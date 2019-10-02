Знарок уже «офигевает» от «Спартака». Тренер понял, куда он попал

«Спартак», пригласив на пост главного тренера Олега Знарка, стал одним из хедлайнеров межсезонья, а затем и начала регулярки. Фигура олимпийского чемпиона и трёхкратного обладателя Кубка Гагарина обозначала рост амбиций московского клуба, который давным-давно ничего не выигрывал, а в последние годы и вовсе превратился в почти ничем не прикрытый фарм-клуб СКА. Много говорили, что Знарок сделает из «Спартака» новую грозную силу на Западе и чуть ли не попробует с красно-белыми свергнуть «армейскую» гегемонию в конференции. Что уж, мы сами подогревали интерес к приходу топ-тренера в клуб-середняк.

Знарок будет поднимать «Спартак»! СКА и ЦСКА вздрогнули Тренер, вернувший золото Олимпиады в Россию, в ближайшее время возглавит красно-белых.

«Спартак» начал регулярку так себе. Очки красно-белые вроде бы набирают, но делают это со скрипом, да и поражений больше, чем побед. В течение сентября мы уже успели разобрать причины неудач красно-белых, неоднократно продекларировали, что «Знарок уже не тот», и в конце концов обвинили во всех бедах голкиперов.

Знарок уже нюхает нашатырь. Виноваты глупые ошибки вратарей «Спартака» Юлиуса Гудачека ещё нигде не ждали так сильно, как в сегодняшнем «Спартаке».

И ведь действительно, Беспалов и Хомченко отвратительно провели первый месяц регулярки и серьёзно усложнили жизнь команде и главному тренеру. Но Юлиус Гудачек не мог лечиться вечно, и в игре с «Автомобилистом» он наконец-то появился на площадке. Сразу же оформил «сухарь», отразив 28 бросков, и заслужил коленопреклонение от партнёров по команде. Затем была встреча с «Авангардом», где Гудачек тоже был хорош (33 отражённых броска и ни одного пропущенного буллита), а «Спартак» одержал качественную волевую победу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Таким образом, к дерби с ЦСКА «Спартак» подходил чуть ли не в идеальном состоянии. Ключевая вратарская проблема решена праворуким словаком, команда показывает характер, побеждает сильные восточные клубы. Всё здорово, к битве с чемпионом готовы.



Этот матч вряд ли был рядовым для Олега Знарка. Ведь это была первая игра наставника после возвращения в КХЛ с настоящим топ-клубом Запада. С той командой, которая должна была «вздрогнуть», узнав о назначении Олега Валерьевича в «Спартак». Первый большой тест должный определить, всё-таки тот Знарок или уже не тот. Пикантности добавляла и историческая деталь. Конечно, вы помните, как весной 2018-го СКА Знарка проиграл в финале конференции ЦСКА Игоря Никитина. По сути, тот триумф московских «армейцев» и активировал уход Олега Валерьевича со всех главных постов в российском хоккее. Знарок точно это помнил, и я уверен, что он страстно желал поставить более молодого коллегу на место и показать, что батя вернулся в здание.



Готовый «Спартак», мотивированный Знарок, казалось бы, нас ждёт действительно топовая битва. Но…

«Спартак» натурально опозорился в важном матче. И не нужно говорить, что у ЦСКА всё залетало. Может быть, это и так, но на льду в принципе были команды с разных планет. При этом разница в мастерстве составов «Спартака» и ЦСКА очевидна, никто не спорит. Но где же дух, характер, всё то, что должно быть в принципиальном дерби и чем всегда славились прошлые команды Знарка? Ничего не было.

Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался

ЦСКА просто уничтожил красно-белых во второй половине периода, забросив четыре шайбы за 10 минут, а в третьем отрезке Кирилл Капризов добил соперника натуральным хет-триком. ЦСКА, кстати, в очередной раз показал, что умеет играть в весёлый хоккей, когда команду Игоря Никитина задевают, но речь сейчас не об этом.

Как так вышло, что «Спартаку» напихали аж девять шайб? Конечно, большой спрос с самого Знарка и его тренерского штаба. Никакая профессиональная команда не имеет права так разваливаться. Олег Валерьевич не уставал качать головой, наблюдая за голами в ворота «Спартака», но достать самолюбие из своих подопечных у него не удалось. Ни по ходу игры, ни в перерыве. Это жирный минус тренеру.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Добавим сюда ужасную дисциплину по всему сезону (больше красно-белых в меньшинстве играл только «Куньлунь»), отвратительную игру в меньшинстве (всего 75% «убитых» шансов соперника, третий с конца показатель в КХЛ), да и в большинстве «Спартак» реализует лишь чуть более 17% попыток. Вот за это всё, вообще-то, головой отвечает именно главный тренер. Как и за то, что его команду возит по льду в принципиальном матче соперник с принципиальным для Знарка оппонентом у руля.



Олег Валерьевич, конечно, всё это видит. «У нас вообще огромная проблема с дисциплиной – вшестером игроки выскакивают на лёд. Ребят, ну что это значит? Как так у них вышло? Согласен, это было большинство. Но там ведь в голову не залезешь. Каждый игрок знает, кого он будет менять, но в какой-то момент берёт и выскакивает на лёд. Просто офигеваешь от этого», — Знарок предложил спрашивать за дисциплину с игроков после 3:9. Но скажите, разве суровый и требовательный тренер, прекрасный мотиватор Олег Валерьевич, к которому мы привыкли, не смог бы «залезть в голову» к своим игрокам? Наверное, всё же Знарок уже не тот.

Команда Знарка впервые пропустила девять шайб в КХЛ

Но дело не только в тренере и его штабе. Во время матча с ЦСКА Знарок, кажется, отчётливо понял, куда он попал и в какую авантюру ввязался, когда согласился возглавить «Спартак». После жирных лет в СКА и сборной России действительно можно «офигеть от происходящего». Ведь «Спартак» открыл счёт в матче, затем смог сделать 2:2, но в итоге позволил ЦСКА оторваться в счёте после совсем уж глупых собственных ошибок. Безусловно, «армейцы» были настырнее, напористее, организованнее, но игроки «Спартака» как будто сами помогали ЦСКА.

Просто посмотрите на некоторые пропущенные красно-белыми шайбы. На восьмой минуте первого периода «Спартак» открыл счёт усилиями Дмитрия Вишневского, но ответный гол ЦСКА состоялся уже через 12 секунд. Оцените действия Евгения Кулика на своём пятачке. Сопроводил Линдена Вея до пятачка, а затем смотрел, как тот переправляет шайбу за спину Гудачеку.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ



Затем был второй гол ЦСКА, и тут уже отличился Юлиус Гудачек. Словак пропустил простейший бросок Сергея Калинина с ползоны, как будто бы насмотревшись на сентябрьские чудачества Беспалова и Хомченко. В этой шайбе в очередной раз «Спартак» подвёл вратарь.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ



Но красно-белые сумели отыграться, «отмазав» Гудачека. Постарался Максим Гончаров. Но вот что сделал защитник красно-белых спустя девять игровых минут. Не смог нормально овладеть шайбой у борта, а затем подсунул её в ноги Столярову. Попросту говоря – привёз. Окулов даже особо ничего не делал, чтобы взять шайбу под контроль, зато потом, конечно, разобрался мастерски.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ



После этого ЦСКА уже не дал поднять «Спартаку» головы. Было ещё немало странных действий и глупых ошибок, но особого внимания достойны совершенные в тот момент, когда судьба матча ещё не была решена. Красно-белые выходили вперёд и моментально дарили сопернику ответный гол. Сравнивали счёт, а затем не могли вывести шайбу из зоны.



Бесконечный калейдоскоп ошибок, не только в этом матче, но и в целом по сезону, на который Знарок просто не может смотреть с другим выражением лица.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Опытный тренер провалил свой первый серьёзный тест после возвращения в КХЛ. Но ему сильно помогли в этом игроки его команды. И не нужно больше никогда сравнивать этот «Спартак» и ХК МВД 10-летней давности. В Балашихе такого количества «косячников» в составе просто не было.

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ЦСКА указал «Спартаку» и Олегу Знарку его место в нынешней иерархии КХЛ. Намекнул, что ни о каком чуде в плей-офф красно-белым не стоит и мечтать. И кажется, Олег Валерьевич теперь всё прекрасно понял.