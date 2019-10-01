«Будет собственный канал о КХЛ». Как запускали первое хоккейное ТВ в России

1 октября – важная дата для Континентальной хоккейной лиги. 10 лет назад, в первый день второго осеннего месяца, начал вещание КХЛ ТВ — первый в России канал, полностью посвящённый отечественному хоккею с шайбой. «Чемпионат» поздравляет КХЛ ТВ с юбилеем и вспоминает, как происходил запуск телеканала и что он представлял собой на заре становления.

КХЛ могла оказаться на «7ТВ»

В 2019 году общедоступный показ хоккея по телевизору — дело уже привычное. Но 10 лет назад ситуация была совершенно иная. Матчи сборных на крупных международных турнирах ещё можно было без проблем посмотреть на ведущих федеральных каналах, а вот с клубными соревнованиями было гораздо сложнее. В стране существовал только «Спорт», старавшийся не разорваться между биатлоном, футболом, хоккеем и другими видами спорта. Конечно, матчи Суперлиги, а затем и КХЛ попадали в сетку вещания главного и единственного общедоступного канала страны, но ни о каких больших объёмах охвата не могло идти и речи. Спасало региональное телевидение, но людям, разумеется, хотелось смотреть не только на матчи своей команды. Да и только что созданную амбициозную лигу нужно было как-то двигать в массы, и выход КХЛ на широкую аудиторию был жизненно необходим.



Уже после своего первого сезона в лиге начали думать в этом направлении. «Спорт» показывал около 140 матчей регулярного чемпионата из почти 700, КХЛ хотелось большего. Лига выдвигала единственное требование к соискателям трансляций на следующий сезон – хоккея на ТВ должно было быть много. Лучшие условия КХЛ предложил телеканал «7ТВ» — 300 матчей регулярного чемпионата из 672. Абсолютное большинство из них – в прямом эфире, что для 2009 года было настоящим прорывом. Тот же «Спорт» частенько показывал хоккей в то время, какое было удобно телеканалу.



В августе действительно могло показаться, что КХЛ уходит на «семёрку». В идеале это мог быть пробный запуск полноценного хоккейного канала, так как «7ТВ» не был обременён показом других актуальных событий из миров других видов спорта. На «семёрке», с учётом повторов матчей, могло оказаться до 14 часов КХЛ в сутки, а кроме того, этот канал к тому времени давно показывал сюжеты из истории и антологии НХЛ. Практически хоккейный канал с открытой частотой в большинстве регионов России – это было очень важно, ведь 10 лет назад кабельное и тем более спутниковое ТВ было дорогим удовольствием. Конечно, у «Спорта» охват всё равно больше, но «7ТВ» предлагал КХЛ заманчивые объёмы.



Впрочем, быстро выяснилось, что интерес «семёрки» к КХЛ весьма утопичен, и лига, вероятно, рассматривала его исключительно для того, чтобы продавить большее количество трансляций на «Спорте». У «7ТВ» не было своих ПТС и опытных режиссёров, операторов, комментаторов хоккейных трансляций. Каналу были необходимы огромные финансовые вложения и серьёзная практика, чтобы стать готовым к каждодневному показу продукта достойного уровня.

А разве кто-то собирался на "7ТВ"? Главный редактор "Чемпионат.ру" - о том, почему КХЛ и не планировала ничего отдавать "7ТВ", а "Спорт" не захотел делиться...

В результате основным партнёром КХЛ на второй сезон лиги вновь стал «Спорт», который пообещал показать минимум 164 матча в регулярке и по возможности увеличить эту цифру до 170. «С учётом всех комплексных условий, которые мы согласовали, было принято решение в качестве основного партнёра на будущий сезон выбрать телеканал «Спорт», и я этому очень рад. Процесс переговоров был непростой и длительный. В прессе широко обсуждалась возможность показа хоккея на канале «7ТВ». Хочу подчеркнуть, что от них было много хороших предложений. Но с учётом двух факторов, охват и качество охвата канала, «7ТВ» существенно уступает каналу «Спорт». И, насколько нам известно, канал «7ТВ» серьёзно раздумывает над своим будущим и над своей специализацией. Поэтому мы приняли такое решение. Наши условия были согласованы со «Спортом» в полном объёме, и они идут не только на пользу лиге и каналу, но и всем болельщикам», — говорил президент КХЛ Александр Медведев.



При этом тогдашний руководитель лиги обмолвился о том, что КХЛ сохранила за собой право производства и распространения всех тех матчей, которые не будет транслировать «Спорт». «И мы сейчас определяем, на каком канале будут показывать то, что будет производиться самой КХЛ. Не буду скрывать, что большие шансы в этом имеет «НТВ-Плюс», — уточнил Медведев.

Рождение КХЛ ТВ

Тогда не всем было понятно, какой смысл вкладывает Медведев в эту фразу. Могло показаться, что речь идёт о выборочном показе матче на спутниковом канале, но всё было гораздо масштабнее. Александр Иванович внёс ясность буквально через месяц на специальной пресс-конференции, посвящённой открытию хоккейного канала КХЛ ТВ.



«Радостно подтвердить, что 15 сентября получено свидетельство о регистрации средства массовой информации — телеканала КХЛ ТВ и одновременно подписаны договорённости о взаимоотношениях КХЛ и «НТВ-Плюс». Создание специализированного хоккейного канала является очень важным шагом вперёд на пути продвижения хоккея. Мы этому очень рады. Это будет собственный канал о КХЛ. Лига организует производство и доставку телевизионного сигнала трансляций из регионов, а «НТВ-Плюс» по договорённости с КХЛ производит трансляции матчей из московского региона, формирует сетку вещания канала, поднимает сигнал на спутник для его последующего распространения», — делился в сентябре 2009-го прорывной новостью Александр Медведев.

"Это будет собственный канал о КХЛ" Президент КХЛ презентовал спутниковый канал "КХЛ.ТВ", который будет на платформе "НТВ-Плюс" и начнёт трансляции уже 1 октября. Об этом – в репортаже "Чемпионат.ру".

Итак, «НТВ-Плюс» взялся формировать хоккейный телеканал по заказу КХЛ. Он стал доступен как абонентам спутникового телевидения, так и кабельным абонентам на всей территории России. «НТВ-Плюс» и КХЛ сформировали совместный редакционный совет, который определял концепцию канала и сетку его вещания. Его председателем стал Сергей Крабу. Помимо показа хоккейных матчей на канале планировалось производство определённого количества аналитических обзорных программ. Распространением канала в кабель стал заниматься «КХЛ-Маркетинг».



Пресс-конференция прошла 23 сентября, а уже 1 октября канал КХЛ ТВ был «поднят на спутник» и начал своё вещание. Поначалу он был доступен только абонентам «НТВ-Плюс», у которых было оборудование формата HD. Также с 1 октября различные кабельные операторы могли обращаться в КХЛ и получать этот канал для своих зрителей.



Выходит, что на первых порах КХЛ ТВ был каналом для людей с неплохим достатком. Спутниковое телевидение 10 лет назад само по себе было недешёвым удовольствием, и пользователю, чтобы смотреть лишь один хоккейный телеканал, нужно было стать абонентом «НТВ-Плюс» по программе «НТВ-Плюс Лайт». В месяц этот минимальный пакет спутникового ТВ обходился недорого (99 рублей), но за покупку и установку оборудования нужно было выложить около 7 тыс. рублей. Даже по нынешним временам деньги немаленькие. Но это было только начало. Лига намеревалась активно работать с куда более дешёвыми кабельными операторами, также планировался выкуп «Газпром медиа» (фактическим владельцем КХЛ ТВ) кабельного канала «Триколор» с аудиторией более 5 млн зрителей.



Спустя 10 лет мы видим, что все действия по распространению КХЛ ТВ в массы оказались продуктивными. Канал доступен на абсолютном большинстве спутниковых и кабельных операторов в России, транслируется на территории Европы, Казахстана, Беларуси. Учитывая тот факт, что метровые и дециметровые каналы остались в прошлом, и теперь подавляющее число населения смотрит телевидение в цифре, КХЛ ТВ можно действительно назвать общедоступным.

Первые эфиры и передачи

Каким же был КХЛ ТВ в октябре 2009-го? Новый канал сразу заявил о своей ориентированности на прямой эфир и аналитические и обзорные передачи о хоккее в КХЛ.



Первым матчем, который в прямом эфире показал КХЛ ТВ, стал поединок в Новосибирске между «Сибирью» и «Автомобилистом» 1 октября 2009 года. Комментировал ту встречу Дмитрий Фёдоров, до сих пор успешно работающий на телеканале. Игра, к слову, завершилась победой екатеринбургской команды, успех уральцам принёс хет-трик Николая Бушуева.

Первой передачей на КХЛ ТВ стал «Ледовый континент» с Сергеем Крабу и Дмитрием Дерунцом, 7 октября состоялся дебютный эфир. Эта программа стала первой площадкой для обсуждения всех самых интересных событий в КХЛ. В эфире принимала участие команда комментаторов хоккейных телеканалов, а также приглашённый гость.

С самого начала вещания КХЛ ТВ в эфире выходило ещё две программы.

«Голевая передача» заключала в себе ежедневный обзор игрового дня, результаты матчей, показ лучших моментов дня. Программу вели Олег Мосалёв, Тимофей Тимачёв и Сергей Крабу, она выходила в прямом эфире вечером по окончании каждого игрового дня.



Передача «Наша игра» — перипетии решающих матчей, жизнь звёзд за пределами ледовой площадки, новшества КХЛ и всё то, что окружает хоккей. Ведущие – Дмитрий Дерунец и Виктория Широкова.



В первый год вещания аудитория телеканала составила около 3 млн зрителей. В сезоне-2009/10 КХЛ ТВ показал 302 хоккейных матча, регулярно в эфир выходили три передачи. Качество показа было невысоким (но тут спрос с региональных ПТС), ещё не было студий, как на том же «Спорте», существовали проблемы с заполнением свободного эфирного времени, но это был отличный старт первого полностью хоккейного канала в России.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Сегодня КХЛ ТВ отмечает 10-летний юбилей. Телеканал за это время стал доступнее, интереснее, качественнее. В сентябре 2013-го лига запустила КХЛ ТВ HD, и сейчас практически невозможно хоть что-то упустить из картины игрового дня КХЛ. Львиная доля матчей показывается в прямом эфире, остальные транслируют в записи. Кроме того, регулярно в эфир выходят обзорные и аналитические передачи, существенно расширился тематический контент.



Благодаря собственному телеканалу КХЛ постепенно сумела проникнуть практически в каждый дом, и в день рождения хочется пожелать КХЛ ТВ только дальнейшего процветания, новых идей и интересного контента. А также остаётся надеяться, что за уровнем своего телевидения вскоре подтянется и сама лига, а аудитория у канала будет только увеличиваться.