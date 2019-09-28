Дацюка уже отправили на пенсию. А что с другими ветеранами КХЛ?

В КХЛ по-прежнему выступает много возрастных по спортивным меркам хоккеистов. Причём, ни о каком балласте зачастую речи не идёт. После возвращения в строй Павла Дацюка мы решили рассказать, как играют другие ветераны лиги. В списке нет опытного защитника СКА Антона Белова, так как он продолжает залечивать травму и не сыграл в нынешней «регулярке» ни одной встречи.

Жаль, но у Дацюка будет сокращённый сезон. Конец его карьеры близко Регулярка КХЛ ещё не началась, а «Автомобилист» уже лишился на длительный срок двух ведущих нападающих.

н. Павел Дацюк («Автомобилист»), 41 год

2 матча, 0 очков, «-1» показатель полезности

Наконец-то Павел Дацюк залечил свою травму и вернулся в строй. В матче с «Витязем» Павел был заявлен в четвёртом звене своей команды, чтобы снова почувствовать свои силы и вкатиться в игру. Но ни в Подольске, ни в Москве со «Спартаком» Дацюк не набрал ни одного очка. Некоторые специалисты уже не верят в этого форварда и списывают его со счетов. Ответил ли Дацюк критикам своей игрой?

в. Александр Ерёменко («Динамо» М), 39 лет

2 матча, 86,8% отражённых бросков, 3,98 коэффициент надёжности

Опытный голкипер проигрывает конкуренцию в «Динамо» талантливому Ивану Бочарову. В целом Ерёменко москвичам не мешает. Во-первых, на лавке, в случае чего, есть многое повидавший голкипер (особенно это будет важно в плей-офф), а во-вторых наличие такого человека за спиной точно не позволит Бочарову расслабиться.

н. Данис Зарипов («Ак Барс»), 38 лет

8 матчей, 4 (2+2) очка, «+3» показатель полезности

Зарипов – капитан и символ «Ак Барса». Единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Данис, даже несмотря на возраст, по-прежнему хорош на льду. Его любят болельщики, уважают партнёры, ценит тренерский штаб. Невозможно представить нынешний «Ак Барс» без Зарипова. Может, и шестой Кубок Гагарина не за горами?

Данис Зарипов Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

з. Дмитрий Калинин («Трактор»), 39 лет

12 матчей, 2 (0+2) очка, «-7» показатель полезности

Калинин был капитаном в «Спартаке», а теперь уроженец Челябинска вернулся в родной «Трактор» и выполняет функции капитана в уральском клубе. У Калинина хорошее катание, мощный бросок, много опыта. Подтянуть бы показатель полезности, тогда можно было бы назвать Дмитрия лучшим защитником челябинского клуба. Сейчас «Трактор» на спаде, поэтому пора брать инициативу в свои руки и вести партнёров за собой.

н. Сергей Мозякин («Металлург» Мг), 38 лет

10 матчей, 3 (1+2) очка, «-4» показатель полезности

Мозякин – главный рекордсмен и долгожитель отечественного хоккея. Но, увы, годы не обманешь. Ещё в прошлом сезоне у капитана «Магнитки» произошёл серьёзный игровой спад. Не удивительно, что он продолжился и в нынешнем чемпионате. «Металлург» находится в конце турнирной таблицы, а три очка Мозякина в 10 матчах – не тот результат, которого ждут от ключевого нападающего с большой зарплатой.

«Мозякин не тот, он уже не первое звено». Почему посыпался «Металлург» Эксперты – о провальном старте уральского топ-клуба, который расположился на самом дне турнирной таблицы.

з. Виталий Атюшов («Нефтехимик»), 40 лет

8 матчей, 0 очков, «0» показатель полезности

Атюшов всегда любил играть в глубинке. Этот защитник-ветеран здорово помог «Амуру», а с нынешнего сезона играет за «Нефтехимик», которому опытные хоккеисты точно не помешают. Тренерский штаб прежде всего требует от Атюшова надёжной игры в обороне, а очки у нижнекамцев набирают другие люди.

з. Максим Кондратьев («Амур»), 36 лет

9 матчей, 1 (0+1) очко, «0» показатель полезности

Совсем без опытных игроков тоже нельзя. Да, Атюшов перебрался в Нижнекамск, но у «Амура» остался защитник Максим Кондратьев, который тоже многое повидал за свою спортивную карьеру. Кондратьева назначили капитаном команды, это вполне заслуженно. «Амур» хочет выбраться из нижней части турнирной таблицы, Максим должен в этом помочь.

н. Юрий Трубачёв («Северсталь»), 36 лет

8 матчей, 6 (2+4) очков, «-3» показатель полезности

Трубачёв, как и Мозякин с Зариповым, является символом своей команды. Сложно представить, чтобы «Северсталь» осталась без Юрия. Да, пришёл молодой тренер, состав команды тоже омолаживается, но на одних молодых хоккеистах далеко не уехать. Это прекрасно пронимает и Андрей Разин, и руководство череповецкого клуба. В активе у Трубачёва уже шесть очков, неплохой результат.

н. Александр Попов (ЦСКА), 39 лет

7 матчей, 2 (0+2) очков, «+3» показатель полезности

Мечта Александра Попова сбылась – он выиграл Кубок Гагарина, завоевав этот трофей с ЦСКА по итогам прошлого сезона. Но отказываться от возрастного форварда «армейцы» не стали, продлив с ним контракт. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин давно знаком с Поповым и прекрасно знает его возможности. Лишними в команде такие люди не бывают.

з. Андрей Кутейкин («Спартак»), 34 года

5 матчей, 2 (2+0) очка, «-1» показатель полезности

Нынешний «Спартак» достаточно возрастная команда, а защитник Андрей Кутейкин – один из самых опытных хоккеистов красно-белых. Не зря именно его Олег Знарок назначил капитаном «Спартака» перед началом сезона. Пушечный бросок – главный козырь Андрея. Кутейкин может забить сопернику даже броском из собственной зоны. В этом компоненте он соревнуется с Максимом Чудиновым.

з. Алексей Бондарев («Авангард»), 36 лет

8 матчей, 1 (0+1) очко, «+5» показатель полезности

Бондарев не претендует на большую зарплату или какое-то нереальное количество игрового времени. Да, играет Бондарев мало, но главный тренер «Авангарда» Боб Хартли говорил, что Алексей важен в раздевалке, на лавке. Этот защитник создаёт вокруг себя рабочую атмосферу, он способен помочь в нужный момент, может взбодрить и подсказать партнёрам.

в. Василий Кошечкин («Металлург» Мг), 36 лет

10 матчей, 91,7% отражённых бросков, 2,41 коэффициент надёжности

«Металлург» переживает не лучшие времена. Шайбы в ворота Василия Кошечкина залетают одна за другой. Олимпийский чемпион в составе сборной России как может помогает партнёрам и старается выручать, но уж в больно разобранном состоянии «Металлург» подошёл к новому сезону. Работы у Ильи Воробьёва непочатый край.

«Металлург» опустился на последнее место в КХЛ

н. Максим Афиногенов («Динамо» М), 40 лет

7 матчей, 0 очков, «-3» показатель полезности

В прошлом сезоне Афиногенова замучили травмы, поэтому принести пользу москвичам Максим не мог. В этом сезоне Афиногенов играет, как и обычно быстро катается, но вот с прицелом, к сожалению, беда. Ноль баллов за результативность для форварда – это не дело. Пора серьёзно прибавлять, иначе терпение Владимира Крикунова может лопнуть.

н. Александр Сёмин («Витязь»), 35 лет

10 матчей, 12 (5+7) очков, «+3» показатель полезности

Вот, с кого нужно брать пример. Именно Сёмин заменил в «Витязе» перебравшегося в московское «Динамо» Афиногенова. И посмотрите, как играет Александр и вся его команда. Подольск – главная нынешнего чемпионата сенсация со знаком «плюс». «Витязю» и Сёмину можно только поаплодировать. Главное, не сдуться на середине дистанции и в надлежащей форме подойти к решающим играм.

Александр Сёмин Фото: Александр Крокка, photo.khl.ru

з. Антон Волченков («Торпедо»), 37 лет

11 матчей, 0 очков, «-1» показатель полезности

Волченков ещё во времена своей игры в НХЛ считался защитником-домоседом. Антон никогда не боялся броситься под шайбу, принять бросок на себя в любой ситуации. За этого его ценили тренеры и партнёры. Так что нули в графе «набранные баллы» у Волченкова не удивляют. В «Торпедо» у него другие обязанности.

в. Константин Барулин («Нефтехимик»), 35 лет

6 матчей, 91,8% отражённых бросков, 2,49 коэффициент надёжности

Барулин долгое время защищал цвета ХК «Сочи», но в последнее время Константин начал сдавать в игровом плане, а ведь зарплата у этого вратаря была немаленькой. В «Нефтехимике» Барулин снова воссоединился с Вячеславом Буцаевым, но теперь контракт Константина стал значительно меньше. Плюс, в «Нефтехимике» дают играть и Александру Шарыченкову.

н. Сергей Коньков («Трактор»), 37 лет

7 матчей, 1 (1+0) очко, «0» показатель полезности

В прошлом году Коньков был одним из лидеров «Адмирала», капитаном команды. Коньков являлся важным механизмом в команде Сергея Светлова, но договориться о новом контракте стороны не сумели. В итоге Конькова пригласили в «Трактор» к Петерису Скудры. Но Скудра всегда проповедовал быстрый и энергозатратный хоккей. Сергею в его возрасте справиться с такими требованиями непросто.