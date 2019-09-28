15 лет назад погиб Иван Глинка. Этого тренера уважали по всему миру

В нынешнем августе весь хоккейный мир отмечал скорбную дату — 15 лет с момента гибели знаменитого чешского хоккеиста и тренера Ивана Глинки.



«Я с рождения оптимист. Каждый тренер, по-моему, должен быть оптимистом, иначе он не будет хорошим тренером. Его пессимизм влияет на настроение в команде».

Эти слова были жизненным девизом Глинки.



«Я думаю, что прежде всего надо быть хорошим человеком. Только в таком случае ты можешь стать и хорошим спортсменом».



Для Глинки это были не пустые лозунги. Он действительно жил по этим правилам, что заставляло людей тянуться к нему и питать безграничное уважение.

Первый чех в НХЛ

Уже в 16 лет юный талант стал на регулярной основе играть в «Литвинове» в чемпионате Чехословакии, в 20 его сделали капитаном команды. «Литвинов», где Глинка провёл практически всю чехословацкую часть своей карьеры (за исключением полугодичного пребывания в «Дукле» в 1978-м), долгое время не мог ничего завоевать во внутреннем первенстве, однако на уровне сборной хоккеист на протяжении всех 1970-х активно собирал разнообразные награды. Ему покорялись медали всех турниров – чемпионатов мира, Кубков мира и Олимпиад. Были среди них и золотые – например, на чемпионатах мира 1972, 1976 и 1977 годов.

Впрочем, со временем и в составе «Литвинова» он тоже смог стать призёром национального чемпионата. Случилось это примечательное событие в 1978 году, когда сам Глинка получил «Золотую клюшку» — трофей, позже сыгравший в его судьбе самую трагическую роль.



В 1981 году Глинка стал одним из первых чехословацких хоккеистов, легально уехавших в НХЛ — причиной тому стало небольшое потепление отношений с СССР. В сезоне-1981/82 он вместе с соотечественником Иржи Бублой перешёл в «Ванкувер Кэнакс», где сходу набрал 60 (23+37) очков в 72 матчах. Тогда это было рекордом клуба для новичка, пока эти цифры в 1992 году не перебил Павел Буре. В своём первом же заокеанском сезоне Глинка с «Ванкувером» дошёл до финала Кубка Стэнли, где их команда проиграла великолепным «островитянам».

Во славу ИИХФ. Часть 101. Иван Глинка Редко кому удаётся получить звёздный статус и в качестве игрока, и в роли тренера. Иван Глинка – тот самый особый случай. К трём чемпионским титулам в 70-х он прибавил тренерское олимпийское золото.

Карьера в НХЛ получилась яркая, но очень короткая — лишь два сезона. В 1983 году он вернулся в Европу, немного поиграл за «Цуг» во второй швейцарской лиге и родной «Литвинов», но выступать на серьёзном уровне уже не мог из-за травм спины. И тогда Глинка решил стать тренером.

От Ягра — к чехам в Омск

Начав работать в «Литвинове» на позиции ассистента, Иван за два сезона дорос до главного тренера, проработав на этой должности 6 сезонов. Затем Глинка одно время совмещал должности генерального менеджера и тренера, а в 1999 году стал вторым европейским наставником, возглавившим клуб НХЛ.



Глинку пригласил к себе «Питтсбург», где тогда собрался настоящий европейский интернационал: чехи Страка, Шимичек, Мелихар, Ланг, Крафт и Грдина, россиянин Морозов, финн Лаукканен, немец Бутеншон, шведы Юнссон и Хедберг и польский тафгай Кшиштоф Олива. Был в команде и Яромир Ягр «под которого» Глинку изначально и брали, и который, по иронии судьбы, стал одним из главных виновников его увольнения.



Первый сезон Глинки в «Пингвинз» совпал с очередным возвращением в хоккей Марио, и благодаря этому «Питтсбург» вышел в финал Восточной конференции, выбив более сильные «Вашингтон» и «Баффало». На следующий год результаты резко упали: Лемье критиковал Ивана за то, что тот летом так и не подучил английский язык, а с Ягром случился затяжной конфликт, который привёл к обмену форварда и недопониманию с руководством. После четырёх (!) матчей в сезоне-2001/02 Глинка был уволен.

Глинка вернулся в Европу, а в сезоне-2002/03 возглавил омский «Авангард». Для тогдашней российской Суперлиги он был настоящей суперзвездой, и этот статус публика присвоила ему абсолютно заслуженно: пан Иван, как его называли в России, был тренером олимпийских чемпионов 1998 года в Нагано.

Триумф Доминатора. Как Гашек украл золото у Гретцки и сборной России После победы на Олимпиаде Гашека выдвигали в президенты Чехии, в его честь называли астероиды и ставили оперы.

«Это предложение из России показалось мне привлекательным. Для меня, как и для многих других людей, чрезвычайно интересно что-то новое, неизведанное. «Авангард» — один из ведущих российских клубов, к тому же в нем выступают мои соотечественники (Власак, Патера, Прохазка, Шлегр — прим. «Чемпионата»). Эти обстоятельства тоже сыграли определенную роль в моем решении. К тому же привлекла возможность познакомиться с организацией хоккейного хозяйства в России. Поработаю в Омске до конца текущего сезона. А уже потом, исходя из достигнутых результатов, обсудим вместе с руководством клуба мою дальнейшую судьбу», — говорил Глинка в марте 2003 года в интервью «Советскому спорту».

В четвертьфинале «Авангард» Глинки стал первой командой Суперлиги, которая выиграла серию, уступая в ней 0-2 — поверженными оказались московские динамовцы. В полуфинале омичи неожиданно уступили «Северстали», а в серии за третье место (тогда такая проводилась) проиграли «Магнитке». Результат признали неудовлетворительным, да и сам Глинка воспринял эти поражения достаточно болезненно и ушёл в отставку, решив поначалу заняться агентской деятельностью.



Чуть позже чешская федерация пригласила его готовить сборную к Кубку мира 2004 года. Он взялся, но жизнь тренера неожиданно резко оборвалась.

Гибель

16 августа 2004 года Глинка попал в тяжелейшую автокатастрофу близ Карловых Вар. Тренер возвращался на своем автомобиле после завершения торжественной церемонии вручения премии в конкурсе «Золотая клюшка». На одном из поворотов дороги в его легковушку лоб в лоб врезался грузовик, водитель которого не справился с управлением. Врачи не смогли спасти жизнь знаменитого хоккеиста, так как ранения оказались смертельными. Тренер не использовал ремень безопасности, но, по словам докторов, это не предотвратило бы его смерть.

Ещё при жизни его ввели в Зал славы ИИХФ. Позже его именем назвали стадион в Литвинове и престижный юниорский турнир. Но куда больше титулов и наград о нём говорит уважение и память людей.



«Иван был не просто тренером. Он был тем, кем стал для Америки легендарный Херб Брукс», — отмечал Томаш Вокоун. «Глинка — потрясающий посол хоккея. Он как никто понимал эту игру», — вспоминал о нём генменеджер «Питтсбурга» Крейг Патрик.



«Любой наш разговор всегда начинался с его вопросов о новостях из Омска. Даже через год с лишним после отъезда из России он всё равно говорил «мой «Авангард». Переживал за него, волновался. Быть может, и сейчас переживает, глядя на игру омичей откуда-то сверху. И даже гордится», — писал в 2009-м бывший шеф отдела хоккея «Чемпионата» Максим Лебедев.



«Моё жизненное правило? Всегда быть честным и не кривить душой». Как жаль, что эти проникновенные слова пана Ивана так редко можно услышать в нашей жизни.