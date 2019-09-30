К КХЛ угасает интерес. Даже в Питере и Новосибирске нет регулярных аншлагов

В рамках постоянной рубрики подводим итоги четвёртой недели регулярного чемпионата КХЛ

Что хотят в Ярославле? Самый закрытый клуб лиги сам себя тянет вниз

В «Локомотиве» состоялась самая ожидаемая отставка начала регулярки. Крэйг Мактавиш продержался лишь восемь матчей, в которых его команда одержала только три победы и поставила на поток пачки пропущенных шайб в собственные ворота. При канадце в Ярославле загнулось абсолютно всё – легионеры не тащили, молодёжь не развивалась, а ряд хоккеистов, у которых уже давно наметился регресс, только усугубили собственное положение. Было непохоже, что тренер и команда вообще понимают друг друга, и Мактавишу не мог помочь даже опытнейший Майк Пелино, который работает в России настолько давно, что наизусть выучил слова нашего гимна.

«Локомотив» уже выгнал Мактавиша! Канадский тренер обманывал наш хоккей Называл президента клуба господином и говорил, что знает Россию и КХЛ. Но провальный старт ярославцев не только его вина.

Мактавиша сняли, но Крэйг в этой ситуации виноват вообще меньше всех. Разве должен он был отказываться от интересного во всех смыслах предложения из России? Человек принял вызов и работал, как умеет. Все вопросы к руководству «Локомотива», а именно к президенту клуба Юрию Яковлеву. Поверхностный – зачем в российскую команду с уникальной философией пригласили канадца, который не практиковал восемь лет? Глубинный – куда вообще едет ярославский поезд?

Фото: РИА Новости

Юрий Яковлев руководит главной командой Ярославля уже почти три десятка лет, и, кажется, у него давно сместились приоритеты. Назвать «Локомотив» последних лет реальным претендентом на Кубок Гагарина можно только с большой натяжкой. Симпатичная кусачая команда с кучей молодёжи в составе, не более того. Но пришёл ведь к этому «Локомотив» вовсе не от плохой жизни – у клуба есть деньги и мощный спонсор, но почему-то в Ярославле постоянно экономят. В это межсезонье всё-таки потратились на игроков, но не захотели поискать действительного топового тренера.

Вайсфельд: как Мактавиш вообще оказался в Ярославле? Логику клуба сложно понять

Раз за разом «Локомотив» ввязывается в авантюрные приглашения иностранных специалистов. В эпоху после 07.09.11 через Ярославль прошли Шон Симпсон и Том Роу, до трагедии был Кай Суикканен, да и Брэд Маккримон не казался стопроцентно выигрышным вариантом. Есть и странные контракты игрокам. Так, ярославцы в это межсезонье наверняка на немаленькие деньги продлили Стаффана Кронвалля, чей регресс очевиден, а самым высокооплачиваемым русским хоккеистом «железнодорожников» является Егор Аверин, уже года три не оправдывающий высокого доверия. Если бы в КХЛ были открыты зарплатные ведомости клубов, мы бы, уверен, нашли ещё немало любопытных договоров.

Что всё это значит? Такое ощущение, что руководству «Локомотива» особо и не нужны победы и кубки. Юрию Яковлеву и так неплохо. Школа работает, зарплаты в команде платят, большие контракты подписываются, клуб выходит в плей-офф и пытается там навязать какую-то борьбу «армейским» грандам. Кто же упрекнёт «Локомотив» в поражении от СКА или ЦСКА? Но упрекать надо, потому что Ярославль достоин большего.



Сейчас «Локомотив» очередным странным назначением, выгодным только президенту клуба, сам себя отправил на дно КХЛ. Если бы в Ярославле следовали принципам элементарной логики, то сделали бы наставником команды Дмитрия Красоткина, который уже собаку съел на работе с местной молодёжью. Но зачем-то был привезён Мактавиш. Вряд ли это можно списать только на слепую веру в канадского специалиста, видимо, был в этом назначении какой-то шкурный для руководства клуба интерес.



Канадца пришлось снять под давлением общественности, но и сейчас Красоткин не стал даже исполняющим обязанности. Клуб вручили Александру Ардашеву, который не тренировал 10 лет! Страшно представить, кто же будет новым наставником «Локомотива».

Фото: hclokomotiv.ru

Вопросы к Юрию Яковлеву копятся уже не первый год, но тренер избрал гениальную тактику – он просто не общается с прессой. И пока узнать, чего, собственно, хотят в «Локомотиве», не представляется возможным.

Рига опять на дне КХЛ. Артису Аболсу пора выходить из тени

Рижское «Динамо» в конце сентября опустилось на последнее место в Западной конференции. Клуб, выигравший два предсезонных турнира и собравший крепкий по именам состав, после десяти матчей имеет в активе лишь шесть очков и без конца проигрывает.



Что тут удивительного, это же Рига, скажете вы. Да, «Динамо», мягко говоря, не может похвастать своими результатами в последнее время, но в это межсезонье в столице Латвии были предпосылки для прогресса. Анкипанс по прошлому сезону выглядел достаточно перспективным специалистом, опять же, неплохой подбор хоккеистов, да и августовские результаты не получалось выбрасывать из головы. Но после двух стартовых побед в регулярке у «Динамо» всё развалилось. С шумом и треском.

Фото: dinamoriga.lv

В такой ситуации вопросы, конечно, к Гиртсу Анкипансу. Ведь он не только главный тренер, но и генеральный менеджер рижан. То есть, он в ответе и за селекцию, и за игру «Динамо». И на обоих фронтах у Анкипанса провал. Новички Эштон и Маршалл проваливают сезон, гораздо большего ждали и от Улльстрёма с Якобом Берглундом. Нового Линуса Виделля и близко не видно. А если говорить об Анкипансе-тренере, то из системного у «Динамо» — только большое количество пропущенных шайб почти в каждой игре.

Анкипанс — игрокам рижского «Динамо»: засуньте в задницу свои неудачи и психи

Анкипанс пытается как-то эмоционально взбодрить своих ребят, говорит про лишних пассажиров и советует игрокам засунуть в задницу свои неудачи и психи. Вот только это лишний раз подчёркивает, что Гиртс упустил контроль за ситуацией.

В рижском «Динамо» никогда не принимали решений относительно наставников сгоряча. Но в нынешней ситуации Юрису Савицкису вовсе необязательно менять коней на переправе. Достаточно просто оставить Анкипанса на должности генерального менеджера, а прямое руководство командой вручить его помощнику Артису Аболсу. Этот специалист уже работал главным тренером в «Динамо», и именно с ним рижане в последний раз выходили в плей-офф КХЛ.

Фото: РИА Новости

В КХЛ почти нет аншлагов. Лига теряет популярность?

Регулярка 12-го сезона КХЛ идёт уже целый месяц, сыграно почти полторы сотни матчей, и это неплохая выборка для анализа посещаемости стадионов лиги. Похвастать в этом вопросе КХЛ откровенно нечем. За весь сентябрь аншлаги на всех аренах были собраны считанное количество раз, причём дважды под завязку зрители заполняли арену в Алма-Ате, где проводил выставочные встречи «Барыс».

Казахстан созрел. Здесь доказали, что стране нужен второй клуб в КХЛ Алма-Ата приняла два выставочных матча с участием «Барыса». На стадионе был аншлаг.

Что же с остальными стадионами? Да, не везде картина удручающая. В Минске только на игру с «Амуром» пришло менее 12 тыс. зрителей, а первые матч сезона собрал абсолютный аншлаг. Держит марку Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, но ещё ни один из семи матчей в Северной столице не собрал полноценные 12,5 тыс. зрителей, даже два «армейских» «супердерби». По-прежнему мощный интерес к хоккею показывает Новосибирск, впрочем, и здесь два матча из шести в ЛДС «Сибирь» недобрали около пятисот зрителей до стопроцентной посещаемости.



Посещаемость стадионов КХЛ в сезоне-2019/20



Арены в Минске, Санкт-Петербурге и Новосибирске – флагманы КХЛ по посещаемости. Сейчас мы видим, что и они не трещат по швам от аншлагов, что уж говорить про остальные арены. При этом, например, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде – очень маленькие дворцы, вмещающие чуть более 5500 человек. Понятно, что они заполняются почти под завязку, но всё равно стабильно остаются пустыми 100-200 кресел. Нет аншлагов в Уфе и Казани, Магнитогорске и Ярославле, Череповце, Челябинске и даже Подольске, где творит сенсацию «Витязь». Почти половина стадиона пустует в среднем на играх в Нижнекамске, Риге и «Барыс-Арене» в Нур-Султане.



Показатели очень плохие. Вслед за звёздами и нормальной спортивной конкуренцией КХЛ теряет и активного зрителя. Людей понять можно: поход на хоккей почти везде – недешёвое удовольствие, особенно если идти с семьёй и не только лишь смотреть игру, и многие предпочитают просмотр у телевизора или в Интернете, благо найти трансляцию не проблема. Кого-то, конечно, отпугивают результаты команды, других – отсутствие ярких личностей в нашем чемпионате. На Ковальчука и Радулова, Ягра и Яшина и даже на хулиганский «Витязь» шли смотреть в любых городах, а сейчас в КХЛ нет своей изюминки. Чемпион ЦСКА до безобразия скучен, СКА обмельчал на личностей, про другие клубы и говорить не приходится.

Куда делись мастера? В КХЛ «срезали» площадки, но голов стало ещё меньше Кажется, зрелищность лиги зависит вовсе не от ширины бортов.

Самое интересное, что с введением жёсткого потолка зарплат ситуация, скорее всего, только ухудшится, так как клубам, вероятно, придётся забыть про высокооплачиваемых звёзд. Как тогда решать проблему с посещаемостью? Выход один – развивать околохоккей, завлекать людей на трибуны. Каждый клуб, по-хорошему, должен регулярно готовить полноценный MatchDay для болельщиков, который будет включать различные активности, шоу-программу, точки продажи питания и атрибутики. Но такие вещи в КХЛ пока делает считанное количество клубов.

«Трактор» скоро может разочароваться в Скудре. Много жалоб и мало результата

В межсезонье «Трактор» возглавил Петерис Скудра, и нельзя сказать, что это назначение было однозначным успехом челябинского менеджмента. Да, Скудра амбициозный и жёсткий тренер со своим видением игры, но, глядя на его работу в «Торпедо», не покидало ощущение, что Петерис – не для больших задач. А ведь на Урале снова в полный голос заговорили о Кубке Гагарина.

Гендиректор «Трактора»: мы не шутим, когда говорим про Кубок Гагарина

«Трактор» усилился неплохими легионерами, провёл масштабную политику возвращения доморощенных игроков, и предстал этаким новым лидером Востока. Во всяком случае, на предсезонке челябинцам не было равных. Но уже первый месяц показал, что «Трактору» пока нужно попридержать свои амбиции.

«Трактор» получил шесть голов за 30 минут! Такого в Челябинске ещё не было Петерис Скудра устроит своим хоккеистам разнос, а кто-то и вовсе может лишиться работы.

Да, у челябинцев на старте сезона был весьма тяжёлый календарь, но самое интересное, что его в КХЛ пролоббировали сами руководители «Трактора». Длинный выезд на Дальний Восток в сентябре был пожеланием клуба, и потому очень странно слышать, что к концу месяца Петерис Скудра стал жаловаться на огромное количество матчей. Кроме того, у «Трактора» случилось несколько травм ведущих хоккеистов, что дало новый повод для жалоб Скудры. При этом челябинцы уже вернулись домой и проигрывали матч за матчем, но у Петериса находились новые причины, по которым его команда не может показывать победный хоккей. Скудра косвенно винит игроков в техническом браке, слабой реализации моментов, плохом большинстве. Словом, в тех аспектах, за который и отвечает главный тренер.

Скудра: нынешний состав «Трактора» не позволяет реализовывать моменты

Постоянные отговорки, перенос ответственности на хоккеистов – это фишка Скудры. Петерис привык искать и находить виноватых, выходя сухим из воды. В «Торпедо» при этом у Скудры был почти безграничный кредит доверия, хотя клуб топтался на месте. Что будет в Челябинске? Сюда латвийца пригласили для того, чтобы добиваться результата, а не выслушивать причины, по которым этого сделать не удалось. По некоторым данным, игра с «Локомотивом» была ключевой для будущего Скудры на Урале, шестого домашнего поражения подряд тренеру бы не простили. «Трактор» со скрипом одолел проблемный «Локомотив», Скудра продолжает работать в Челябинске. Но очень скоро там в Петерисе могут по-настоящему разочароваться.

Фото: hctraktor.org

Был Волшебником, а стал свадебным генералом. Дацюк вернулся на лёд

Прошлая неделя ознаменовалась возвращением в хоккей Павла Дацюка. 41-летний нападающий пропустил всё межсезонье и старт регулярки из-за хронических травм, чем существенно смазал весь эффект от своего возвращения в Екатеринбург. Стало понятно, что в лице Дацюка «Автомобилист» не усилился, а просто приобрёл афишу. Весьма дорогостоящую и, по сути, не нужную.



Но вот Дацюк вернулся на лёд в выездной серии уральцев. Андрей Мартемьянов сначала определил свою главную звезду в четвёртое звено к Белоусову и Хрипунову, затем поднял в первую тройку к Доусу и Мацеку. С этими же партнёрами Дацюк провёл и следующий матч со «Спартаком», был на льду во время финального штурма «Автомобилиста», но никакой пользы команде принести не смог.

Дацюка уже отправили на пенсию. А что с другими ветеранами КХЛ? Не удивляйтесь, но многие из них по-прежнему дадут фору любой молодёжи.

Что говорит статистика? Она беспощадна к Волшебнику. В Подольске Дацюк сыграл более 15 минут, нанёс один бросок, не сделал ни одной обостряющей передачи и выиграл лишь 28,6% вбрасываний. В Москве против «Спартака» было чуть лучше: почти 20 минут на льду, три броска, 50% выигранных вбрасываний, но, понятное дело, ни голов, ни передач. Следующую игру «Автомобилиста» Дацюк пропустил из-за курса реабилитации.



Придираться к Павлу Валерьевичу, наверное, рано. Две игры – не показатель. Но удивляет другое. В топ-клубе КХЛ один из самых высокооплачиваемых игроков находится, по сути, в положении свадебного генерала, и всех всё устраивает. Интересно, так будет и дальше? Дацюк будет лечиться столько, сколько ему нужно, а затем выходить на лёд на пару матчей и отбирать место в составе у того же Вячеслава Литовченко. Такое обособленное отношение к избранным игрокам никогда не шло на пользу атмосфере в коллективе.

Директор «Автомобилиста»: хочу поздравить всех с возвращением Дацюка в хоккей

В «Автомобилисте» должны определиться. Либо Дацюк лечится, раздаёт автографы, вовсю «светит лицом» перед екатеринбургской публикой и иногда выходит в четвёртом звене, либо всё-таки переходит в разряд полноценных игроков «Автомобилиста». Раз уж Павел Валерьевич согласился провести сезон в родном клубе, то нужно сделать это по-настоящему и реально помочь команде, а не устраивать пафосную драму.