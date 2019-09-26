Ежов сравнил Россию с Канадой. Это разочаровало олимпийского чемпиона

С чего всё началось

Недавно лидирующий в КХЛ «Витязь» обыграл в Санкт-Петербурге местный СКА со счётом 4:2. Вратарь гостей Илья Ежов, для которого СКА далеко не чужой клуб, отразил 49 бросков по своим воротам, став главным героем встречи с «армейцами».

Ежов, помимо уверенной игры в воротах, показал себя ярким собеседником. Российский голкипер, имеющий также канадский паспорт, дал откровенное интервью «Чемпионату», в котором, в частности, заявил, что после жизни в Канаде начинаешь ярче видеть все минусы проживания в России.

«Я очень давно говорил об этом и Панарину, меня никто не слушал. Говорил правду о разнице, которую видишь, когда приезжаешь из другой страны. Я вырос в Канаде, контраст с ней очень большой. Видишь минусы гораздо ярче, и начинаешь ценить элементарные вещи, которые есть там. Например, там можно уйти на работу, не закрыв дверь, и тебя никто не ограбит. Там к этому привыкаешь и не ценишь, а здесь начал такие вещи ценить», — сказал Ежов.

«После Канады в России ярче видишь минусы. Давно говорил правду Панарину» Илья Ежов говорит о проблемах нашей страны не из Америки. Его подольский «Витязь» пока лучшая команда нового сезона КХЛ.

Что ж, за словом в карман Илья никогда не лез, выражая свои мысли достаточно чётко и ясно. Кто общался с Ежовым, тот знает, что он даже по-русски говорит с заметным акцентом. Да и ход мыслей у вратаря скорее североамериканский, нежели российский. В прошлом сезоне Илья выступал в «Нефтехимике» под руководством Андрея Назарова, а затем на место Назарова пришёл Вячеслав Буцаев.

В этом сезоне Ежов мог оказаться в СКА, но в итоге подписал контракт с «Витязем». Вратарская связка Ежов – Самонов в нынешнем сезоне «зажигает» и является одной из лучших в КХЛ. Оба вратаря выглядят солидно.

Откуда в этой истории взялся Панарин?

Дело в том, что Артемий Панарин прошедшим летом стал главным ньюсмейкером не только в хоккее, но и, пожалуй, во всём российском спорте. Панарин подписал рекордный контракт с «Рейнджерс», а в то время, пока игрок находился на родине, он успел раздать много громких интервью, затрагивая тему политики, России и Северной Америки.

Панарин не стеснялся в выражениях, рассуждал о свободе Интернета и всячески показывал, что доволен заключённой сделкой с американским клубом «Рейнджерс». Разумеется, разговоров вокруг Панарина прибавилось, слова Артемия стали обсуждать многие люди, в том числе и из мира спорта.

Панарин стал интернет-воином. Он учит жить русских из США Новый форвард «Рейнджерс» продолжает делать громкие заявления.

Ближайшие годы Панарин будет жить в Нью-Йорке. Илья Ежов жил в Канаде, но в плане менталитета американские и канадские реалии практически идентичны. Так что нет ничего удивительного в том, что хоккеисты обсуждают между собой какие-то моменты. Исходя из интервью Ежова становится понятно, что тему жизни в России и в Северной Америке хоккеисты подробно обсуждали. Тем более что Ежову действительно есть, что рассказать. Опыт у Ильи большой.

Разочарование Кожевникова

Интервью с Ильёй Ежовым вызвало много обсуждений и споров среди болельщиков и хоккейных экспертов. Когда человек противопоставляет одну страну другой, то это всегда вызывает повышенную реакцию общественности. А уж когда речь идёт о России и Канаде или США, то ждать ярких ответных высказываний не приходится.

Ответить Илье Ежову решил один из главных хоккейных экспертов страны, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, известный своей прямотой, а порой и жёсткостью. Вот и теперь Кожевников выступил ярко.

«Раньше я был более высокого мнения об Илье Ежове, но после его негативного комментария о стране, где он живёт и работает (при этом получает немалые деньги!) ничего хорошего сказать о нём не могу. Этому молодому человеку нужно сначала изучить историю России, а затем уже делать какие-то выводы. Вообще, нынешнее поколение удивляет своими высказываниями, не зная при этом истории. Говорят всё подряд, абсолютно не вдумываясь», — заявил олимпийский чемпион.

Что ж, виноватого здесь в любом случае нет. Ежов выразил своё личное мнение и сказал то, что думает, а Кожевников вполне чётко обозначил свою позицию и на правах заслуженного ветерана ответил своему оппоненту. Причём, сделав это в корректной форме. Посмотрим, будет ли продолжение у этой истории. Может, к ней подключится и Панарин?