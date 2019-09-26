«Будущая звезда КХЛ» сидит на лавке. Кузьменко нет места в СКА?

Прошлым летом два армейских клуба впервые за долгое время всколыхнули межсезонье действительно громким обменом – в столицу отправился Сергей Калинин, а на берега Невы сошёл один из талантливых нападающих системы ЦСКА Андрей Кузьменко. Тогда этот обмен казался более чем логичным. Питерцы получили молодого праворукого снайпера, способного в перспективе безболезненно заменить Никиту Гусева, голова которого уже была повернута на другую сторону океана, Игорь Никитин получил оборонительного вингера, способного сыграть в центре и идеально вписывающегося в «рельсовый» хоккей ЦСКА.



Сейчас можно сказать, что в итоге в выигрыше от обмена скорее оказались москвичи. Да, в прошлом сезоне в команде Никитина Калинин был одним из тех, кто наиболее часто попадал в любимую армейцами карусель ротации, но ниже своего уровня Сергей не падал. Тем более, что ЦСКА брали Калинина не за выдающиеся снайперские способности. Неплохо все складывалось в Петербурге и Кузьменко – место в спецбригаде, сопоставимое с ЦСКА игровое время, 8-е место в команде по набранным очкам.

Главная сделка лета. Кто выиграл от обмена Кузьменко – Калинин? Спойлер: обмен равноценнее, чем вы могли подумать.

Фото: ska.ru

Казалось, что после отъезда за океан своего лучшего бомбардира, Роману Ротенбергу не придётся искать замену Гусеву на стороне. Да и зачем, если под боком уже есть праворукий мобильный снайпер, не боящийся бросать и брать игру на себя? Скорее всего, всё бы так и было. Если бы Кузьменко вчистую не провалил плей-офф. 9 матчей, 0+0, отрицательный показатель полезности – явно не те цифры, которые должны быть в статистике у претендента на замену главной звезды лиги. Кубковый провал Кузьменко, заставил президента СКА летом затащить на аркане в Северную столицу Владимира Ткачёва, готовившегося к отъезду в треннинг-кемп.

Но даже после слабой кубковой весны и подписания Ткачёва, Кузьменко рассчитывал, что тренерский штаб СКА будет плавно подводить его к роли в топ-6:



— Готов к большей ответственности в СКА после ухода лидеров, но свою готовность надо доказывать не словами, а работой. Хочется многого, этого можно добиться только через труд. Команда потеряла многих лидеров, но и приобрела хороших, интересных игроков. Кемппайнен, Лехтеря, Кагарлицкий, Ткачев помогут нам в атаке. Тех людей, кто ушел, не заменить, но пришли тоже очень сильные игроки. Сейчас поработаем, посмотрим друг на друга, поймем, кто и что из себя представляет. И пойдем работать.

Фото: ska.ru

То, что Кузьменко после подписания Ткачева не попадёт в первые две тройки питерцев читалось, да и то, что нападающий вообще оказался вне заявки армейцев в первых пяти матчах, сюрпризом не стало – проблемы с результативностью у Кузьменко были ещё по ходу предсезонки.



Впервые про отсутствие Кузьменко коллеги-журналисты вспомнили только на пресс-конференции после матча с «Сибирью». Кудашов ответил кратко:



— Пока мы определились с теми хоккеистами, которые будут играть. Но есть ротация и спортивный принцип, дальше будем смотреть.

Кузьменко — о пропуске первых пяти матчей СКА: своё «я» надо засунуть подальше

Впервые в этом сезоне Кузьменко сыграл только 15 сентября в домашней игре с «Йокеритом». Тогда вингер вышел в третьем звене с Коскирантой и Дергачёвым, сыграв чуть больше минуты в большинстве и успев ассистировать Якупову. И пока это очко – единственное в активе нападающего. После матча и сам Андрей признал, что ему аукнулся именно прошлый плей-офф:



— Если честно, я очень плохо провёл плей-офф в прошлом сезоне, поэтому заранее понимал, что в начале этого регулярного чемпионата мне будет сложно. Я провалил плей-офф и нужно было все начинать сначала, ждал своего шанса. Сегодня наконец-то дождался игры.



Через день Андрей сыграл в матче с «Сочи» и после этого попадает в состав армейцев только в качестве 13-го нападающего. Кудашов предпочитает Кузьменко русского next one Василия Подколзина и пока не совсем понятно за счёт чего Андрей сможет вернуть доверие рулевого СКА.

Фото: ska.ru

СКА безусловно выгодно иметь Кузьменко в своей колоде на случай травмы или другого форс-мажора кого-то из крайних нападающих. Но вот для самого хоккеиста такого калибра ситуация, при которой он не касается льда по ходу матча, выглядит угнетающей. Помимо Андрея, в системе СКА есть молодые Кирилл Марченко и Иван Морозов, Олег Ли, уже сроднившийся с питерскими скамейками. Периодически в круговорот ротации попадают Виктор Тихонов и Евгений Кетов – скамейка у СКА и без 96-го номера приличная.

Кудашову Кузьменко не нужен. Так может всё-таки питерцам стоит найти вариант со скрытой арендой? СКА уже успешно обкатывает в Сочи Андрея Алтыбармакяна и Дениса Орловича-Грудкова, летом в «Витязь» отправился Данила Квартальнов, да и «Спартак» не откажется усилиться. Скорость, руки, бросок, голевое чутьё – всё при нём. И в любой из трёх команд Кузьменко способен стать лидером, и почти на 90% будет играть в топ-6 и получит место в спецбригаде.



У нападающего со СКА долгосрочный контракт до 2022 года и вариант со скрытой арендой будет идеальным как для игрока, так и для армейцев, которые сейчас могут надолго притормозить развитие одного из самых многообещающих снайперов, играющих в России и осознанно выстрелить себе же в колено. Чем дольше СКА будет мариновать Кузьменко, тем дольше он будет выходить на свой реальный уровень.