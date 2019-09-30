В Зуба вселился Суббан! СКА «нарисовал» гол, который хочется пересматривать

СКА на выезде с Хелльбергом, но без Коскиранты
29 сентября СКА отправился на третий в сезоне выезд. 30 сентября в Риге «армейцы» встречались с местным «Динамо», а 2 октября в Казани сыграют с «Ак Барсом». Примечательно, что пропускает поездку финский нападающий Ярно Коскиранта, в свою очередь восстановился после травмы Магнус Хелльберг. Не сказать, что во время травмы шведа у «армейцев» были серьёзные проблемы с вратарской линией, всё-таки не просто так Мельничука признали лучшим игроком недели в КХЛ. Но, конечно, возвращение Хелльберга ждали.
Однако в матче с Ригой место в воротах «армейцев» занял не Хелльберг, а Мельничук. Кроме того, Хелльберга не оказалось даже в заявке, вторым вратарём стал Налимов. Отметим и попадание в состав финского форварда Йоонаса Кемппайнена, похожего по стилю игры на Коскиранту. Видимо, именно из-за того, что в поездку взяли Кемппайнена, Коскиранта не поехал на выезд. Никакой травмы у Ярно нет.
Нынешняя Рига – не соперник для СКА
Рижское «Динамо» в своём нынешнем виде – не соперник для СКА. Да, Питер теперь тоже далеко не звёздный, но даже в таком виде «армейцы» должны обыгрывать динамовцев без лишних проблем.
«Динамо» конкурирует с магнитогорским «Металлургом» за звание худшего клуба нынешнего сезона. И латвийцы, и уральцы находятся на дне турнирной таблицы КХЛ. В свою очередь СКА набирает очки достаточно стабильно, в результате чего команда Алексея Кудашова находится в верхней части турнирной таблицы Западной конференции.
Проблемы Риги лежат на поверхности: низкий бюджет, в связи с чем все лучшие игроки, которые раскрываются в «Динамо», зачастую уходят из команды. Так было с Майоне, с Виделлем и с другими хоккеистами. С таким подходом сложно замахнуться на попадание в плей-офф, хотя в прошлом сезоне рижане едва туда не попали. Не хватило совсем немного.
Дебют Макарова за Ригу и крутой гол Зуба
Вратарская линия рижского «Динамо» — ещё одна проблема коллектива Гиртса Анкипанса. Гудлевскис играл очень слабо, с ним справедливо решили расстаться. Максим Третьяк не тянет на роль основного голкипера. Тут бы Тимура Билялова обратно вернуть, но сейчас в нём заинтересован «Ак Барс», поэтому в скрытую аренду, как э то было раньше, Тимура не отправили.
В результате менеджмент «Динамо» во главе с председателем совета директоров клуба Юрисом Савицкисом решил пригласить в команду чеха Александра Салака и российского голкипера Андрея Макарова, который выступал в ВХЛ за «Буран». Ситуацию надо как-то исправлять, в «Динамо» это понимают. Салак только добрался до Риги и играть пока не готов, но в следующих матчах чех наверняка будет в заявке.
В свою очередь Андрей Макаров дебютировал за новую команду в матче со СКА. Дебют получился тяжёлым, другого ожидать было нельзя. В играх с Питером всегда нужна максимальная концентрация, а где-то банальная удача. Увы для Макарова, отыграть на ноль у него этим вечером не получилось.
Более того, в ворота Андрея была заброшена очень красивая шайба. Кагарлицкий увидел накатывавшегося на ворота соперника партнёра, резко отпасовав на Артёма. Зуб перехитрил российского голкипера рижан, прокатился за воротами и переправил шайбу в пустой угол. «Это шедевр!», — так отреагировали на этот гол комментаторы матча. С ними сложно не согласиться, получилось действительно эффектно и красиво.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ
Такое ощущение, что в Зуба вселился защитник «Нью-Джерси» Пи-Кей Суббан, который любит забрасывать подобные шайбы в НХЛ. Суббан всегда был хоккеистом с необычным игровым мышлением, который мог «нарисовать» гол-красавец из ничего. Неужели теперь мы будем видеть нечто подобное от Артёма Зуба на регулярной основе? Было бы неплохо, такие голы украшают КХЛ.
- 30 сентября 2019
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