Невероятный «Витязь» и провал «Локомотива». Как дела у западных клубов КХЛ?

В КХЛ завершился первый месяц регулярного чемпионата – самое время подвести итоги старта сезона и сравнить реальность с летними ожиданиями. Кто в сентябре приятно удивил, кто разочаровал, а кто обошёлся без сюрпризов? «Чемпионат» рассказывает, как идут дела у команд лиги. Начинаем с Западной конференции.

Расклады на сезон КХЛ. На Западе интересно, но у СКА и ЦСКА нет конкурентов Зато снова ожидается крутая битва за последние кубковые места.

«Витязь»

11 игр, 20 очков, 1 место в конференции



Что ждали: летом мы отмечали приличный состав, который подобрался в Подольске, но сомневались в способностях Михаила Кравеца, ранее никогда не работавшего главным тренером в КХЛ. Казалось, что «Витязь» будет играть в атакующий хоккей, но из-за неопытности наставника и отсутствия топового голкипера будет регулярно терять очки и вести борьбу за место в зоне плей-офф.



Что получили: главную сенсацию сентября в КХЛ. «Витязь» потерпел лишь одно поражение в одиннадцати матчах и уверенно возглавляет не только Западную конференцию, но и всю лигу. Команда показывает уверенный и наглый хоккей, Кравец чувствует себя в новой роли, как рыба в воде. Здорово играют голкиперы Ежов и Самонов и оборона (меньше «Витязя» в КХЛ пропустил только ЦСКА), вторую молодость переживает Александр Сёмин, просыпается Миро Аалтонен, удивляет Святослав Гребенщиков. Подольский клуб побеждает и дома, и на выезде, умеет сыграть по счёту и проявить характер, в числе его жертв уже несколько топ-клубов. При этом нет ощущения, что «Витязь» — просто дерзкий выскочка, который сдуется ещё до Нового года, в подольской команде чувствуется запас прочности и уверенности в собственных силах. Феномен команды Михаила Кравеца трудно объяснить, но на самом деле, что удивительного в том, что добротно укомплектованная команда под управлением грамотного специалиста мощно прошла один месяц регулярки? Просто мы в КХЛ слишком отвыкли от сенсаций, особенно на Западе, и сейчас очень хочется, чтобы «Витязь» заставлял нас с изумлением смотреть в верхнюю часть таблицы Запада до самого конца гладкого чемпионата.

«После Канады в России ярче видишь минусы. Давно говорил правду Панарину» Илья Ежов говорит о проблемах нашей страны не из Америки. Его подольский «Витязь» пока лучшая команда нового сезона КХЛ.

СКА

13 игр, 19 очков, 2 место в конференции



Что ждали: понимали, что СКА будет немного потряхивать в начале сезона в связи со сменой главного тренера, уходом Никиты Гусева и практически полным обновлением группы лидеров. В то же время было ясно, что фамилии в питерском клубе хоть и стали менее громкими, но всё равно у СКА отличный для КХЛ подбор игроков, богатая скамейка, и клуб должен идти на своём привычном первом месте в дивизионе Боброва.



Что получили: у СКА без сюрпризов. Ожидаемо питерцы побеждают в большинстве матчей регулярки, по-прежнему не знают, как обыгрывать ЦСКА, и коллекционируют «сухари» во встречах с командами средней руки. Владимир Ткачёв, Йори Лехтеря и Сергей Плотников тащат СКА ещё с предсезонки, тяжело осваивается Дмитрий Кагарлицкий, совсем потерялся Йоонас Кемппайнен, но трудности финна в Санкт-Петербурге, опять же, были ожидаемыми. Если что и удивляет в СКА, так это то, как команда справилась с потерей основного голкипера Магнуса Хелльберга. Сначала, правда, в клубе зачем-то затаскали Петра Кочеткова, но затем доверились более готовому к КХЛ Алексею Мельничуку. Местный воспитанник не подводит, в СКА уверены в тыле, и в возвращении Хелльберга, который от безделья взялся за клубный «Инстаграм», пока нет никакой необходимости.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

ЦСКА

11 игр, 19 очков, 3 место в конференции



Что ждали: а что можно было ждать от чемпиона, который в межсезонье только усилил состав? Уверенного шествия по регулярке, длинных победных серий, редчайших поражений и новых рекордов непробиваемости обороны.



Что получили: в целом, всё так и получается. Да, ЦСКА слегка буксанул в первых матчах, уступил Кубок Открытия «Авангарду», повозился с «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Но по опыту прошлого сезона мы знаем, что основная часть поражений «армейцев» в регулярке приходится как раз на сентябрь, когда Игорь Никитин подтягивает слегка разболтавшиеся за лето детали отлаженного механизма ЦСКА. Красно-синие идут третьими на Западе, но отставание от «Витязя» всего одно очко, да и личных встреч с главным возбудителем спокойствия КХЛ у «армейцев» ещё не было. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что очень скоро ЦСКА займёт привычное место во главе всей таблицы и всю оставшуюся часть регулярки будет спокойно готовиться к весенней защите титула.

«Торпедо»

13 игр, 16 очков, 4 место в конференции



Что ждали: в межсезонье, по правде говоря, казалось, что «Торпедо» большого счастья не видать. Немировски в прошлом сезоне не убедил, все прошлогодние лидеры ушли, в летнем хоккее команда стала одной из худшей, и особых предпосылок для удачного старта, как в прошлом сезоне, не было. Куда больше верилось, что к концу сентября «Торпедо» будет находиться за чертой плей-офф, натужно набирая очки, а вокруг персоны главного тренера нижегородцев будут разгораться нехорошие слухи.

Самый зрелищный клуб КХЛ рвётся в лидеры. В «Торпедо» помнят прошлый сезон? В Нижнем Новгороде должны знать, что мощный старт вообще ничего не значит.

Что получили: дежавю с прошлым сезоном. «Торпедо» словно не заметило смену конференции и вновь выдало достаточно мощный старт, представ практически непобедимым на домашней площадке коллективом. Веселье, задор, камбэки, град голов – всё это про «автозаводцев». Голкипер Линдбек в некоторых матчах просто разносит критиков надёжной игрой, ко двору пришёлся Джордан Шрёдер, а Дамир Жафяров всем видом показывает, что об уходе Дениса Паршина и Владимира Галузина и жалеть не стоит. Конечно, за всем этим видна работа Немировски, который понемногу выбивается в число лучших тренеров-мотиваторов КХЛ. Впрочем, рано радоваться не стоит. Сейчас «Торпедо» в полном порядке, но неизвестно что будет, когда у клуба начнутся проблемы (а они начнутся). В прошлом сезоне Немировски не справился и едва не оставил Нижний Новгород без плей-офф. Посмотрим, какие выводы сделал тренер за год.

«Динамо» Москва

12 игр, 14 очков, 5 место в конференции



Что ждали: места в середине кубковой восьмёрки, набора «своих» очков, проблем в матчах с другими топ-клубами Запада. А ещё игры одним звеном. Летом в «Динамо» в очередной раз сменилось юридическое лицо, но команда-то осталась та же. Глупо было предполагать, что без Дмитрия Кагарлицкого завянет Вадим Шипачёв, тем более что ему в партнёры подписали забивного Андре Петерссона. Были небольшие надежды, что Дмитрий Яшкин станет недостающим третьим в сочетании лидеров бело-голубых, но это было не точно. Всё-таки в «Вашингтоне» омский чех не входил в число топ-форвардов.



Что получили: «Динамо» ничем не удивляет. Нет больших провалов, но и претендовать на конкурентную борьбу со СКА и ЦСКА подопечные Владимира Крикунова не способны. «Динамо» спокойно идёт на пятом месте Запада, плохо играет с лидерами, но вряд ли это помешает бело-голубым удерживать свою диспозицию до конца регулярки. В лиге полно команд, в матче с которыми «Динамо» доберёт баллы в личную копилку. Что касается Яшкина, то он, конечно, не дотягивает до уровня Шипачёва и Петерссона, но придаёт определённую глубину составу, что уже неплохо.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Спартак»

13 игр, 13 очков, 6 место в конференции



Что ждали: приход в «Спартак» Олега Знарка, разумеется, не мог в одночасье вывести красно-белых в лидеры КХЛ, но команда должна была стать серьёзнее и основательнее. Глядя на состав красно-белых, мы не ждали никаких чудес, но системная игра и неуступчивый характер должны были стать козырями «Спартака» и застолбить за клубом уверенное место в первой восьмёрке конференции.



Что получили: «Спартак» в сентябре намучился с вратарями, потерял немало очков на ровном месте, но вряд ли кресло под Олегом Знарком качалось так сильно, как это порой преподносили. Красно-белые совершали камбэки, вгрызались в результат, часто уходили в овертаймы, и не мытьём, так катанием набирали свои очки. По большому счёту, что-то подобное в исполнении красно-белых и предполагалось, а если бы Гудачек был здоров с начала сезона, то «Спартак» бы сейчас претендовал на место в первой четвёрке.

Знарок уже нюхает нашатырь. Виноваты глупые ошибки вратарей «Спартака» Юлиуса Гудачека ещё нигде не ждали так сильно, как в сегодняшнем «Спартаке».

«Йокерит»

11 игр, 11 очков, 7 место в конференции



Что ждали: мы изначально были невысокого мнения о тренерских способностях Лаури Марьмяки, но ожидалось, что в регулярке ничто не помешает отлично укомплектованным «шутам» идти на своей привычной третьей позиции Запада.



Что получили: дела у «Йокерита» оказались не так хороши, как казалось. Антти Ниеми проваливается в КХЛ, защита позволяет соперникам слишком много, за счёт атаки стабильно набирать очки не получается, да ещё и Никлас Йенсен выбыл на долгий срок. В сентябре «шутам» прилетело несколько крепких оплеух, и даже на домашнем стадионе «Йокерит» не выглядит грозной силой. Ну, мы же говорили, что дело в главном тренере.



Впрочем, в последних встречах у «шутов» наметился прогресс, обыграны «Локомотив», «Автомобилист», московское «Динамо». Эти результаты позволили финнам подняться в зону плей-офф и, возможно, «Йокериту» предстоит и дальнейший путь наверх. Это будет логично, потому что с таким составом бороться за попадание в плей-офф просто стыдно.

«Динамо» Мн

11 игр, 11 очков, 8 место в конференции



Что ждали: прозябания на дне турнирной таблицы конференции. На это намекали отвратительные результаты предсезонки, разбалансированный состав и вообще вся эта нервная обстановка в белорусском хоккее. Считалось, что даже Крэйг Вудкрофт не сможет помочь минчанам.



Что получили: внезапно получили симпатичную команду, играющую в открытый хоккей и довольно стабильно набирающую очки. Пока никакими проблемами в «Динамо» не пахнет, Вудкрофт работает спокойно и уверенно, а «Минск-Арена» показывает хорошую посещаемость. Конечно, минчане довольно много пропускают, но и забивают они на уровне. Побед маловато, но пока этого хватает, чтобы идти в зоне плей-офф. Однозначно, «Динамо» не будет в этом сезоне записным аутсайдером и всерьёз поборется за весеннюю пролонгацию сезона. Хотя, конфликтная бомба в хоккее Беларуси может рвануть в любой момент и на ровном месте, и всё может разрушиться.

Фото: Александр Крокка, photo.khl.ru

«Северсталь»

12 игр, 11 очков, 9 место в конференции



Что ждали: учитывая тот факт, что «Северстали» достался один из самых тяжёлых календарей на старте сезона, от череповчан многого не требовали. Мы предполагали, что под руководством требовательного Андрея Разина «Северсталь» будет играть в задорный и симпатичный хоккей, но за набор очков не ручались. Низ турнирной таблицы и разговоры о том, что сезон длинный и за плей-офф в Череповце обязательно поборются, не более того.

У «Северстали» мало легионеров и много молодых. Но её нужно бояться? О трансферах Подъяпольского и Провольнева, всего двух легионерах в заявке и новом сезоне – в интервью с Михаилом Хорошковым.

Что получили: «Северсталь» — красавцы. Если не слишком сведущему человеку пробежаться по ростеру череповчан, то вряд ли он найдёт хотя бы пятёрку известных фамилий. Но в этом во многом секрет успешного выступления северян. Руководства клуба прекрасно понимает, что не может бороться за лучших игроков с ведущими клубами, но не ищет лёгких путей, набивая состав ветеранами с известными фамилиями, чьи лучшие годы уже давно позади. Селекция в Череповце основана на том, чтобы найти молодых игроков, которые уже сейчас могут быть конкурентоспособны на уровне КХЛ, а через несколько лет вырастут в больших игроков по меркам лиги. Так перед началом сезона многие удивлялись подписанию словака Лишки, но сейчас 19-летний форвард с четырьмя голами лучший снайпер команды.

В «Северстали» нет звеньев, которые выпадают из игры, что говорит о грамотном подборе игроков при не самом выдающемся бюджете. Команда играет в азартный хоккей, не признаёт авторитетов, громит на выезде «Авангард», разбираются дома с московским «Динамо» и «Салаватом» и вовсе не чувствуют себя в роли аутсайдеров Запада. Эта молодая и по-спортивному злая команда обязательно нас ещё удивит.

ХК «Сочи»

11 игр, 10 очков, 10 место в конференции



Что ждали: можно было предположить, что подопечные Сергея Зубова с самого начала сезона займут свою излюбленную строчку в середине кубковой восьмёрки, будут периодически «щипать» топ-клубы и терпеть труднообъяснимые поражения от команд из нижней части турнирной таблицы. При этом южанам уже недостаточно попадания в плей-офф и вылета в первом раунде, но подбор игроков в «Сочи» не позволял прогнозировать хотя бы попадание в пятёрку лучших команд конференции по итогам регулярки.



Что получилось: пока получается всё ещё хуже. Сочинцы много пропускают, мало выигрывают и пока не выглядят командой, которая весной готова сделать шаг вперёд. Собственно, в плей-офф подопечным Сергея Зубова ещё надо попасть, потому что конкуренты у «леопардов» серьёзные, а какой-либо системной игры в этом сезоне у клуба не просматривается. Если и дальше «Сочи» будет проигрывать сериями, то руководство может задуматься о репрессиях.

«Локомотив»

10 игр, 8 очков, 11 место в конференции



Что ждали: назначение Крэйга Мактавиша на пост главного тренера «Локомотива» смущало абсолютно всех, но трудно было представить, что ярославцы выпадут из привычного западного топа. Всё-таки в клуб пришли хорошие легионеры, на месте талантливая молодёжь, да и на Мактавиша ещё нужно было посмотреть, вдруг Юрий Яковлев в нём что-то всё-таки разглядел. Словом, никакого прорыва от «Локомотива», конечно, не ждали, но стабильное место в топ-4 конференции казалось забронированным ярославцами.



Что получили: провал. У Мактавиша как-то сразу не пошло, «Локомотив» упал на дно Запада, и даже несколько неплохих побед под руководством канадца не изменили мнение о нём. После двух домашних поражений от «Витязя» и «Йокерита» со общим счётом 3:7 Крэйгу указали на дверь. Теперь ярославцами с приставкой «исполняющий обязанности» руководит Александр Ардашев, не практиковавший 10 лет, при этом тренерский штаб Мактавиша остался работать в «Локомотиве» в полном составе. В Ярославле происходят странные вещи, на фоне этого команде надо как-то нащупывать свою игру и возвращаться хотя бы в зону плей-офф. В условиях октябрьского марафона игр сделать это будет непросто.

К КХЛ угасает интерес. Даже в Питере и Новосибирске нет регулярных аншлагов Странные вещи в Ярославле, сомнительная роль Дацюка, постоянные жалобы Скудры – в итогах недели КХЛ.

«Динамо» Рига

11 игр, 6 очков, 12 место в конференции



Что ждали: «Динамо» весьма симпатично выглядело на предсезонке, клуб собрал интересную атакующую линию, и казалось, что рижане наконец-то вернутся из аутсайдеров конференции в середняки. Гиртс Анкипанс вступал в свой второй сезон в роли главного тренера с хорошим фундаментом и был готов вести рижан к первому за пять лет плей-офф.



Что получили: самую разочаровывающую команду Запада. После двух побед на старте у «Динамо» всё вдруг резко развалилось. Команда проигрывает матч за матчем, Анкипанс нервничает, некоторые хоккеисты отбывают номер. В клубе уже пошли первые репрессии: отчислены форвард Берглунд и голкипер Гудлевскис, на замену ему выписан Александр Салак. Анкипанса пока не трогают, но с трудом верится, что из этой ситуации Гиртс сможет самостоятельно найти выход. Слишком уж много у рижан вскрылось игровых проблем на старте сезона.