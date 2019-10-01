Зачем уезжали? Где оказались россияне, сменившие летом КХЛ на НХЛ

Очень многим из них придётся пробиваться в основу из фарм-клубов. Но есть и приятные исключения.

В межсезонье из КХЛ за океан отправилась очередная группа российских хоккеистов. Малая часть из них уже переросла нашу лигу, добилась всего на родине и полностью готова покорять НХЛ. Но большинство уехали либо пытать счастья (а вдруг повезёт?), либо заранее держа в уме, что путь в лучшую лигу мира может быть долгим и трудным.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

Самый многочисленный десант россиян высадился в Большом Яблоке, «Рейнджерс» пополнили сразу три игрока КХЛ. Шестёркин считается будущим первым номером клуба, но пока в составе есть и Лундквист, и Георгиев, а Игорю надо адаптироваться. Стать основным вратарём «Рейнджерс» он ещё успеет.



Кравцов также был в основном составе до самого конца, но в итоге и его отправили в «Хартфорд». Места для него в составе сейчас не нашлось, но Виталий ещё молод, и у него, как и у Шестёркина, всё впереди. Рыков пока травмирован, но в будущем тоже должен отправиться в АХЛ. Егор и сам наверняка понимал, что до НХЛ ему пока ещё расти и расти.

«Ну где Чибисов, а где НХЛ?» — удивлялись в России, читая новость об отъезде нападающего за океан. Да, он играл и за «Ак Барс», и за «Магнитку», появлялся в большинстве и периодически выходил в топ-6, но игроком уровня НХЛ никогда не выглядел.



На предсезонке он нравился болельщикам, но в «Виннипеге» и без него есть кому играть, и его ожидаемо отправили в АХЛ. Чибисов уехал попробовать свои силы, подписав однолетний двусторонний контракт. Год он продержится, а дальше уже вряд ли.

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Прохоркин был одним из лучших центральных нападающих в КХЛ, но на предсезонке в «Лос-Анджелесе» убедить не смог, хотя временами показывал неплохой хоккей. Главный тренер Тодд Маклеллан сетовал на недостаточную скорость и нерешительность. Даже с учётом того, что Джефф Картер в этом сезоне должен сместиться на фланг, места в основе для российского центра не нашлось. Он проиграл конкуренцию даже молодому Блейку Лизотте, который в прошлом году ещё играл в NCAA, и был отправлен в АХЛ.



Прохоркин явно рассчитывал на другое развитие событий, но не всё потеряно. Ротация молодых игроков наверняка будет, и в какой-то момент, скорее раньше, чем позже, его поднимут в основу. И тогда уже надо точно быть готовым (а если нет, то возвращаться в Россию).

«Торонто»: н. Илья Михеев, н. Егор Коршков

24-летний Михеев не был задрафтован в НХЛ и сам выбирал себе клуб. В «Торонто» уйма нападающих на односторонних контрактах, но россиянин всё равно не выглядит лишним или ненужным. Не зря «Мэйпл Лифс» вели его больше года, а Майк Бэбкок встречался с ним несколько раз. Михеев умеет практически всё – обводить, делать хитрые передачи, вести борьбу, обороняться. Такая универсальность открыла ему дорогу в НХЛ.



Коршков уехал из «Локомотива» сразу после окончания сезона в КХЛ и весной успел провести девять матчей за фарм-клуб команды в плей-офф (и забил один гол). 23-летний нападающий начнёт сезон в АХЛ, но его игра в выставочных матчах оставила приятное впечатление. В случае травм Бэбкок должен вспомнить о габаритном русском.

Финт Михеева восхитил «Торонто». Там его сравнивают с Дацюком Он объезжает соперников, как конусы.

Мальцев осознанно ехал в АХЛ, и даже предложение о многолетнем контракте со СКА и перспектива стать одним из ведущих центров петербуржцев его не разубедили. Нападающий блеснул в начале предсезонки, забив сумасшедший гол, но пока будет играть в «Бингхэмптоне».

Гусев формально уехал ещё весной, но за «Вегас» так и не провёл ни одного матча, а затем почти всё лето было неясно, где он в итоге окажется (у «Голден Найтс» не было ни денег, ни, как оказалось, большого желания его удержать). Никита через обмен отправился в «Нью-Джерси», и здесь у него есть все шансы засиять новой звездой. Никто не будет его задвигать в третье-четвёртое звено и прятать сильные стороны. Наоборот, лучший бомбардир КХЛ прошлого сезона совершенно справедливо рассматривается как один из лидеров атак.

После яркого МЧМ Шэну почти не давали шанс в КХЛ, а когда дали, оказалось, что он был ещё неготовым. Тем не менее летом нападающий решил попытать счастья в Северной Америке, видимо, посчитав, что в «Салавате» у него нет перспектив. Не остановил даже действующий контракт, который расторгли по его инициативе.



На предсезонке Шэн провёл два матча за «Бостон», очками не отметился и был отправлен в АХЛ. В «Провиденсе» Шен может рассчитывать на первое-второе звено и приличное игровое время. Воспользуется ли он своими шансами в АХЛ, покажет время.

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Юртайкин был в основе до последнего момента, с первого до последнего дня прошёл предсезонку с «Шаркс» и наигрывался не с кем-нибудь, а с Джо Торнтоном. Неплохое начало. «Думаю, до приезда сюда он вообще не знал английский, но с каждой неделей понимает всё больше. Он старается, узнаёт всё больше хоккейных терминов, уверен, со временем у него всё получится», — сказал Джамбо Джо.



Юртайкину помогают Лукаш Радил, который провёл три года в КХЛ, и, конечно, Евгений Набоков. Он схватывает на лету, а языковой барьер не мешает ему показывать свой потенциал. Юртайкину даже доверяют время в бригаде большинства. Питер Дебур планирует дать ему шанс: «Скорость и мастерство налицо. Вопрос в том, сможет ли он воплотить это в результативные действия в НХЛ. Но пока не дашь ему сыграть, и не один матч, а несколько, этого не узнать».

Талантливый вратарь устал сидеть за спиной Василия Кошечкина в «Магнитке» и отправился в Канаду. Это проторенная дорожка, большинство вратарей, независимо от гражданства, для начала проходят обкатку в АХЛ. Последний рубеж – не самая сильная сторона «Калгари» (Риттих и Тальбо), так что Загидулин в какой-то момент может получить шанс.



У Елесина тоже было мало шансов с ходу пробиться в основу, да он и сам это понимал, осознавая, что какое-то время придётся привыкать к новой обстановке в «Стоктоне».

«Для меня шанс попасть в НХЛ – просто вау». Елесин – о переходе в «Калгари» Готов пробиваться в основу через АХЛ, равнялся на Скотта Стивенса и не забыл поблагодарить всех за возможность реализовать мечту.

Как и Гусев, Гавриков уехал в НХЛ ещё весной. Но, в отличие от бывшего партнёра, защитник сыграл в плей-офф. Россиянина в «Коламбусе» ждали давно и ещё несколько лет назад обещали гарантированное место в основе и полную поддержку. Гавриков – тот случай, когда человек полностью реализовал себя в КХЛ, зарекомендовал себя одним из лучших в сборной России и готов к новому этапу карьеры.

«Эдмонтон»: н. Антон Бурдасов

Путешествие Бурдасова в «Эдмонтон» уже завершилось. Нападающий подписывал просмотровый контракт на три матча, сыграл два, после чего с ним попрощались. Бурдасов изначально рассчитывал на односторонний контракт, но в основу без предсезонки и проверки в выставочных матчах его никто не возьмёт, так что у Антона остаётся единственный вариант – вернуться в Россию.