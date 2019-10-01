«Спартак» пропустил 9 от ЦСКА! Знарок ещё не знал такого позора

Такой вот «подарок» генменеджеру красно-белых Алексею Жамнову и тренеру Игорю Уланову на их дни рождения.

Американские горки «Спартака» и ровная «армейская» дорога

Начало сезона выдалось для «Спартака» тяжёлым. Команда Олега Знарка потерпела семь поражений в первых 10 матчах чемпионата, в том числе проиграла и первое дерби сезона – московскому «Динамо». Но к встрече с ЦСКА красно-белые подходили в приподнятом настроении. Сначала в домашнем матче «Спартак» обыграл лидера Востока «Автомобилиста», а затем смог отыграться со счёта 1:3 и вырвать победу в серии буллитов в матче с «Авангардом».

ЦСКА подобные проблемы не знакомы. Последние шесть матчей команда Игоря Никитина выиграла с общим счётом 23:5. «Армейцы» даже могут позволить себе тасовать состав, оставляя вне заявки ключевых игроков. Так, на матч со «Спартаком» не попал в составе Мэт Робинсон.

Две шайбы за 12 секунд и сольный проход Калинина

Красно-белые начали принципиальный матч, взяв быка за рога. Анатолий Никонцев от борта отдал передачу на синюю линию, Яков Рылов сделал перевод на Дмитрия Вишневского, который мощно бросил низом. Шайба прошла под щитками Ильи Сорокина. Впрочем, удивить обладателей Кубка Гагарина таким началом сложно. ЦСКА и не такое видел. Проходит 12 секунд – и счёт на табло снова равный. Максим Мамин убежал по левому флангу и прострелил в центр, Линден Вей вылез на пятак и переправил шайбу в сетку. Арбитрам понадобился видеопросмотр на предмет удара ногой по шайбе. Видеоконсультация была недолгой – взятие ворот подтверждено.

«Спартак» — ЦСКА: Вишневский и Вей забили с разницей в 12 секунд

На перерыв «армейцы» ушли, уже имея преимущество в счёте. «Спартак» упустил шанс отличиться в большинстве и нарвался на резкую контратаку. Сергей Калинин подхватил шайбу в своей зоне, на скорости прорвался вперёд и со средней дистанции бросил по воротам — Юлиус Гудачек не успел среагировать. Для словацкого голкипера, проводившего всего третий матч в сезоне, этот матч вообще не сложился.

Судьбу дерби решили 10 минут. Это был кошмар для «Спартака»

Старт второго периода вновь остался за номинальными хозяевами. Никонцев от борта сделал перевод в центр зоны, Максим Гончаров принял шайбу и с кистей послал её в угол ворот. Но дальше солировали «армейцы». Спартаковский кошмар начался с абсолютно невынужденной ошибки и в зоне защиты. Красно-белые не смогли в безобидной ситуации вывести шайбу из своей зоны, шайбу подхватил Окулов, с правого края сместился к центру и с кистей бросил в дальний угол.

А дальше «Спартака» подвёл Артём Фёдоров. В этом сезоне у молодого форварда вообще проявились большие проблемы в области дисциплины. Фёдоров хватает одно удаление за другим, и чаще всего невынужденные. Так случилось и на сей раз. Первым нарушил правила Андрей Светлаков, но в меньшинстве ЦСКА не остался. Это Фёдоров после свистка толкнул обидчика клюшкой, заработав на ровном месте две минуты. Ирония судьбы заключается в том, что четвёртая шайба оказалась в воротах Гудачека сразу после возвращения Фёдорова на лёд. Отличился Михаил Григоренко.

Знарок уже нюхает нашатырь. Виноваты глупые ошибки вратарей «Спартака» Юлиуса Гудачека ещё нигде не ждали так сильно, как в сегодняшнем «Спартаке».

На этом игровой вечер для Гудачека был завершён. В воротах «Спартака» появился Павел Хомченко, но ЦСКА и не думал останавливаться на достигнутом. Ещё до перерыва «армейцы» отличились дважды. Иржи Секач реализовал большинство, а Григоренко завершил убойную контратаку.

Натуральный хет-трик Капризова в день рождения Жамнова и Уланова

Единственное, что было хорошим для «Спартака» в этот день, так это старт каждого из периодов. Вот и заключительном отрезке красно-белые отличились первыми. Робин Ганзл выиграл вбрасывание в чужой зоне, шайба отскочила к Мартиньшу Карсумсу, который зарядил точно под перекладину.

«Спартак» провалил старт сезона. Кто виноват, что всё плохо? Слабая селекция и слепая вера в тренера отправили команду Знарка в аутсайдеры.

Удивительно, но факт, ни к одной из первых шести шайб ЦСКА не был причастен Кирилл Капризов. Это недоразумение звёздный форвард «армейцев» стремительно устранил в третьем периоде. Капризов разразился сразу хет-триком, причём на натуральный хет-трик ему понадобилось меньше 10 минут. 3:9 – итоговый результат сумасшедшего дерби. Так много команда Знарка не пропускала никогда в его тренерской карьере.



1 октября генеральному менеджеру «Спартака» Алексею Жамнову исполнилось 49 лет, а тренеру «Спартака» Игорю Уланова – 50. Более ужасного подарка к празднику и представить себе было сложно.