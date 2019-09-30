Жёны и подруги наших ребят. С ними им будет проще покорять главные цели в сезоне.

Красавицы российских хоккеистов НХЛ. Они будут вдохновлять их на рекорды

Через пару дней начнётся регулярный чемпионат НХЛ. В изнурительном марафоне наши хоккеисты могут рассчитывать на самую красивую поддержку и надёжный тыл. Это их верные спутницы.

Календарь регулярного сезона НХЛ-2019/20

Яна – жена нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко

Яна – идеальная жена. Она окружила Владимира теплом и заботой, и ему не надо беспокоиться ни о чём, кроме хоккея. Пара растит трёх замечательных сыновей.

Анастасия – жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина

История Александра и Анастасии – настоящая сказка! Сколько лет капитана «Вашингтона» преследовали неудачи, но стоило ему найти свою любовь и жениться, как он выиграл Кубок Стэнли. Наверняка дело в домашних борщах и котлетках, которые теперь ему готовит супруга.

Анна – жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина

Анна была телеведущей на спортивном канале, но не смогла устоять перед ухаживанием столь бравого молодца и уехала в Северную Америку. Теперь она примерная жена, которая во всём поддерживает мужа.

Варвара – жена защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова

Варвара и Дмитрий оба из Новокузнецка, познакомились в институте, потом начали встречаться. Варвара занималась фигурным катанием, но потом уехала к любимому в Вашингтон. Недавно у пары родился первенец.

Алиса – подруга нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина

Алиса – дочь бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка, познакомилась с Артемием на чемпионате мира — 2016. С тех пор они практически не расстаются, а Артемий уже называет Олега Валерьевича «тестяриком».

Вероника — подруга нападающего «Тампы» Александра Волкова

Анастасия – жена защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова

Анастасия и Владислав вместе ещё со школы, а свадьбу сыграли год назад.

Ольга – жена вратаря «Флориды» Сергея Бобровского

Молодые люди познакомились в родном Новокузнецке. Жена Сергея не только красавица, но и замечательная хозяюшка.

Николь – жена нападающего «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука

Николь была солисткой группы «Мираж», и Илья заметил яркую блондинку в телевизоре. Устроил встречу, и вскоре они уже не расставались. Николь бросила карьеру певицы и стала примерной женой.

Мэдисон – подруга защитника «Филадельфии» Ивана Проворова

Иван нашёл свою любовь в Филадельфии. Мэдисон — студентка, а также ведущая на университетском телевидении.

Анастасия – подруга нападающего «Ванкувера» Николая Голдобина

Кристина – жена нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашёва

Иван женился в 19 лет, и с тех пор жена неотлучно следует за мужем – в QMJHL, АХЛ, НХЛ.

Алина – подруга нападающего «Сент-Луиса» Клима Костина

Алина и Клим оба из Пензы, но познакомились в интернете. Девушка не раз участвовала в конкурсах красоты, становилась «Красой студенчества России-2018». Вместе они уже шесть лет.

Кристина – подруга нападающего «Торонто» Ильи Михеева

Кроме того что девушка новичка «Торонто» красавица, о ней мало что известно.

Анна — подруга вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина

Анна и Игорь стали встречаться, когда вратарь играл за СКА. Девушка — модель, но отправилась за любимым в Нью-Йорк.

Ксения – жена нападающего «Оттавы» Артёма Анисимова

Всё свободное время нападающий «Чикаго» проводит в кругу семьи. Домашних хлопот у четы Анисимовых много, ведь они воспитывают троих детей!

Эмели – жена защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова

Эмели и Дмитрий познакомились, когда тот играл за «Флориду». Паре не помешала ни разница менталитетов, ни языковой барьер. Сейчас они растят сына.

Светлана – жена нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина

Жена Валерия – модель, поженились они перед тем, как нападающий второй раз уехал в НХЛ.

Елизавета – подруга защитника «Тампы» Михаила Сергачёва

О девушке Михаила мало что известно, кроме того, что они встречаются относительно недавно и вместе живут в Тампе. Кажется, молодые влюблены друг в друга по уши!

Ксения – жена вратаря «Тампы» Андрея Василевского

Ксения – девушка не публичная, да и Андрей не любит больших тусовок и называет себя домашним человеком. Они поженились, когда вратарю было всего 19 лет, живут душа в душу и воспитывают сына.

Анастасия – жена нападающего «Тампы» Никиты Кучерова

Жена лучшего бомбардира НХЛ – скромная девушка, которая во всём поддерживает любимого мужа. Она всегда посещает матчи «Тампы», а недавно подарила Никите сына.

Марина – жена нападающего «Нью-Джерси» Никиты Гусева

Новичка «Нью-Джерси» не найдёшь в соцсетях, его супруга тоже старается не афишировать личную жизнь. Известно, что пара вместе уже давно и у них есть дочь.

Диана – жена защитника «Аризоны» Ильи Любушкина

Анна – жена нападающего «Флориды» Евгения Дадонова

Хоккеист редко делится фотографиями в соцсетях, с некоторых пор Анна тоже стала более закрытой. Пара вместе уже несколько лет и воспитывает сына и дочь.

Александра – жена защитника «Колорадо» Никиты Задорова

Никита познакомился с Александрой, когда ему было 17 лет. Она жила в Москве, он – в Канаде. Написал ей в «Инстаграме», несколько свиданий, бесконечные звонки, и уже через год она бросила всё и уехала к нему в Северную Америку.

Анастасия – жена нападающего «Лос-Анджелеса» Николая Прохоркина