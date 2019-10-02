Догнать Гретцки уже сейчас! Какие рекорды может побить Овечкин

Рекорды Овечкина — вещь своеобразная. С одной стороны, все уже привыкли, что капитан «Вашингтона» добирается до очередных статистических вершин. С другой — Овечкин неустанно доказывает свою уникальность, поскольку в НХЛ всерьёз обсуждают возможность его первенства в самых «вечных» и труднодоступных категориях.
10 раз по 45
1 марта 2019 года в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин зафиксировал свой последний на данный момент рекорд — он забил свой 45-й гол в сезоне, и таких сезонов у него за карьеру набралось уже ровно 10. По количеству «сорокапяток» Овечкин стал единоличным лидером в истории НХЛ — ни один хоккеист до него не добивался подобного. Исторический гол пришёл к Ови в большинстве, но был забит не классическим щелчком в касание, а подправлением с лёта.
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За год до этого, в марте 2018 года, Овечкин стал шестым в истории, у которого было 9 и более сезонов с 40 голами. От перечисления фамилий, которые достигли этого результата чуть раньше, захватывало дух: у Майка Гартнера и Майка Босси тоже было по 9 сезонов с 40 шайбами, у Лемье и Дионна — по 10, а у Гретцки — 12. Однако все легенды прошлого отступают, если сделать поправку на разницу в эпохах.
Исторические цифры в эпоху засухи
Овечкин появился в НХЛ в сезоне-2005/06, когда команды суммарно забрасывали в среднем по 6,05 шайбы за матч. До этого в лиге было десятилетие капканов, и последним предыдущим сезоном, в котором средняя суммарная результативность превышала бы 6 шайб, был 1995/96 (6,29). Однако начиная с первого сезона Овечкина голевая активность снова серьёзно понизилась и по сезон-2017/18 включительно составляла менее 6 голов за игру.
А теперь давайте сравним это с временами других легендарных снайперов. За всю 10-летнюю карьеру Босси и большую часть карьеру Гретцки, Лемье, Дионна и Гартнера в среднем матче НХЛ фиксировалось 6,5 гола. В регулярном чемпионате-1981/82, когда Уэйн установил свой «вечный» рекорд, забив 92 раза, средняя результативность за игру составляла невообразимые 8,03 шайбы — это был самый высокий показатель после окончания Второй мировой войны. После появления в НХЛ Марселя Дионна (1971) и в течение 40 последовавших сезонов количество голов за игру никогда не опускалось ниже 5,83 (1996/97) и только один раз было ниже 6 усреднённых шайб. Проще говоря, Овечкин добился исторических цифр в эпоху, когда забивать стало намного сложнее.
Забросить 40 или 45 шайб за чемпионат — большое достижение. Но если сделать это 10 сезонов подряд, то можно не просто попасть в элитную компанию, а возглавить её. В эпоху, когда в лиге доминируют оборона и голкиперы, Овечкин остаётся единственным хоккеистом в своём роде.
Вряд ли кто-то побьёт рекорд Гретцки. Но я постараюсь»
Про «мильный камень» в 700 голов, который должен покориться Александру в сезоне-2019/20, мы уже рассказывали. Но предстоящий чемпионат вполне может стать для Овечкина по-настоящему историческим, если капитан «столичных» снова выбьет голевой «полтинник». В этом случае у Овечкина будет на счету 9 сезонов с 50 голами и он повторит рекорд, который делят Гретцки и Босси.
Более того, это приблизит Александра к более важной, но гораздо более трудной цели — абсолютному рекорду Гретцки по голам. Сейчас на счету россиянина 658 шайб, и он отстаёт от Великого на 236 голов. Если Овечкин планирует играть до 40 лет, то для покорения рубежа Гретцки ему необходимо на протяжении шести лет выдерживать средний темп в 33,7 шайбы за регулярный чемпионат. За всю свою карьеру он не добрался до этого рубежа только однажды, когда в сезоне-2010/11 забил 32 гола, но тот сезон был укорочен из-за локаута. Глобальных трудовых споров за океаном больше не предвидится — лига и профсоюз научились находить общий язык при поддержке хороших финансовых показателей. Значит, шансы Александра на погоню за Гретцки остаются неплохими, а если учесть возможное увеличение количества матчей за счёт расширения лиги, то главным фактором остаётся здоровье и отсутствие травм.
Это признаёт и сам россиянин. «Нужно оставаться здоровым и быть в хорошей форме. Я попытаюсь добраться до рекорда Гретцки, но не знаю, что случится в будущем», — сказал Овечкин в апреле 2019 года. А ведь ещё три года назад тон его высказываний относительно исторической снайперской вершины был куда более пессимистичный. «Я не думаю, что кто-то сможет побить рекорд Гретцки. В этой лиге, в нынешнем хоккее это невозможно», — отмечал Александр.
«Первые 500 голов — простые»
В сезоне-2018/19 среднее количество голов за игру превысило отметку в 6 шайб — впервые за последние 15 лет показатель результативности превзошёл этот рубеж. Овечкин был удивительно стабилен на протяжении всей своей карьеры: он забил в первых 540 матчах ровно столько же, сколько и во вторых 540 встречах — 328 голов. Однако, прежде чем на горизонте замаячит рекорд Гретцки, придётся решать дело с истекающим контрактом. Договор закончится после сезона-2020/21, и хотя крайне маловероятно, что «столичные» не продлят отношения со своим историческим лидером, эти переговоры могут оказаться далеко не самыми простыми.
«Если Овечкин это сделает, я буду первым человеком, который пожмёт ему руку. Есть один парень, который способен побить мой рекорд, и это конечно же Александр. Другое дело, что первые 500 голов — простые. А вот следующие 500 будут куда сложнее, потому что становишься старше, тело изнашивается, а постоянные перелёты и силовая сторона игры достают», — заявил Гретцки.
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