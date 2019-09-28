«Я вернулся. Ждал этого целый год». Разрыв крестов не сломал Свечникова

В этом году в НХЛ будет два Свечникова. Это могло случиться ещё в прошлом сезоне, но Евгений Свечников получил тяжёлую травму, после которой очень сложно возвращаться в строй. Но он вернулся, пришёл в себя и готов штурмовать НХЛ. В «Детройте» восхищаются его силой воли и желанием грызть лёд.

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«После такой травмы ощущения в ноге никогда не будут прежними»

В октябре Евгений перенёс операцию на «крестах», а к новому году уже вышел на лёд. Пахал как проклятый, восстанавливался, почти всё лето провёл в Детройте, усиленно готовясь к важному для себя сезону.

В тренировочный лагерь Свечников приехал, всё ещё чувствуя боль и дискомфорт в колене. «Даже близко себя не чувствую, как раньше. Не чувствую себя сам собой. Это нелегко, но через это надо пройти», — говорил он каких-то 10 дней назад.

«Этот сезон будет для Свечникова очень важным, особенно после того, как он пропустил целый год. Но в лиге всегда есть места для отличных игроков, так что его задача – просто хорошо играть. Ему надо не давить на себя, а расслабиться и просто играть. Понять, что это не спринт, а марафон, и будут как плохие, так и хорошие моменты. Мы от него не ждём ничего сверхъестественного, потому что возвращаться после такого перерыва тяжело. Он должен привыкнуть к ощущениям в ноге, потому что прежними они уже никогда не будут», — говорил тренер «Детройта» Джефф Блашилл.

«Я вернулся»

У Свечникова начинается последний год по контракту новичка. Ему не нужно проходить драфт отказов, чтобы отправиться в АХЛ, но Евгений продолжает доказывать, что в «Гранд Рэпидс» ему не место и он готов к большому хоккею.

Он сыграл шесть матчей на предсезонке, проводя на льду всё больше и больше времени и пережил несколько сокращений состава. На матч с «Торонто» Евгений вышел в третьем звене, открыл счёт, а в концовке, когда «Детройт» снял вратаря и пытался отыграться, отдал результативную передачу. Единственное, что у него не получилось, это буллит – шайба предательски сошла с крюка в последний момент.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Детройт Ред Уингз».

В шести матчах Свечников набрал 4 (2+2) очка и «+2», нанёс 11 бросков, пять из которых пришлись на сегодняшнюю игру, и провёл восемь силовых приёмов. А главное, он постепенно обретает себя. Блашилл не скупился на комплименты и заявил, что в последних матчах Свечников был одним из лучших игроков «Детройта».

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«Я чувствовал себя хорошо. Мы хотели другого результата, но ощущения у меня были нормальные. Я хорошо двигался, прессинговал. Честно, чувствую, что я вернулся, что я начинаю играть так же, как раньше. Дискомфорт ещё есть, но он уйдёт через игры и тренировки.

Я весь год ждал этого, что снова начну играть, буду с командой. Теперь это время настало. Могу сказать, что я собой горжусь. Весь год я тяжело работал, каждый день, это было непросто. Не думал, что всё так сложится, но всё получилось хорошо.

После такой страшной травмы мне помогает то, что я выхожу на лёд и не испытываю никакого давления. Не думаю, что кто-то от меня что-то ждёт, но я знаю, что сделал всё, что мог. Думаю, я проделал хорошую работу», — сказал Евгений после игры.

Травмы не сломали Евгения и сделали только сильнее. Остаётся надеяться, что все несчастья остались позади, и в этом сезоне с именем Свечникова-старшего будут связаны только приятные сюрпризы.