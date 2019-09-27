Шикарный гол Кучерова с неудобной руки! Бобровский даже не дёрнулся

Самый ценный игрок прошлого сезона НХЛ показал, как надо реализовывать выходы один на один.

«Я с нетерпением жду, когда Сергей наберёт боевую форму. Он становится лучше с каждым днём», — сказал главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль, комментируя решение отрядить в ворота «пантер» Сергея Бобровского на предсезонный матч с «Тампой».

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Однако надежды на то, что флоридское дерби станет для звёздного вратаря «Пантерз» первым заметным успехом в новой команде, не оправдались. Лидеры «Тампы» Никита Кучеров и Стивен Стэмкос по разу огорчили российского вратаря, отличившись классическими голами.



Первым это сделал Кучеров, убежавший к воротам Бобровского в быстрой контратаке в начале третьего периода. Никита переиграл голкипера эффектным броском с неудобной руки.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Чуть позже отличился и капитан «молний» Стэмкос, блеснув фирменным щелчком в касание во время розыгрыша большинства.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Кенневилль воспользовался очевидной возможностью объединить в одно звено русскоязычных форвардов — Евгения Дадонова, Баркова и Мальгина, но поиграть вместе им толком не удалось. В первом периоде Александр Барков получил небольшую травму и на льду больше не появлялся, но Дадонову это не помешало забросить свою вторую шайбу на предсезонке, реализовав численный перевес за полторы минуты до конца.

Видео можно посмотреть в «твиттере» The Rat Trick.

Именно Дадонов получил самые хвалебные отзывы от официального сайта «Флориды», поводом к чему стала результативность россиянина — 2 гола и 4 передачи в трёх контрольных матчах. «Не важно, с кем ставят Дадонова. Он опасен», — отметил обозреватель Джеймс Олив.

Кучеров и Гусев уже зажигали вместе, но их переплюнул будущий герой Баффало 10 лет назад в МХЛ был сыгран первый матч.

Что касается Бобровского, то он отразил 21 бросок из 25 и сделал несколько неплохих сейвов. «Боб был хорош, он сделал несколько ключевых спасений. У «Тампы» есть хоккеисты с классным броском, это чертовски хорошая команда. Думаю, что он сыграл очень здорово», — похвалил Сергея Кенневилль. «У нас отменная команда. Сильное второе звено, неплохое третье. Считаю, что этот матч стал хорошим шагом вперёд», — в том же духе высказался главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.



У Бобровского и компании будет шанс отомстить «Тампе» за поражение, поскольку в воскресенье ответным матчем на «Амалии-арене» обе команды завершат предсезонную подготовку, а затем встретятся 5 октября в матче регулярного чемпионата.