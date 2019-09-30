К КХЛ угасает интерес. Даже в Питере и Новосибирске нет регулярных аншлагов

В рамках постоянной рубрики подводим итоги четвёртой недели регулярного чемпионата КХЛ
Что хотят в Ярославле? Самый закрытый клуб лиги сам себя тянет вниз
В «Локомотиве» состоялась самая ожидаемая отставка начала регулярки. Крэйг Мактавиш продержался лишь восемь матчей, в которых его команда одержала только три победы и поставила на поток пачки пропущенных шайб в собственные ворота. При канадце в Ярославле загнулось абсолютно всё – легионеры не тащили, молодёжь не развивалась, а ряд хоккеистов, у которых уже давно наметился регресс, только усугубили собственное положение. Было непохоже, что тренер и команда вообще понимают друг друга, и Мактавишу не мог помочь даже опытнейший Майк Пелино, который работает в России настолько давно, что наизусть выучил слова нашего гимна.
Мактавиша сняли, но Крэйг в этой ситуации виноват вообще меньше всех. Разве должен он был отказываться от интересного во всех смыслах предложения из России? Человек принял вызов и работал, как умеет. Все вопросы к руководству «Локомотива», а именно к президенту клуба Юрию Яковлеву. Поверхностный – зачем в российскую команду с уникальной философией пригласили канадца, который не практиковал восемь лет? Глубинный – куда вообще едет ярославский поезд?
Юрий Яковлев руководит главной командой Ярославля уже почти три десятка лет, и, кажется, у него давно сместились приоритеты. Назвать «Локомотив» последних лет реальным претендентом на Кубок Гагарина можно только с большой натяжкой. Симпатичная кусачая команда с кучей молодёжи в составе, не более того. Но пришёл ведь к этому «Локомотив» вовсе не от плохой жизни – у клуба есть деньги и мощный спонсор, но почему-то в Ярославле постоянно экономят. В это межсезонье всё-таки потратились на игроков, но не захотели поискать действительного топового тренера.
Раз за разом «Локомотив» ввязывается в авантюрные приглашения иностранных специалистов. В эпоху после 07.09.11 через Ярославль прошли Шон Симпсон и Том Роу, до трагедии был Кай Суикканен, да и Брэд Маккримон не казался стопроцентно выигрышным вариантом. Есть и странные контракты игрокам. Так, ярославцы в это межсезонье наверняка на немаленькие деньги продлили Стаффана Кронвалля, чей регресс очевиден, а самым высокооплачиваемым русским хоккеистом «железнодорожников» является Егор Аверин, уже года три не оправдывающий высокого доверия. Если бы в КХЛ были открыты зарплатные ведомости клубов, мы бы, уверен, нашли ещё немало любопытных договоров.
Что всё это значит? Такое ощущение, что руководству «Локомотива» особо и не нужны победы и кубки. Юрию Яковлеву и так неплохо. Школа работает, зарплаты в команде платят, большие контракты подписываются, клуб выходит в плей-офф и пытается там навязать какую-то борьбу «армейским» грандам. Кто же упрекнёт «Локомотив» в поражении от СКА или ЦСКА? Но упрекать надо, потому что Ярославль достоин большего.
Сейчас «Локомотив» очередным странным назначением, выгодным только президенту клуба, сам себя отправил на дно КХЛ. Если бы в Ярославле следовали принципам элементарной логики, то сделали бы наставником команды Дмитрия Красоткина, который уже собаку съел на работе с местной молодёжью. Но зачем-то был привезён Мактавиш. Вряд ли это можно списать только на слепую веру в канадского специалиста, видимо, был в этом назначении какой-то шкурный для руководства клуба интерес.
Канадца пришлось снять под давлением общественности, но и сейчас Красоткин не стал даже исполняющим обязанности. Клуб вручили Александру Ардашеву, который не тренировал 10 лет! Страшно представить, кто же будет новым наставником «Локомотива».
Вопросы к Юрию Яковлеву копятся уже не первый год, но тренер избрал гениальную тактику – он просто не общается с прессой. И пока узнать, чего, собственно, хотят в «Локомотиве», не представляется возможным.
Рига опять на дне КХЛ. Артису Аболсу пора выходить из тени
Рижское «Динамо» в конце сентября опустилось на последнее место в Западной конференции. Клуб, выигравший два предсезонных турнира и собравший крепкий по именам состав, после десяти матчей имеет в активе лишь шесть очков и без конца проигрывает.
Что тут удивительного, это же Рига, скажете вы. Да, «Динамо», мягко говоря, не может похвастать своими результатами в последнее время, но в это межсезонье в столице Латвии были предпосылки для прогресса. Анкипанс по прошлому сезону выглядел достаточно перспективным специалистом, опять же, неплохой подбор хоккеистов, да и августовские результаты не получалось выбрасывать из головы. Но после двух стартовых побед в регулярке у «Динамо» всё развалилось. С шумом и треском.
В такой ситуации вопросы, конечно, к Гиртсу Анкипансу. Ведь он не только главный тренер, но и генеральный менеджер рижан. То есть, он в ответе и за селекцию, и за игру «Динамо». И на обоих фронтах у Анкипанса провал. Новички Эштон и Маршалл проваливают сезон, гораздо большего ждали и от Улльстрёма с Якобом Берглундом. Нового Линуса Виделля и близко не видно. А если говорить об Анкипансе-тренере, то из системного у «Динамо» — только большое количество пропущенных шайб почти в каждой игре.
Анкипанс пытается как-то эмоционально взбодрить своих ребят, говорит про лишних пассажиров и советует игрокам засунуть в задницу свои неудачи и психи. Вот только это лишний раз подчёркивает, что Гиртс упустил контроль за ситуацией.
В рижском «Динамо» никогда не принимали решений относительно наставников сгоряча. Но в нынешней ситуации Юрису Савицкису вовсе необязательно менять коней на переправе. Достаточно просто оставить Анкипанса на должности генерального менеджера, а прямое руководство командой вручить его помощнику Артису Аболсу. Этот специалист уже работал главным тренером в «Динамо», и именно с ним рижане в последний раз выходили в плей-офф КХЛ.
В КХЛ почти нет аншлагов. Лига теряет популярность?
Регулярка 12-го сезона КХЛ идёт уже целый месяц, сыграно почти полторы сотни матчей, и это неплохая выборка для анализа посещаемости стадионов лиги. Похвастать в этом вопросе КХЛ откровенно нечем. За весь сентябрь аншлаги на всех аренах были собраны считанное количество раз, причём дважды под завязку зрители заполняли арену в Алма-Ате, где проводил выставочные встречи «Барыс».
Что же с остальными стадионами? Да, не везде картина удручающая. В Минске только на игру с «Амуром» пришло менее 12 тыс. зрителей, а первые матч сезона собрал абсолютный аншлаг. Держит марку Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, но ещё ни один из семи матчей в Северной столице не собрал полноценные 12,5 тыс. зрителей, даже два «армейских» «супердерби». По-прежнему мощный интерес к хоккею показывает Новосибирск, впрочем, и здесь два матча из шести в ЛДС «Сибирь» недобрали около пятисот зрителей до стопроцентной посещаемости.
Посещаемость стадионов КХЛ в сезоне-2019/20
Арены в Минске, Санкт-Петербурге и Новосибирске – флагманы КХЛ по посещаемости. Сейчас мы видим, что и они не трещат по швам от аншлагов, что уж говорить про остальные арены. При этом, например, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде – очень маленькие дворцы, вмещающие чуть более 5500 человек. Понятно, что они заполняются почти под завязку, но всё равно стабильно остаются пустыми 100-200 кресел. Нет аншлагов в Уфе и Казани, Магнитогорске и Ярославле, Череповце, Челябинске и даже Подольске, где творит сенсацию «Витязь». Почти половина стадиона пустует в среднем на играх в Нижнекамске, Риге и «Барыс-Арене» в Нур-Султане.
Показатели очень плохие. Вслед за звёздами и нормальной спортивной конкуренцией КХЛ теряет и активного зрителя. Людей понять можно: поход на хоккей почти везде – недешёвое удовольствие, особенно если идти с семьёй и не только лишь смотреть игру, и многие предпочитают просмотр у телевизора или в Интернете, благо найти трансляцию не проблема. Кого-то, конечно, отпугивают результаты команды, других – отсутствие ярких личностей в нашем чемпионате. На Ковальчука и Радулова, Ягра и Яшина и даже на хулиганский «Витязь» шли смотреть в любых городах, а сейчас в КХЛ нет своей изюминки. Чемпион ЦСКА до безобразия скучен, СКА обмельчал на личностей, про другие клубы и говорить не приходится.
Самое интересное, что с введением жёсткого потолка зарплат ситуация, скорее всего, только ухудшится, так как клубам, вероятно, придётся забыть про высокооплачиваемых звёзд. Как тогда решать проблему с посещаемостью? Выход один – развивать околохоккей, завлекать людей на трибуны. Каждый клуб, по-хорошему, должен регулярно готовить полноценный MatchDay для болельщиков, который будет включать различные активности, шоу-программу, точки продажи питания и атрибутики. Но такие вещи в КХЛ пока делает считанное количество клубов.
«Трактор» скоро может разочароваться в Скудре. Много жалоб и мало результата
В межсезонье «Трактор» возглавил Петерис Скудра, и нельзя сказать, что это назначение было однозначным успехом челябинского менеджмента. Да, Скудра амбициозный и жёсткий тренер со своим видением игры, но, глядя на его работу в «Торпедо», не покидало ощущение, что Петерис – не для больших задач. А ведь на Урале снова в полный голос заговорили о Кубке Гагарина.
«Трактор» усилился неплохими легионерами, провёл масштабную политику возвращения доморощенных игроков, и предстал этаким новым лидером Востока. Во всяком случае, на предсезонке челябинцам не было равных. Но уже первый месяц показал, что «Трактору» пока нужно попридержать свои амбиции.
Да, у челябинцев на старте сезона был весьма тяжёлый календарь, но самое интересное, что его в КХЛ пролоббировали сами руководители «Трактора». Длинный выезд на Дальний Восток в сентябре был пожеланием клуба, и потому очень странно слышать, что к концу месяца Петерис Скудра стал жаловаться на огромное количество матчей. Кроме того, у «Трактора» случилось несколько травм ведущих хоккеистов, что дало новый повод для жалоб Скудры. При этом челябинцы уже вернулись домой и проигрывали матч за матчем, но у Петериса находились новые причины, по которым его команда не может показывать победный хоккей. Скудра косвенно винит игроков в техническом браке, слабой реализации моментов, плохом большинстве. Словом, в тех аспектах, за который и отвечает главный тренер.
Постоянные отговорки, перенос ответственности на хоккеистов – это фишка Скудры. Петерис привык искать и находить виноватых, выходя сухим из воды. В «Торпедо» при этом у Скудры был почти безграничный кредит доверия, хотя клуб топтался на месте. Что будет в Челябинске? Сюда латвийца пригласили для того, чтобы добиваться результата, а не выслушивать причины, по которым этого сделать не удалось. По некоторым данным, игра с «Локомотивом» была ключевой для будущего Скудры на Урале, шестого домашнего поражения подряд тренеру бы не простили. «Трактор» со скрипом одолел проблемный «Локомотив», Скудра продолжает работать в Челябинске. Но очень скоро там в Петерисе могут по-настоящему разочароваться.
Был Волшебником, а стал свадебным генералом. Дацюк вернулся на лёд
Прошлая неделя ознаменовалась возвращением в хоккей Павла Дацюка. 41-летний нападающий пропустил всё межсезонье и старт регулярки из-за хронических травм, чем существенно смазал весь эффект от своего возвращения в Екатеринбург. Стало понятно, что в лице Дацюка «Автомобилист» не усилился, а просто приобрёл афишу. Весьма дорогостоящую и, по сути, не нужную.
Но вот Дацюк вернулся на лёд в выездной серии уральцев. Андрей Мартемьянов сначала определил свою главную звезду в четвёртое звено к Белоусову и Хрипунову, затем поднял в первую тройку к Доусу и Мацеку. С этими же партнёрами Дацюк провёл и следующий матч со «Спартаком», был на льду во время финального штурма «Автомобилиста», но никакой пользы команде принести не смог.
Что говорит статистика? Она беспощадна к Волшебнику. В Подольске Дацюк сыграл более 15 минут, нанёс один бросок, не сделал ни одной обостряющей передачи и выиграл лишь 28,6% вбрасываний. В Москве против «Спартака» было чуть лучше: почти 20 минут на льду, три броска, 50% выигранных вбрасываний, но, понятное дело, ни голов, ни передач. Следующую игру «Автомобилиста» Дацюк пропустил из-за курса реабилитации.
Придираться к Павлу Валерьевичу, наверное, рано. Две игры – не показатель. Но удивляет другое. В топ-клубе КХЛ один из самых высокооплачиваемых игроков находится, по сути, в положении свадебного генерала, и всех всё устраивает. Интересно, так будет и дальше? Дацюк будет лечиться столько, сколько ему нужно, а затем выходить на лёд на пару матчей и отбирать место в составе у того же Вячеслава Литовченко. Такое обособленное отношение к избранным игрокам никогда не шло на пользу атмосфере в коллективе.
В «Автомобилисте» должны определиться. Либо Дацюк лечится, раздаёт автографы, вовсю «светит лицом» перед екатеринбургской публикой и иногда выходит в четвёртом звене, либо всё-таки переходит в разряд полноценных игроков «Автомобилиста». Раз уж Павел Валерьевич согласился провести сезон в родном клубе, то нужно сделать это по-настоящему и реально помочь команде, а не устраивать пафосную драму.
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