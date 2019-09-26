Русский сговор Панарина и Бучневича. Все тройки нападения с нашими в НХЛ

В НХЛ прошли две недели сборов, вовсю идут выставочные матчи, и составы команд обретают очертания. До начала регулярного чемпионата остаётся восемь дней, и самое время выяснить, в каких тройках начнут сезон российские хоккеисты.

Александр Овечкин, Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

Овечкин – Бекстрём – Уилсон



Врана/Овечкин – Кузнецов – Оши



Капитан «Вашингтона» точно начнёт сезон со своим давним партнёром Никласом Бекстрёмом – Кузнецов первые три матча пропустит из-за дисквалификации. А дальше – неясно. В прошлом году Овечкин в равных составах забил восемь голов с передачи Кузнецова и 10 – с передачи Бекстрёма. Наверняка и в этом году Тодд Рирден будет периодически тасовать сочетания и то воссоединять, то разводить двух россиян.

Свечников – Стаал — Терявяйнен



Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор хорошо знаком с давлением и завышенными ожиданиями, которые порой предъявляются талантливой молодёжи. Он сам проходил через это в начале 1990-х в «Сент-Луисе», когда после отличного дебютного сезона его бросили в первое звено. Со Свечниковым он хочет избежать подобных ошибок и, по крайней мере сейчас, видит его в сочетании не с Себастьяном Ахо, а с Джорданом Стаалом во втором-третьем звене. Вероятно, вся его тройка не изменится (со Стаалом и Терявяйненом он заканчивал регулярку и чаще всего выходил в плей-офф).



«Посмотрим, как он будет играть. Главное – не наваливать на него кучу ожиданий, но дать немного больше. Он будет получать больше шансов. Конечно, их надо заслужить, но он к этому готов», — сказал Бриндамор.

Гальченюк – Малкин – Раст/Танев



Евгений Малкин летом рассказал The Athletic, как ему сложно в Питтсбурге из-за другого языка и менталитета. Теперь у него есть с кем не только поговорить на русском, но и поиграть – американец белорусского происхождения Алекс Гальченюк стал его новым партнёром по звену. Третьим наигрывается либо силовик Брэндон Танев, либо Брайан Раст, умеющий завершить розыгрыш.



«Они всё больше узнают друг друга, можно заметить, как на льду они ищут друг друга. У Малкина и Гальченюка есть потенциал стать очень хорошим тандемом. Пока нам нравится, что мы видим. Они притираются друг к другу, находят химию, и мы довольны их игрой», — сказал тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Малкин: мне сложно в Америке. Возможно, дело в менталитете или в языке

Бенн/Хинтц – Сегин – Радулов



«Даллас» в прошлом сезоне был одной из самых мало забивающих команд, атаку обеспечивала по большей части только первая тройка Бенн – Сегин – Радулов (они забили почти половину голов). Поэтому неудивительно, что Джим Монтгомери пытается решить эту проблему и наигрывает в том числе Радулова в звене с Хинтцем (периодически они играли вместе и в том году). Хинтц здорово проявил себя в прошлом плей-офф и пока заслуживает только лестных отзывов по предсезонке. Теперь «Далласу» должно стать легче – летом клуб подписал Павелски, и теперь Джиму Монтгомери надо грамотно скомбинировать ударную силу. Кто-то из прошлогодней ударной тройки может перейти к Павелски, судя по последним тренировкам, это может быть Бенн.

Ньето – Комфер – Ничушкин



Пока можно сказать, что Ничушкин оказался вовремя в нужном месте. Пока Микко Рантанен не подписал новый контракт, его место в первом звене остаётся вакантным. Конечно, россиянин на него не претендует, но в том числе за счёт этого может закрепиться в составе. Ничушкин очков на предсезонке не набирал, но пашет в обороне как проклятый и неплохо двигается. Пока он занимается в третьем звене с Ньето и Комфером, хотя в итоге может перейти и в четвёртое (после того как Колин Уилсон оправится от травмы). В любом случае пока 10-го номера драфта-2013 рассматривают больше как оборонительного форварда.

Юбердо – Барков – Дадонов



В этом звене полное взаимопонимание – они играют вместе не первый год. И хотя на место Юбердо пробовались и Хоффман, и Бьюгстад (когда его ещё не обменяли), у тренера Джоэля Кенневилля нет сомнений, что эта тройка должна быть главной: «Они должны возглавлять атаку». Собственно, именно этим они и занимаются. 5 голов и восемь передач на троих в двух предсезонных матчах – это звено в полном порядке.

Гусев – Хьюз – Симмондс, Гусев – Хишир – Братт



Никита Гусев вряд ли жалеет, что не получил шанса в «Вегасе». В «Нью-Джерси» он нашёл свою команду, и его игра на предсезонке вызывает только восхищение. Он делает всё то же, что и в КХЛ – отдаёт умные передачи, забивает красивые голы и показывает, что для него без разницы, с кем или против кого играть.



Тренер «Дэвилз» Джон Хайнс хотел проверить его и с Хиширом, и с Хьюзом и посмотреть, с кем Гусев найдёт взаимопонимание. Он смотрелся великолепно в обоих сочетаниях, теперь вопрос только в том, захочет ли Хайнс разбивать работающую связку Хишир-Холл. Скорее всего, Никита начнёт сезон рядом с Хьюзом.

«Играть с ним — мечта». Гусев опять забил и получил мощную прессу в Америке Кажется, у России может появиться ещё одна большая звезда в НХЛ.

Бучневич – Зибанеджад – Панарин



Наместников – Андерссон – Строум/Хитил, Наместников – Андерссон — Кравцов



Дэвид Куинн уже сравнивает связку Панарина и Бучневича с баскетбольным шоу «Гарлем Глобетроттерз», болельщики тоже восхищаются химией двух россиян и называют её «настоящим русским сговором». Так что эта тройка останется неизменной, по крайней мере в начале сезона.

Гол Панарина и Бучневича — это шедевр! Они начали комбинацию от своих ворот Фанаты «Рейнджерс» были в восторге. Наши игроки показали им, что такое русская школа хоккея.

Перспективы Виталия Кравцова и Владислава Наместникова не так определённы. Кравцов произвёл хорошее впечатление в тренировочном лагере и выставочных матчах, продержался практически до конца сборов в основе, но пока никто не гарантирует, что его не отправят набраться опыта в АХЛ. Роль Наместникова будет снижаться, с огромной вероятностью он будет играть с краю (у «Рейнджерс» три молодых центра) и максимум, на что он может рассчитывать, — это третье звено.

Шварц – Шенн – Тарасенко



Барбашёв – Сундквист – Стин



Костин – Бозак – Томас/Фаббри



Не стоит менять то, что работает. «Сент-Луис» практически не изменился с прошлого сезона, особенно в атакующей линии. И Крэйг Беруби будет полагаться на тройки, которые летом принесли ему успех. Барбашёв летом говорил, что ему хочется большего, чем четвёртое звено, но, видимо, пока всё останется как было.



Гораздо больше интриги приносит игра Клима Костина. Он лучший бомбардир «Сент-Луиса» на предсезонке (3+3 в 4 играх, «+5») и не просто стучится в основу, а практически проламывает дверь. Единственная сложность – то, что Костину, в отличие от конкурентов, не надо проходить драфт отказов перед отправкой в АХЛ. Но пока Клим метит на место в третьем звене, и на руках у него все козыри.

Эннис – Анисимов – Райан



«Он габаритный центр, который умеет играть в своей зоне. Его можно задействовать в большинстве и меньшинстве, он играл с Патриком Кейном. Мы получили парня, который играл с хоккеистами мирового класса и является тихим лидером», — говорил тренер Ди Джей Смит.



Анисимов уверенно вливается в новую команду и неплохо проводит предсезонку – в трёх матчах он забил два гола. Пока его чаще всего ставят с Тайлером Эннисом, а третий партнёр меняется – был и Райан, и Дюклер, и Батерсон. Если его партнёрами останутся Эннис и Райан, Анисимов окажется в привычной роли подстраховщика для крайних, которые могут заиграться в чужой зоне.

Михеев – Керфут –Мур



Михеев до сих пор не набрал очков, но это вообще неважно. Он всё равно заметен на льду, и исключительно с положительной стороны. Он цепляется за шайбу, отдаёт передачи, выходит на меньшинство. В «Торонто» им восхищаются совершенно по делу и можно не сомневаться, место в составе россиянин себе обеспечил. Пока в третьем звене, а дальше всё в его руках.

Финт Михеева восхитил «Торонто». Там его сравнивают с Дацюком Он объезжает соперников, как конусы.

Николай Голдобин

Голдобин – Саттер — Виртанен



Голдобин подписал с «Ванкувером» новый контракт, но на тренировочном сборе не впечатляет. Одна передача в четырёх матчах, хотя ещё в начале сентября Джим Беннинг говорил, что нападающий должен проявить себя на предсезонке, чтобы заработать место в составе.



«Он незаметно проводит тренировочный лагерь. Он один из тех, кто должен хорошо играть. Есть те, кто в составе и просто готовится к сезону, есть те, кто в составе и бьётся за игровое время. А есть те, кто, судя по всему, не в составе. И каждый игрок знает, в какую категорию он попадает», — сказал тренер Трэвис Грин после матча с «Лос-Анджелесом». Сегодня Голдобин играл в третьем звене с Саттером и Виртаненом, но после первого периода был практически не заметен. Так он может легко потерять место в составе (хотя бы временно).

Ковальчук – Кемпе – Картер



Первый сезон Ковальчука за «Лос-Анджелес» был провальным – 34 очка в 64 матчах. Этой осенью он получил небольшое повреждение в тренировочном лагере и пропустил пару матчей, но нельзя списывать на это все проблемы. Ковальчуку предъявляют не только отсутствие голов, но и откровенно слабую игру с шайбой и без неё.



В первом звене прочно закрепился Иафалло, Ковальчука пока ставят во вторую тройку, меняя партнёров – то Адриана Кемпе, то Лизотте. Пока Илье ещё готовы давать шансы, что будет дальше – неясно.

Когда заиграет Ковальчук? Новый тренер «Лос-Анджелеса» уже им недоволен «Команде нужна его мощь, но только не за счёт пропуска двух-трёх голов в каждой игре».

Прохоркин тоже пока выглядит невнятно. Тодд Маклеллан пока списывает это на то, что ему необходимо приспособиться к маленьким площадкам и действовать быстрее, но пока нападающий, которого так долго ждали в «Кингз», выступает ниже ожиданий. Насколько терпеливым готов быть тренер с Прохоркиным, непонятно. Если Николай всё-таки пробьётся в состав, то не выше четвёртого звена

Евгений Свечников

Хелм – Гленденинг – Свечников



Евгений пропустил целый год из-за разрыва связок, ещё полностью не привык к новым ощущениям в ноге и должен набрать форму в АХЛ. Ему обязательно должны дать шанс (на предсезонке он смотрелся неплохо), но позже. Мы включили его в список только из-за необычной ситуации – если бы не последствия страшной травмы, место в составе наверняка было бы его.

Никита Кучеров, Александр Волков («Тампа»)

Палат/Джонсон – Стэмкос – Кучеров



Марун — Пакетт — Волков



Пока в «Тампе» ждут восстановления Брэйдена Пойнта после операции, Кучеров будет играть со Стивеном Стэмкосом и либо с Палатом, либо с Джонсоном на левом краю. Сомневаться в этой связке не приходится, Кучеров вообще в любом звене должен быть продуктивным.



Как и в случае с «Сент-Луисом», здесь интересны новые лица. Александр Волков весь тренировочный лагерь доказывает, что полностью готов к НХЛ, особенно ему удался последний матч с «Флоридой», в котором он забил гол и сделал передачу. На четвёртое звено он наиграл.



Игроки, которые продолжают бороться за место в составе: Егор Коршков («Торонто»), Валентин Зыков («Вегас»), Андрей Чибисов («Виннипег»), Антон Бурдасов («Эдмонтон»), Владислав Каменев («Колорадо»), Николай Прохоркин («Лос-Анджелес»).