Красавицы российских хоккеистов НХЛ. Они будут вдохновлять их на рекорды

Через пару дней начнётся регулярный чемпионат НХЛ. В изнурительном марафоне наши хоккеисты могут рассчитывать на самую красивую поддержку и надёжный тыл. Это их верные спутницы.
Календарь регулярного сезона НХЛ-2019/20
Яна – жена нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко
Яна – идеальная жена. Она окружила Владимира теплом и заботой, и ему не надо беспокоиться ни о чём, кроме хоккея. Пара растит трёх замечательных сыновей.
Анастасия – жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина
История Александра и Анастасии – настоящая сказка! Сколько лет капитана «Вашингтона» преследовали неудачи, но стоило ему найти свою любовь и жениться, как он выиграл Кубок Стэнли. Наверняка дело в домашних борщах и котлетках, которые теперь ему готовит супруга.
Анна – жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина
Анна была телеведущей на спортивном канале, но не смогла устоять перед ухаживанием столь бравого молодца и уехала в Северную Америку. Теперь она примерная жена, которая во всём поддерживает мужа.
Варвара – жена защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова
Варвара и Дмитрий оба из Новокузнецка, познакомились в институте, потом начали встречаться. Варвара занималась фигурным катанием, но потом уехала к любимому в Вашингтон. Недавно у пары родился первенец.
Алиса – подруга нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина
Алиса – дочь бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка, познакомилась с Артемием на чемпионате мира — 2016. С тех пор они практически не расстаются, а Артемий уже называет Олега Валерьевича «тестяриком».
Вероника — подруга нападающего «Тампы» Александра Волкова
Анастасия – жена защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова
Анастасия и Владислав вместе ещё со школы, а свадьбу сыграли год назад.
Ольга – жена вратаря «Флориды» Сергея Бобровского
Молодые люди познакомились в родном Новокузнецке. Жена Сергея не только красавица, но и замечательная хозяюшка.
Николь – жена нападающего «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука
Николь была солисткой группы «Мираж», и Илья заметил яркую блондинку в телевизоре. Устроил встречу, и вскоре они уже не расставались. Николь бросила карьеру певицы и стала примерной женой.
Мэдисон – подруга защитника «Филадельфии» Ивана Проворова
Иван нашёл свою любовь в Филадельфии. Мэдисон — студентка, а также ведущая на университетском телевидении.
Анастасия – подруга нападающего «Ванкувера» Николая Голдобина
Кристина – жена нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашёва
Иван женился в 19 лет, и с тех пор жена неотлучно следует за мужем – в QMJHL, АХЛ, НХЛ.
Алина – подруга нападающего «Сент-Луиса» Клима Костина
Алина и Клим оба из Пензы, но познакомились в интернете. Девушка не раз участвовала в конкурсах красоты, становилась «Красой студенчества России-2018». Вместе они уже шесть лет.
Кристина – подруга нападающего «Торонто» Ильи Михеева
Кроме того что девушка новичка «Торонто» красавица, о ней мало что известно.
Анна — подруга вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина
Анна и Игорь стали встречаться, когда вратарь играл за СКА. Девушка — модель, но отправилась за любимым в Нью-Йорк.
Ксения – жена нападающего «Оттавы» Артёма Анисимова
Всё свободное время нападающий «Чикаго» проводит в кругу семьи. Домашних хлопот у четы Анисимовых много, ведь они воспитывают троих детей!
Эмели – жена защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова
Эмели и Дмитрий познакомились, когда тот играл за «Флориду». Паре не помешала ни разница менталитетов, ни языковой барьер. Сейчас они растят сына.
Светлана – жена нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина
Жена Валерия – модель, поженились они перед тем, как нападающий второй раз уехал в НХЛ.
Елизавета – подруга защитника «Тампы» Михаила Сергачёва
О девушке Михаила мало что известно, кроме того, что они встречаются относительно недавно и вместе живут в Тампе. Кажется, молодые влюблены друг в друга по уши!
Ксения – жена вратаря «Тампы» Андрея Василевского
Ксения – девушка не публичная, да и Андрей не любит больших тусовок и называет себя домашним человеком. Они поженились, когда вратарю было всего 19 лет, живут душа в душу и воспитывают сына.
Анастасия – жена нападающего «Тампы» Никиты Кучерова
Жена лучшего бомбардира НХЛ – скромная девушка, которая во всём поддерживает любимого мужа. Она всегда посещает матчи «Тампы», а недавно подарила Никите сына.
Марина – жена нападающего «Нью-Джерси» Никиты Гусева
Новичка «Нью-Джерси» не найдёшь в соцсетях, его супруга тоже старается не афишировать личную жизнь. Известно, что пара вместе уже давно и у них есть дочь.
Диана – жена защитника «Аризоны» Ильи Любушкина
Анна – жена нападающего «Флориды» Евгения Дадонова
Хоккеист редко делится фотографиями в соцсетях, с некоторых пор Анна тоже стала более закрытой. Пара вместе уже несколько лет и воспитывает сына и дочь.
Александра – жена защитника «Колорадо» Никиты Задорова
Никита познакомился с Александрой, когда ему было 17 лет. Она жила в Москве, он – в Канаде. Написал ей в «Инстаграме», несколько свиданий, бесконечные звонки, и уже через год она бросила всё и уехала к нему в Северную Америку.
Анастасия – жена нападающего «Лос-Анджелеса» Николая Прохоркина
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