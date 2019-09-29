Овечкину — 700 голов, Малкину — 400. 10 рекордов предстоящего сезона НХЛ

Регулярный чемпионат-2019/20 в Национальной хоккейной лиге стартует на следующей неделе. Предстоящий сезон может стать знаковым для многих известных игроков, которые способны достигнуть новых крупных статистических отметок — так называемых «мильных камней».

Александр Овечкин — 700 голов за карьеру

Овечкину уже ничего не нужно доказывать, чтобы закрепить своё наследие в качестве одного из величайших снайперов в истории хоккея. Даже если Александр внезапно остановит свой голевой пыл, его будут продолжать считать машиной по производству заброшенных шайб. В сезоне-2019/20 капитану «Вашингтона» предстоит пройти очень важный рубеж в 700 заброшенных шайб за карьеру. До этой отметки ему недостаёт 42 голов, и если Овечкин сможет выполнить намеченное, то станет восьмым хоккеистом в истории НХЛ, кто смог забить за карьеру так много (до него это удавалось Гретцки, Хоу, Ягру, Бретту Халлу, Дионну, Эспозито и Гартнеру). Кроме всего прочего, подобный голевой темп позволит сохранить надежду атаковать в будущем «вечный» рекорд Гретцки.

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Сидни Кросби — 1300 очков за карьеру

Сейчас у 32-летнего Сида 1216 баллов в активе, и чтобы достигнуть обозначенной отметки ему предстоит просто играть в свою силу и обойтись без травм. Четыре предыдущих регулярки Кросби провёл даже более результативно, чем требуется, а если учесть усилившийся «голод» «Питтсбурга» по победам и некоторую нормализацию внутрикомандных отношений после обмена Фила Кессела, то в успехе Кросби не приходится сомневаться. До отметки в 500 голов за карьеру Сида отделяет 54 шайбы, и этот «мильный камень» ему вряд ли покорится в сезоне-2019/20.

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Джо Торнтон — 1500 очков и 1100 передач за карьеру

Джо получил очередной и, возможно, последний шанс для того, чтобы завоевать Кубок Стэнли. 40-летнему ветерану осталось набрать всего 22 балла, чтобы отпраздновать свою «полторашку», но вряд ли «борода всея НХЛ» так уж жаждет этой отметки. А вот рекорд в виде 1100 голевых передач куда более весом, поскольку до Торнтона подобного достигали только семь хоккеистов в истории. Впрочем, всё это будет лишь слабым утешением, если Джамбо Джо так и не возьмёт желанную Чашку, присоединившись к печальному клубу талантливых игроков, так и не ставших чемпионами.

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Здено Хара — 1500 матчей за карьеру

42-летний словак — самый возрастной хоккеист регулярного чемпионата. Хара уже сполна продемонстрировал свой железный характер, когда играл в плей-офф с переломанной челюстью. Хара находится всего в 15 матчах от того, чтобы достичь рубежа в 1500 матчей: он станет лишь шестым защитником в этом историческом списке. Более весомый рекорд по сыгранным матчам мог бы поставить другой 40-летний ветеран Патрик Марло, которому нужно провести 43 встречи до цифры в 1700, но Марло пока находится без контракта.

Марк-Андре Флёри — 800 матчей за карьеру

Всего 15 стражей ворот в истории достигали отметки в 800 встреч. Сейчас у 34-летнего «мистера улыбки» 798 матчей, и первый же проведённый поединок сравняет его с Николаем Хабибулиным, который завершил карьеру на цифре в 799. Помешать Флёри добраться до этого рекорда может только катастрофическая травма.

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Хенрик Лундквист — 450 побед за карьеру

Эх, хотелось бы сказать, что у Короля Хенрика дела идут уже не так хорошо, чтобы рассчитывать на какие-то там рекорды, а Георгиев и Шестёркин скоро сбросят шведского голкипера с ньюйоркского пьедестала, но нет. Для достижения исторической цифры Лундквисту требуется только одна победа, одержав которую он станет шестым вратарём в истории НХЛ. Более того, по ходу сезона он наверняка выйдет на пятое место, обогнав Кёртиса Джозефа (454), а также потенциально может сыграть свой 900-й матч за карьеру — для этого требуется провести 43 встречи. Впрочем, шведу может оказать конкуренцию и вышеупомянутый Флёри, который отстаёт от Лундквиста всего на 10 побед.

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Патрик Кейн — 1000 очков за карьеру

Всего 12 лет прошло с момента драфта Кейна, который удивительно быстро подобрался к тысячной отметке. До исторического рубежа лидеру «Чикаго» остаётся набрать 62 балла, что не будет проблемой, поскольку за четыре последних сезона он набирал в среднем по 95 баллов. Единственное, что может помешать американцу стать «тысячником» — это тяжёлая травма.

Эрик Стаал — 1000 очков за карьеру

34-летний ветеран «Миннесоты» может опередить Кейна и стать 89-м хоккеистом в историческом списке тех, кто добрался до тысячи баллов. Путь Стаала к этой цифре может стать намного короче, потому что набрать ему нужно всего 26 очков — это половина от того, что он заработал в прошлом сезоне. Вскоре после старта регулярки Эрику стукнет 35 лет, но нет никаких причин, по которым он не мог бы отыграть ещё парочку сезонов и подняться по статистической лестнице ещё выше.

Стивен Стэмкос — 400 голов, 800 очков, 800 матчей за карьеру

Карьера Стэмкоса складывается так, что всегда необходимо прибавлять слово «если». За четыре первых сезона Стив дважды выиграл приз лучшему снайперу, пятый сезон был сокращён из-за локаута, а шестой год испортила тяжёлая травма ноги. Если бы не эти обстоятельства, то отметки в 400 шайб он достиг бы намного быстрее — сейчас ему осталось забить 7 голов. Кроме этого, Стэмкос на пороге отметки в 800 проведённых матчей (сейчас — 746) и 800 набранных очков (сейчас — 766). Главное, чтобы здоровье не подвело.

Евгений Малкин — 400 голов, 1100 очков за карьеру

Между Малкиным и Стэмкосом будет небольшая гонка: Евгению до четырёхсотого гола осталось поразить ворота 9 раз, а не 7, как Стивену. Если бы прошлый сезон у Малкина был чуть получше, он наверняка бы выбил 400 голов весной, но уралец забросил лишь 21 шайбу, что стало вторым самым низким показателем за карьеру. Если же ренессанс, на который надеются все болельщики «Пингвинз», случится, то Малкин вполне может добраться до «камня» в 1100 очков за карьеру — для этого нужно набрать 98 баллов за чемпионат.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

