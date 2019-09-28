Запросы высокие, отдача слабая. 9 иностранцев, отдыхающих на старте сезона

Клубы КХЛ рассчитывали на этих игроков, как на лидеров, но пока их проще выгнать на мороз, чем платить деньги.

Первый месяц 12-го сезона КХЛ пролетел практически незаметно. Уже можно начинать делать кое-какие выводы. Видно, кто провалил летнюю предсезонную подготовку, а кто поработал как следует. И мы говорим не только о тренировочном процессе, но и о селекционных промахах. В КХЛ приехало много новых лиц, некоторые звездные легионеры остались в своих клубах или изменили свою прописку внутри КХЛ. У кого-то игра пошла сразу, кому-то понадобилось время на раскачку, а некоторые иностранные хоккеисты так и не нашли свою игру. О последних сегодня мы и расскажем.

Большие контракты есть, игры нет. Кто проваливает старт сезона на Востоке Локтионов не может найти себя в «Магнитке», от Щербака ждут большего в «Авангарде», а ещё в КХЛ появились сомнительные легионеры.

Статистика: 5 матчей, 87.5% отраженных бросков, 3.82 КН

Ниеми – опытнейший финский вратарь, который обладает огромным НХЛовским опытом. В нашей лиге это очень штучный и редкий товар. Только у звезд заокеанской лиги не всегда получается приспособиться к КХЛ. То же можно было бы сказать и об Антти, только вот последние сезоны за океаном у него получились просто ужасными. Стоит понимать, что Ниеми очень сильно сдал как вратарь в целом. А вратарь – он и в Африке вратарь.

Обладатель Кубка Стэнли не тянет уровень КХЛ. Ниеми забивают, как хотят Кажется, «Йокерит» серьёзно ошибся с вратарём.

Начал сезон финн просто ужасно. Латыш Кальнинш быстро забрал себе место в воротах, но в последних матчах тренерский штаб финского клуба снова доверился Антти. Игра именитого финна стала куда лучше, но все еще не дотягивает до его звездного статуса. Пока это самый провальный трансфер финского клуба в прошедшем межсезонье.

Статистика: 10 матчей, 2 (1+1) очка, -6

Когда-то этого канадского защитника драфтовали в НХЛ, но сделать карьеру за океаном Шон так и не сумел. В 2013 Лалонд перебрался в Европу, где большую часть карьеры провел в Германии. Там он входил в число лучших бомбардиров-защитников лиги. В это межсезонье канадец получил приглашение в КХЛ.

После 10 матчей на счету Шона только 2 очка и очень низкий показатель полезности (-6). Во Владивостоке ожидали совсем другой игры от этого легионера, но, видимо, чемпионат Германии – его максимум. В России хватает молодежи, которая точно смотрелась бы куда лучше Лалонда.

з. Стеффан Кронвалль, «Локомотив»

Статистика: 9 матчей, 0 очков, -5

Как «Йокерит» и «Металлург», «Локомотив» неожиданно для всех провалил старт сезона. Экс-рулевой ярославцев Мактавиш не смог адаптироваться к КХЛ, да и вообще складывалось впечатление, что за годы простоя он забыл, как тренировать. Летом мы писали, что в Ярославле, по крайней мере по именам, собралась сильнейшая легионерская бригада. Но канадский специалист не смог превратить ожидания в реальность.

Если Накладал, Да Коста, Рэтти и Ландер еще как-то пытаются показать себя и не выглядят беспомощно, то Кронвалль просто проваливает свой девятый сезон в КХЛ. Да, возраст берет свое, но такого провала от Кронвалля мало кто ожидал. Плохая игра одного из лидеров отразилась на результате всей команды. Потенциал у легионерской пятерки «Локомотива» очень большой, но новому рулевому «железнодорожников» придется практически с нуля выстраивать игру лидеров команды.

з. Бен Маршалл, «Динамо» Рига

Статистика: 9 матчей, 3 (0+3) очка, -7

В столице Латвии не сумели сохранить своего прошлогоднего лидера Майоне. Рижские боссы пошли тем же путем и попытались найти мощного атакующего защитника в европейских чемпионатах. Бену Маршаллу было не избежать сравнений с его итальянским предшественником, но американца и близко нельзя поставить в один ряд с Майоне.

После 9 матчей на счету Маршалла всего 3 очка. Помимо серьезной разницы в статистике, американец уступает Майоне и по качеству игры, хоть последний в прошлом сезоне был не так уж и хорош в оборонительных действиях. Европейские чемпионаты – потолок для Маршалла.

Кагарлицкий – игрок не для СКА? Кто проваливает старт сезона на Западе Есть ещё Кемппайнен, который скучает по Умарку, и Коновалов, которому не так комфортно в новой системе игры «Локомотива».

Статистика: 8 матчей, 2 (0+2) очка, -1

Начало сезона у «Металлурга» не задалось. Новый рулевой уральцев Воробьев винит во всем слабую предсезонную подготовку, с чем не согласен бывший рулевой «Магнитки» Йозеф Яндач. Ничего не получается у ветеранов российского хоккея Мозякина и Кошечкина, не самую лучшую игру показывают и иностранцы, на которых в этом году сделана большая ставка. Но худшим из них на данный момент в уральском клубе является Пол Постма.

Прошедший сезон канадец провел в «Ак Барсе». Нельзя сказать, что он там смотрелся плохо, но и идеальным его выступление не назовешь. Но такого провала на старте от него никто не ждал. Совсем быстро Постма потерял место в старте, что вполне логично, если судить по его игре.

н. Колтон Гиллис, «Динамо» Рига

Статистика: 10 матчей, 0 очков, -3

За четыре сезона в рижском «Динамо» этот канадский форварда, которого выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2007 года, набрал всего 19 очков! Такой ли игры ждали от этого парня в столице Латвии, продлевая контракт с ним в это межсезонье?

Колтон не набрал ни одного очка за 10 матчей регулярного чемпионата. Пока непонятно, чем Гиллис лучше местной молодежи. Рижанам, конечно, виднее, но не стоит потом удивляться, что команда идет на дне турнирной таблицы западной конференции.

Статистика: 12 матчей, 5 (1+4) очков, -3

Хабаровчане до недавнего времени были худшей командой сезона. В очередной раз ставка была сделана на чешских легионеров, но они оказались не готовы к новому сезону КХЛ. Очень много в Хабаровске ждали от одного из братьев Зогорна — Гинека. На Дальний Восток он приезжал в статусе одного из лучших бомбардиров финского чемпионата и как двукратный чемпион Чехии.

Как это часто бывает, мы сами заложники своих ожиданий. Гинек ничего не показал в Хабаровске. До матча с «Сибирью» он был слабейшим звеном в легионерской цепочке «Амура». Не сработала даже связка двух родных братьев. Уже второй сезон подряд лидеры финской Liiga ничего не добиваются в КХЛ.

н. Йоонас Кемппайнен, СКА

Статистика: 8 матчей, 1 (0+1) очко, 0

Переход финского нападающего в питерский клуб из Уфы вызывал немало разговоров в прошедшее межсезонье. Как говорил сам Йонас, для него были важны вовсе не деньги. Кемпейнен хотел играть поближе к родине. В «Салавате» финн не сильно выделялся как тот же Умарк, но отлично выполнял роль центра в звене со шведом и Хартикайненом.

Без Кемппайнена магия суперзвена «Салавата» не работает. Нужен обмен со СКА Кочетков «сломался» в Питере, «Амур» зря ничего не боится, а у «Автомобилиста» есть серьёзные проблемы – в итогах недели КХЛ.

В Питере хватает мастеровитых игроков, но игра у Йонаса не пошла. Да, он неплох на точке, но от таких игроков ждут куда большего. Одно очко в восьми матчах – полный провал для Кемпейнена. Кажется, здесь может помочь только обмен.

н. Микс Индрашис, «Динамо» Москва

Статистика: 8 матчей, 1 (1+0) очко, -3

Латышский нападающий перешел в столичный клуб прошлым летом. На родине Индрашис выступал неплохо, был лидером местного «Динамо». В составе московского клуба Микс провел средний по качеству сезон. В этом сезоне от него ждали прогресса, но постоянные травмы, особенно сотрясение на предсезонке, сделали из Индрашиса серое пятно в московском «Динамо». Игра у нападающего не идет: на его счету лишь один гол в восьми матчах. С такой игрой Индрашис вскоре может лишиться своей работы.