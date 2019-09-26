Кто ещё без контрактов в НХЛ. Одним нужны деньги, другим просто работа

Сезон в Национальной хоккейной лиге всё ближе, но на рынке свободных агентов ещё остались интересные персонажи, на которых можно обратить внимание.

Неограниченно свободные агенты

Предыдущий клуб — «Лос-Анджелес».



Предыдущий контракт — $ 7 млн в год.



Кувалда Фанёф вряд ли сможет трудоустроиться в НХЛ — очень уж неважной выглядит его репутация и общая польза для команд, в которых он в последнее время играл. Чудовищный контракт, подписанный в 2013 году с «Торонто» (на 7 лет с окладом в $ 7 млн, пункт о невозможности обмена), с одной стороны, обеспечил Фанёфу финансовую стабильность, а с другой, стал началом конца его карьеры. И в «Оттаве», и в «Лос-Анджелесе» габаритный защитник был обузой для платёжной ведомости. Большим количеством набранных очков он никогда не отличался, а постоянные ошибки в своей зоне постепенно привели к тому, что игровое время начало сокращаться до минимума. В июне 2019 года оставшийся год контракта был выкуплен «королями», и в 34 года Фанёф пока остаётся без клуба.



Один плохой год не говорит обо мне всего. Я знаю, что у меня осталось много хоккея впереди. Я – большой защитник, и в этом всё ещё есть ценность. Посмотрите на команду, которая в этом году выиграла чемпионство. В их составе много крупных ребят», — заметил Фанёф нынешним летом.

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Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Предыдущий клуб — «Торонто»



Предыдущий контракт — $ 6,25 млн



Марло перешёл из «Торонто» в «Каролину», но только для того, чтобы выкупить последний год его контракта. В 38 лет он подписал с «кленовыми» трёхлетний договор, что само по себе уже большая редкость, а уж сумма в $ 6 млн за сезон и вовсе выглядит диковато. Патрик отказался от пункта, запрещающего обмен, чтобы Мэттьюс и Марнер могли развиваться в «Торонто» и освободить для них место под потолком зарплат, а «ураганы» брали его только для выкупа.



Оставалась последняя надежда — родной «Сан-Хосе», но договориться с «акулами» не удалось. В итоге канадский форвард остался и без команды, и без Кубка Стэнли, но с хорошим финансовым багажом для дальнейшей жизни.

Видео можно посмотреть на канале Spotrsnet в YouTube.

н. Джейсон Поминвилль

Предыдущий клуб — «Баффало»



Предыдущий контракт — $ 5,6 млн



Поминвилля вполне можно назвать игроком одного сезона: в чемпионате-2011/12 он наколотил за «Баффало» 73 очка в 82 матчах, после чего играл очень нестабильно. Тем не менее в 2013 году он подписал с «Миннесотой» новый пятилетний договор, который истёк 1 июля нынешнего года. 31 балл в 73 матчах — слишком мало, чтобы рассчитывать на серьёзные предложения, а сам форвард открыто заявил, что готов завязать с хоккеем. «Монреаль» готов был предложить Поминвиллю пробный договор, но Джейсон от этого варианта отказался.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

з. Марк Мето

Предыдущий клуб — «Даллас»



Предыдущий контракт — $ 4,9 млн



Два года назад «Даллас» смог переманить Мето из «Оттавы» к себе, и тогда генменеджера «Старз» называли одним из победителей рынка свободных агентов. Талантливого силового защитника хотели видеть у себя многие команды, однако в «Далласе» дело обернулось для него большой неудачей. Сначала Мето травмировал колено, затем последовал рецидив и травма до конца сезона, а нынешним летом появились известия о том, что Марк может и вовсе завершить карьеру. С ноября 2018 года он не выходил на лёд, и хотя травмированный коленный хрящ ему восстановили, играть в хоккей на профессиональном уровне может быть достаточно опасно.



Впрочем, сам Мето продолжает восстанавливаться. Его контракт с «Далласом» завершён, и в 34 года он ещё вполне мог бы пригодиться в НХЛ, если бы вернулся на прежний уровень.

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Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

з. Адам Маккуэйд

Предыдущий клуб — «Коламбус»



Предыдущий контракт -$ 2,75 млн



32-летний Маккуэйд пока остаётся без клуба, хотя в былые годы за ним наверняка выстроилась бы очередь. Жёсткий защитник с неплохим катанием был куплен «Коламбусом» во время февральского дедлайна, но, поскольку мечта «Блю Джекетс» о Кубке Стэнли не сбылась, то пришлось устраивать коренную перестройку состава. Маккуэйд вышел на рынок свободных агентов, и возможной причиной отказа потенциальных покупателей от его персоны является история травм. Не так давно Маккуэйд ломал ногу, а после этого последовало сотрясение мозга.



«Это первое лето за три года, в которое у меня не было операции, и это замечательно», — говорил Маккуэйд летом 2016 года. С тех пор здоровья у защитника явно не прибавилось.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

в. Скотт Дарлинг

Предыдущий клуб — «Каролина»



Предыдущий контракт — $ 4,1 млн



Человек с примечательной фамилией неплохо проявил себя в «Чикаго», что дало голкиперу возможность подписать отменный контракт с «Каролиной». Договор на четыре сезона, зарплатой в $ 4,1 млн в год и пунктом о невозможности обмена — сказка для вратаря, который не считался твёрдым первым номером. О своей ошибке «ураганы» поняли достаточно быстро, когда отправили Дарлинга набирать форму в АХЛ, а в ноябре 2018 года поместила его на уэйвер. Нынешним летом Скотт был обменян во «Флориду», которая выкупила его контракт.



С показателем в 88% отражённых бросков его не возьмут даже в АХЛ, где он провёл большую часть своей карьеры.

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Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Ограниченно свободные агенты

Формально эти хоккеисты тоже остаются на рынке свободных агентов, правда, их шансы перейти в какой-либо клуб НХЛ ничтожно малы. Составы и бюджеты давно сформированы, а делать оффершит, рискуя потерять деловую репутацию и уважение коллег, нынче рискует только Марк Бержевен из «Монреаля». Тем не менее упомянутые ниже хоккеисты находятся без контракта и теоретически имеют возможность подписаться в любой лиге мира.

Предыдущий контракт — $ 894 тыс.



«Я занимаю выжидательную позицию, поводов для паники нет. Мы постепенно движемся вперёд», — говорил Рантанен в начале сентября. В прошлом сезоне финн набрал 87 очков и всю первую половину регулярного чемпионата шёл в лучших бомбардирах лиги. Теперь его запросы составляют около $ 10 млн за сезон, и сбавлять требования он, очевидно, не желает. «Лавины», в свою очередь, планируют подписать Рантанена на 6-8 лет с зарплатой около $ 8,7 млн, и пока движения не видно. Рантанен пока колесит по европейским командам, пытаясь поддерживать форму, и в его случае вероятен сценарий, который в прошлом сезоне прошёл «Торонто» с Вильямом Нюландером, подписав договор на самом флажке.

Предыдущий контракт — $ 925 тыс.



Ещё один финский бомбардир оказался далеко не так прост, как это представлялось ранее. У Лайне было 50 бросков в прошлом сезоне, но талант молодого форварда очевиден: когда-нибудь он сменит на снайперском Олимпе своего кумира Овечкина. Правда, пока Патрик занимается тем, что раздражает боссов «Джетс» едкими интервью, критикуя тренерский штаб.

«В другом клубе я бы играл с лучшими». Лайне наехал на тренера «Виннипега» Финская звезда считает, что его место – в первом звене с Уилером и Шайфли.

«Когда ведёшь переговоры по контракту, всегда важно, с кем ты играешь. С моими достоинствами в другом месте я мог бы играть с лучшими хоккеистами. Любой, кто что-то понимает в хоккее, знает это. Есть топ-звенья, а есть наше звено. Я играю с теми парнями, с которыми мне сказали играть», — заявил Лайне в интервью финской прессе, что вызвало явное неудовольствие в стане «Виннипега».

Поговаривали, что Лайне может прописаться на один сезон в Европе, не желая уступать руководству «реактивщиков» ни цента. Другими слухами считались возможность обмена или ещё один оффершит от «Монреаля», которому теперь терять уже нечего. Пока же «Виннипег» остаётся без двух талантливых форвардов, к которым прибавился дисквалифицированный защитник Дастин Бафлин, рискующий завершить карьеру.

Предыдущий контракт — $ 925 тыс.



Коннор не европеец, но тоже не может подписать контракт, хотя ни в каких Финляндиях его особо не ждут. 66 очков, набранных им в прошлом сезоне, должны были гарантировать ему достойные условия в будущем, но «Виннипег» связан по рукам и ногам переговорами с Лайне.



«Мы рассмотрим все варианты и тогда определимся, но мы намерены повторить любые предложения», — говорил генменеджер «Джетс» Кевин Чевелдейофф в конце июня. Теперь эти слова выглядят не вполне уместно, поскольку никаких предложений другими командами так и не было сделано, а нападающие рискуют пропустить старт регулярного чемпионата.