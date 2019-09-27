Дэйв Кинг прекрасно знаком с Россией. Известный тренер прославился как главный тренер сборной Канады (которая тогда ещё выступала без игроков НХЛ) и ожесточёнными баталиями с командой СССР Виктора Тихонова. Потом он почти 10 лет отработал в НХЛ, уехал в Европу и несколько раз приезжал работать в Россию. Сначала в Магнитогорск, где тренировал юного Евгения Малкина, стал чемпионом Суперлиги и написал книгу King of Russia о своей работе в уральской команде. Затем, уже в КХЛ, Кинг дважды работал с «Локомотивом» (и был одним из творцов их выхода в финал Запада в 2014 году). Поэтому неудивительно, что Edmonton Journal попросил его выступить в качестве эксперта и рассказать о тяжёлой доле, которая ждёт тренеров в России.
Поводом для разговора послужила отставка Крэйга Мактавиша из «Локомотива». Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока, известный тренер и функционер продержался в Ярославле восемь матчей, выиграл только три и был уволен. Кинг не выразил удивления таким стремительным развитием событий, но посчитал, что с Мактавишем обошлись незаслуженно.
«В России до сих пор система СССР. Тренеров держат на коротком поводке»
«Если они хотят сменить тренера, они меняют тренера. Это касается не только «Локомотива», в России вообще довольно нетерпеливы к тренерам. Если команда плохо выступает и не двигается вперёд, за это отвечает тренер.
У нас здесь более широкий взгляд на ситуации тренеров, мы глядим далеко вперёд. Конечно, если внутри команды не случается какая-то катастрофа, например конфликт. Здесь мы даём тренерам шанс самим выбраться из ямы.
В России практически машинальная реакция на проблемы – сменить тренера. Это как в СССР, там никогда никому не дают кредит доверия, всегда держат тебя под контролем, не дают расслабиться. Даже если ты выиграл, всё равно мог сыграть лучше. Это старая советская система, и она всё ещё существует. Тренеры там всегда на коротком поводке.
Не думаю, что у Крэйга возникнут проблемы с тем, чтобы получить причитающиеся ему деньги. Могут быть какие-то переговоры, но топ-клубы поступают честно. Они тебя выгонят, но деньги заплатят».
«Мактавиш — хороший хоккейный мужик, но ему не дали шанса выбраться из ямы»
Кинг также рассказал, как Мактавиш готовился к работе в «Локомотиве». Кстати, в Канаде некоторые эксперты полагают, что тренер изначально не был сильно заинтересован в этой работе и смотрел на неё как на временный вариант, чтобы тихо и без вопросов уйти из «Эдмонтона».
«Крэйг спрашивал меня о городе, о команде, как мне там работалось, и у меня создалось впечатление, что он проделал домашнюю работу, изучил, куда едет. Отправляясь в Россию, большинство тренеров осознают, что каждый сезон там много тренерских отставок. «Локомотив» — сильная команда, хорошая организация, которая тратит много денег. У клуба очень высокие стандарты.
МакТи — хороший хоккейный мужик, но тебе там не дают шанса самому выбраться из ямы. Это не вина Крэйга, просто это такая лига, где клубы поступают крайне импульсивно.
«Локомотив» играл с «Йокеритом», там тоже критикуют тренера, и было много разговоров, что либо команда должна проснуться, либо тренер должен уйти. КХЛ – хорошая лига, конкурентная, а у Крэйга была молодая команда, одна из самых молодых в КХЛ».
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