынешних условиях не совсем корректно. Конечно, главному тренеру «Спартака» в разы сложнее, чем в «Динамо» и СКА, он привыкает к новым для себя реалиям. Олег Валерьевич перестраивается со скрипом и некоторые поражения красно-белых можно назвать тренерскими. Но ведь совсем не Знарок виноват в том, что из-за травмы старт чемпионата вынужден был пропустить Юлиус Гудачек, а его сменщики Никита Беспалов и Павел Хомченко вдруг начали соревноваться в пропуске нелепых голов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По данным ИнСтата, на счету Павла Хомченко уже шесть голевых ошибок – это худший показатель в лиге. У Никиты Беспалова таковых четыре. Из всех дуэтов вратарей в КХЛ никто и близко не показывает такой плохой результат. Получается, что из 30 пропущенных красно-белыми шайб, сразу десять «привезли» голкиперы – непозволительная роскошь для команды, у которой есть масса прочих игровых проблем.



Самое печальное для «Спартака», что эти «привозы» напрямую влияют на результат. В первом же матче регулярки красно-белые проиграли в Риге из-за странного поступка Беспалова в овертайме. Никита зачем-то рванул в центр зоны на неочевидный перехват, не смог добраться первым до шайбы, подрезал собственного защитника и никак не помешал отличиться Картеру Эштону. Ошибка Беспалова не позволила «Спартаку» побороться за дополнительное очко в этом поединке.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Вскоре после этого у «Спартака» случился результативный домашний матч с минским «Динамо», который, конечно, стал полным фиаско для красно-белой обороны, но и Беспалов никак не помогал партнёрам. А, например, бросок Стефана Элиотта, после которого счёт стал равным, точно можно записать на совесть Никиты.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



На следующей игре с «Авангардом» в воротах «Спартака» появился уже Павел Хомченко. Вратарь-дебютант КХЛ достойно выглядел в основное время, красно-белые сумели отыграться с 0:2, но чудовищный ляп Хомченко в овертайме перечеркнул все старания полевых игроков. Обиднее всего в том матче было то, что «Спартак» после камбэка имел ощутимое преимущество над «ястребами» и хорошие шансы дожать соперника.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Несколько следующих матчей «Спартак» провёл с Хомченко в воротах, а в Магнитогорске в основной состав вернулся Никита Беспалов. Но ненадолго. За шесть минут он пропустил дважды и отправился на скамейку. Вышедший на замену Хомченко лишь пару минут отыграл без происшествий, а затем стал невольным соучастником третьей голевой атаки «Магнитки».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Да, весь «Спартак» выглядел разваленным на старте того поединка, но затем красно-белые сумели добавить и практически отыграли четыре шайбы. Но если бы у москвичей не чудили вратари, то не было бы такого огромного отставания в счёте и «Спартак» вполне мог бы рассчитывать в Магнитогорске на победу.

Наконец, последний домашний матч красно-белых с «Салаватом Юлаевым». Конечно, не Хомченко виноват, что «Спартак» упустил преимущество в две шайбы. Но после камбэка уфимцев хозяев площадки добил именно очередной лёгкий гол, пропущенный вратарём после броска Филипа Ларсена.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Вне всяких сомнений, вратарская проблема – ключевая у «Спартака» в начале сезона. Неудивительно, что Олег Знарок нервничает, ведь голкиперы серьёзно подставляют и наставника, и всю команду. Красно-белые уже не один матч проигрывают из-за глупых вратарских ляпов, а вокруг маститого специалиста кружат разговоры об отставке. Непривычный к такому положению дел Знарок уже прибегает к помощи нашатыря, хотя приводить в чувство в нынешнем «Спартаке» надо в первую очередь голкиперов красно-белых.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впрочем, скоро проблема красно-белых должна решиться. После игры с «Салаватом» Знарок, не скрывавший своего разочарования от очередной «плюхи» Хомченко, сообщил журналистам, что следующую игру в воротах «Спартака» начнёт Юлиус Гудачек. Словацкий вратарь должен привнести стабильность на последний рубеж красно-белых, вдохнуть уверенность в полевых игроков и заставить «Спартак» забыть о глупых вратарских ошибках.



Вот только тогда и можно будет объективно оценить работу Олега Знарка в московском клубе.