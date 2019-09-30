7 лет назад Сёмин приехал играть в Россию бесплатно. Сделал подарок бабушке

Подольский «Витязь» на данный момент – одно из открытий на старте чемпионата. Лидер команды Александр Сёмин жжёт напалмом – он забивает, отдаёт, дирижирует большинством и является одним из лучших бомбардиров лиги. Александр умеет удивлять и принимать нестандартные решения не только на льду, но и за его пределами – в 2012 году, когда грянул локаут и российские хоккеисты разъехались по клубам КХЛ, Сёмин, который в сезоне-2011/12 стал вторым бомбардиром «Вашингтона» и выиграл чемпионат мира, выбрал родной красноярский «Сокол», выступающий в ВХЛ.

Фото: РИА Новости

Межсезонье

Через несколько дней после вылета «Вашингтона» из плей-офф агент Сёмина Марк Гандлер заявил, что продление контракта с «Кэпиталз» не имеет никакого смысла, Александр в систему «столичных» не вписывается и хоккеист заслужил право стать свободным агентом. Сёмин выступал за «Вашингтон» ещё до потолка зарплат и провёл в команде в общей сложности семь сезонов – лишь в двух из них хоккеист набрал меньше 50 очков и феерил в тройке с Овечкиным и Бэкстремом. Тем не менее, слухи о том, что Александр покинет «Вашингтон», ходили не первый год – потолок зарплат, невзрачная игра в плей-офф (после «регулярки» в сезоне-2009/10, в которой Сёмин выбил 84 очка, в плей-офф хоккеист отдал лишь две голевые передачи) и недостаточное трудолюбие – например, экс-игрок «столичных».

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Мэтт Брэдли вспоминал, что «Сёмин мог стать лучшим игроком НХЛ, но по неведомой причине ему нет дела». В межсезонье к Сёмину проявляли интерес «Питтсбург», «Детройт», «Рейнджерс» и ЦСКА – сошлись на «Каролине», которая дала однолетний контракт в размере $ 7 млн. Генеральный менеджер «Харрикейнз» Джим Рутерфорд заявил, что к длительному сотрудничеству клуб пока не готов из-за разных нехороших историй об игроке, несмотря на уровень его мастерства. Сёмин после перехода отвешивал будничные фразы о новых прекрасных партнёрах, счастье в «Ураганах и ожидании нового, удачного сезона, но наступил локаут.

Фото: РИА Новости

«Сокол»

В 2011 году «Сокол» приняли в ВХЛ – команда в ходе сезона переехала на новую арену «Север» и, несмотря на невыход в плей-офф, вошла в историю. Первая Русская классика (игра на открытом воздухе) состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске, где хозяева принимали ярославский «Локомотив» и уступили со счётом 2:3. Матч по официальным данным посетило более 16 тыс. болельщиков, что стало рекордом посещаемости ВХЛ, а все вырученные средства от игры пошли в фонд помощи семьям жертв авиакатастрофы, произошедшей с «Локомотивом».

Перед сезоном-2012/13 команда серьёзно усилилась – команду возглавил словацкий специалист Душан Грегор, в команду перешли Максим Галанов (в НХЛ провёл более ста игр за «Рейнджерс», «Атланту», «Питтсбург» и «Тампу-Бэй»), Евгений Исаков (задрафтован «Питтсбургом», имеет «серебро» ЮЧМ) и вратарь Виталий Евдокимов (играл за нижегородское «Торпедо»). Также команду пополнили такие хоккеисты как голкипер Евгений Конобрий (выступал за «Спартак» времён Ржиги), Дмитрий Дударев (играл за «Авангард», «Ак Барс», «Динамо»), Вячеслав Селуянов (перешёл из «Автомобилиста», до этого выступал за «Салават Юлаев» и «Торос») и так далее. В Красноярске к новому сезону готовился и Сёмин, но вряд ли кто-то мог предположить, что даже в случае локаута Александр начнёт сезон в «Соколе».

Парень из "Зелёной рощи" Это сейчас Александр Сёмин — известный хоккеист, а раньше был простым мальчишкой из красноярского двора.

Сёмин во дворе своего старого дома в Красноярке Фото: vhlru.ru

Сёмин и Сокол

По словам хоккеиста, «сначала шутки шутили». У Сёмина были предложения из КХЛ, наверняка заманчивые и солидные. Например, Илья Брызгалов и Павел Дацюк выбрали ЦСКА вместо «Лады» и «Автомобилиста», а Илья Ковальчук во время локаута выступал за СКА, а не «Спартак». Но Сёмин принял логичное и в то же время неординарное решение – сыграть за родной «Сокол», с которого когда-то начинался путь Александра в большой хоккей. Ради родных и близких, которые были в восторге от того, что Сёмин остаётся дома. И, конечно, ради своей 90-летней бабушки, которая давно не видела игры внука вживую. Жаль, бабушка ни на одну игру с участием внука так и не попала – врачи запретили волноваться. Исчерпывающий комментарий по переходу Сёмина в «Сокол» дал Сергей Гимаев: «Надо знать Сашу Сёмина. Он патриот Красноярска, любит свой город и благодарен ему».

Фото: vhlru.ru

Сёмин: у меня и сейчас ладошки на крагах стёрты О детстве, рваных крагах, учёбе, своих пристрастиях и многом другом – в интервью нападающего "Сокола" Александра Сёмина.

«С парнями из НХЛ, конечно же, общаемся. Всем объясняю, что просто хочу побыть дома. Вопросы отпадают сами собой. Есть, наверно, какое-то недоумение. Играли вроде вместе, а теперь ребята в КХЛ, а я в «вышке». Мне кажется, ничего тут такого нет» — также стало известно, что Сёмин будет выступать за красноярскую команду на безвозмездной основе. Правда, потом выяснилось, что бесплатно Сёмин играть за «Сокол» не сможет – минимальная зарплата в ВХЛ 50 тыс. рублей, но Александр сразу заявил, что заработанные деньги будут перечислены на нужды хоккеистов из детской команды (в итоге, клуб купил детям новую хоккейную экипировку).

Всё это произошло на фоне скандала в футбольном «Зените», где дали большие контракты Халку и Витселю, а это не очень понравилось российской обойме игроков, особенно Игорю Денисову. Он хотел получать не меньше, но был отправлен в дубль. Сёмина даже позвали в программу «Удар головой», где он должен был стать народным героем на фоне зажравшихся футболистов. Хоккеист сразу отказался от такого предложения.



Дальше Сёмин отшучивался от вопросов по контракту с «Каролиной» и локауту, говоря, что скоро конец света, и с восторгом отзывался о маленьком и уютном дворце «Сокола» и заранее выполнял функции посла Универсиады, заявив о готовности города бороться за данные соревнования, под которую построят новую арену (так и получилось). Конечно, у Сёмина был пункт в контракте о беспрепятственном переходе в команду КХЛ, но четыре матча, которые выпали на домашнюю серию, Александр за красноярский клуб отыграл. На игру «Сокола» с «Казцинк-Торпедо» 28 сентября билеты разлетелись моментально, а люди в очередях стояли с раннего утра (арена «Север» вмещает всего 2600 зрителей). Даже легенде хоккея с мячом Сергею Ломанову-старшему надо было звонить в клуб и просить отложить лишний билет, также матч посетили теннисистка Динара Сафина, экс-первая ракетка мира и тоже посол Универсиады, легкоатлет Александр Меньков и паралимпийский чемпион Евгений Кегелев.

Парень из "Зелёной рощи" Это сейчас Александр Сёмин — известный хоккеист, а раньше был простым мальчишкой из красноярского двора.

Площадка, где Сёмин начинал играть в хоккей Фото: vhlru.ru

Красноярский клуб проиграл со счётом 1:2, а Сёмин не набрал ни одного очка. Несмотря на поражение, Сёмин радовался, что сбылась его детская мечта, и удивлялся, за что его удалили судьи. Болельщики с трибун уходили счастливые – они вживую увидели звезду российского хоккея и одного из самых талантливых хоккеистов своего поколения. В итоге, Сёмин набрал 4 очка (1+3) в четырёх матчах, а «Сокол» уступил «Ермаку» (4:5 ОТ) и «Ариаде-Акпарс» (3:5) и одолел «Ладу» (2:1Б). Уже после матча с «Ермаком» поползли слухи о том, что Александр окажется в «Торпедо» — так вскоре и произошло.



«Поймите, я играл не для того, чтобы набрать как можно больше очков. Выходил на лед в присутствии родных болельщиков, своих земляков. Если бы даже один матч провел в Красноярске и не набрал бы в нем очков, все равно уехал бы довольным. Очень рад, что удалось сыграть дома» — поступок Сёмина, как и его игра сейчас, спустя годы заслуживает восхищения. Можно сказать, Сёмин подарил веру в хоккеистов – они готовы играть не только за деньги, но и за свой родной город и команду.