«Арт Росс» — Кучерову, плей-офф — Макдэвиду? 25 вопросов к новому сезону НХЛ

Новый заокеанский хоккейный марафон уже на низком старте. Самое время обозначить главные интриги сезона-2019/20 в НХЛ, который стартует в ночь со среды на четверг.

1. Сможет ли «Сент-Луис» защитить Кубок Стэнли?

«Блюзмены» впервые в своей истории начинают регулярный чемпионат в роли обладателей Чаши. О том, насколько закономерна и логична была победа «музыкантов» можно спорить бесконечно — это не отменит того факта, что именно «Сент-Луис» будет иметь право посматривать свысока на своих соперников на самом старте сезона. Летом генеральный менеджер «Блюз» Даг Армстронг смог усилить состав, прикупив у «Каролины» защитника Джастина Фолка. Огромную роль в результатах «Сент-Луиса» будет играть и Джордан Биннингтон, который будет стараться повторить свою вторую половину прошлого чемпионата.

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2. Кто бросит вызов Александру Овечкину?

Лучший снайпер в истории современности (а может, и в истории) не желает замедляться. В семи из 8 последних сезонов он не снимает с головы снайперскую корону, и его титул самого «горячего» голеадора редко кому удаётся оспорить. Претенденты на то, чтобы убрать Овечкина с пьедестала, известны: это Стивен Стэмкос, Патрик Лайне, Давид Пастрняк, Джон Таварес и Остон Мэттьюс.

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3. Кучеров или Макдэвид выиграют «Арт Росс Трофи»?

На протяжении трёх последних сезонов именно эти двое становились лучшими бомбардирами НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Два года назад Макдэвид обогнал Кучерова, но Никита взял реванш в прошлом сезоне, наколотив 128 очков. Этот показатель стал одним из лучших результатов для бомбардиров в современную эпоху.

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4. Как «Тампа» оправится от прошлогоднего удара?

Из всех пяти поражений в плей-офф, которые «молнии» потерпели за последние пять лет, прошлогодний вылет в первом раунде от «Коламбуса» был, без сомнения, наихудшим. «Тампа» выиграла 62 матча в регулярке, установила рекорд лиги и, казалось, что хоккеистам «Лайтнинг» Кубок Стэнли плывёт прямо в руки. Нынче «Тампа» остаётся одной из лучших команд НХЛ на бумаге, но ожидания будут даже посильнее, чем год назад. Нужно реабилитироваться, а это всегда труднее.

5. Майк Бэбкок и «Торонто» наконец-то смогут добиться чего-то стоящего?

Самый популярный клуб мира продолжает оставаться без кубковых успехов, да и в регулярном чемпионате «кленовые листья» далеко не всегда играли убедительно. Эра Майка Бэбкока в «Торонто» пока вызывает много вопросов — слишком уж много поражений в первом раунде, в том числе и от ненавистного «Бостона». Да, «листья» проиграли два седьмых матча очень сильному сопернику, но ожидания от «Мэйпл Лифс» очень высоки. Один выход во второй раунд за десятилетие — это неприемлемо для команды с такими амбициями и таким высокооплачиваемым наставником.

6. Кого из тренеров уволят первым?

Терпения у заокеанских руководителей побольше, чем у российских, но и в НХЛ тренерские отставки трудно назвать редкостью. Провальный старт может пошатнуть позиции Брюса Будро («Миннесота»), Пола Мориса («Виннипег») или Джеффа Блэшилла («Детройт»).

7. Каакко или Хьюз?

Новобранцы нынешнего года выглядят мощно, уверенно и интересно — их потенциал уже впечатлил многих болельщиков. Джек Хьюз и Каапо Какко будут соревноваться за приз лучшему новичку «Колдер Трофи», но к этой парочке вполне может присоединиться любой талантливый первогодок — например, защитник «Эвеланш» Кейл Макар.

8. Кто из приобретённых звёзд провалится?

Покупки хороших хоккеистов на рынке свободных агентов — это всегда серьёзная игра по-крупному, но вместе с большими контрактами присутствует и риск. Артемий Панарин вроде бы уже начал вдохновлять «Рейнджерс» на подвиги, Сергей Бобровский и его контракт станут для «Флориды» проблемой лет через пять, а вот Кевин Хейз («Филадельфия»), Брэндон Танев («Питтсбург») и Тайлер Майерс («Ванкувер») выглядят как инвестиции, которым суждено вскоре пройти обмен или выкуп.

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9. «Чикаго» вернётся в плей-офф?

Совсем недавно «чёрные ястребы» были самой успешной командой НХЛ. Теперь у них в пассиве двухлетняя кубковая «засуха», но ветеранское ядро команды всё ещё лелеет мечту о достойной конкуренции среди претендентов на Кубок Стэнли. Атака у «Блэкхоукс» есть, с обороной всё намного хуже.

10. Будет ли регресс у «Айлендерс»?

Прошлый сезон получился для «островитян» прорывным: команда по количеству пропущенных голов поднялась с 31-го места в лиге на первое, и это без всякого участия Джона Тавареса. В нынешней регулярке «Айлендерс» может отступить от прежних рубежей, поскольку новый стартовый вратарь Семён Варламов в последние годы играет нестабильно и часто травмируется.

11. «Флорида» — новый фаворит Востока?

Откровенно говоря, у «пантер» уже есть всё для того, чтобы как следует «пошуметь» в плей-офф. Есть ключевые фигуры в атаке (Барков, Дадонов, Юбердо), есть тренер, которого в будущем введут в Зал славы (Кенневилль), есть звёздный голкипер. Словом, попадание в плей-офф должно стать для южан задачей-минимумом.

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12. «Клинки» окончательно заржавели?

Восемь долгих лет «Баффало» не выходит в плей-офф, и прогресса что-то не видно. У «клинков» есть два игрока, вокруг которых можно строить команду — это Джек Айкел и Расмус Далин, но создать боеспособный коллектив у менеджмента «Сэйбрз» никак не получается. С 2011 года команда лишь один раз превысила отметку в 81 набранное очко, и нынче отставание от ближайших конкурентов может сохраниться.

13. Где потолок «ураганов»?

«Каролина» в прошлом сезоне сенсационно прорвалась в финал Восточной конференции, и теперь от «ураганов» будут ждать многого. Защита «Харрикейнз» вполне соответствует тому уровню, что есть у соперников по дивизиону, а в атаке есть группа недооценённых форвардов во главе с Терявяйненом, Ахо и Андреем Свечниковым. Добавим к этому захватывающий стиль игры и юношескую энергию — всё это делает матчи «ураганов» обязательными для просмотра.

14. Придёт ли Евгений Малкин в норму?

Вопрос, конечно, риторический. Отчего-то прошлый сезон россиянина принято считать неудачным, хотя Евгений превзошёл график «очко за игру» (72 очка в 69 встречах). Тем не менее, даже сам Малкин признавал, что год получился очень непростым и ему необходимо вернуться на прежний уровень. Он прибыл в тренировочный лагерь с целью доказать всем, что он по-прежнему остаётся одним из лучших хоккеистов НХЛ, и если Малкин действительно «вернётся», то «Питтсбург» снова станет одним из самых трудных соперников.

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15. Торнтон — всё?

Это будет последний год для Джамбо Джо в НХЛ — сомнений в этом практически нет. «Акулы» потеряли несколько ключевых фигур, но всё ещё остаются серьёзной силой в Западной конференции. Знаменитый бородач в свои 40 лет пока остаётся без Кубка Стэнли, но претендентов на Чашу слишком много, чтобы шансы «Шаркс» можно было считать высокими.

16. Ошибся ли «Нэшвилл» с переменами?

В прошлом сезоне «Хищники» сделали шаг назад — былой яркой команды, которая не так давно выходила в финал Кубка Стэнли, было не видно. Менеджмент «Нэшвилла» предпринял ряд шагов по исправлению ситуации, обменяв Пи Кей Суббана и прикупив за большие деньги Мэтта Дюшейна. Суббан ещё со времён «Монреаля» оставался спорной фигурой, а поможет ли Дюшейн исправить неблагоприятную ситуацию с результативностью, пока непонятно.

17. «Даллас» — будущий победитель Западной конференции?

Техасцы выглядят очень грозно. Двойной овертайм в седьмом матче финала Западной конференции уже стоит многого, а если поглядеть на персоналии в различных линиях, то можно назвать «Старз» главным претендентом на титул лучшей команды конференции. Два защитника калибра «Норрис Трофи» (Клингберг и Линделл), вратарь уровня «Везины» (Бишоп), четыре звездных форварда (Сегин, Бенн, Радулов и Павелски), а также Кори Перри впридачу. Если все будут в порядке, конкурировать с «Далласом» будет крайне трудно.

18. Смогут ли «дьяволы» переподписать Тейлора Холла?

У болельщиков «Дэвилз» нынешним летом было много поводов для оптимизма. Одна из них — выздоровление Тейлора Холла, который в свой последний полный сезон был обладателем трофея MVP. Другое дело, что текущий сезон станет последним по действующему контракту, а статус неограниченно свободного агента дает форварду шанс самому определять, где играть в будущем. Смогут ли боссы «Нью-Джерси» убедить его остаться, и каковы будут перспективы «дьяволов» с нынешним составом — это решится ближе к весне.

19. Насколько плох будет «Коламбус»?

В стане «мундиров» нынче полнейшее уныние. Нет, Густав Нюквист — очень даже неплохое пополнение, но уход Панарина, Бобровского, Дюшейна и Дзингела не может пройти бесследно. Как организация и как команда «Коламбус» явно откатился на серьёзное расстояние от прежних рубежей. У «Блю Джекетс» есть свои звёзды (Сет Джонс, Зак Веренски), но дыра в воротах рискует стать слишком большой чтобы не скучать по ушедшим.

20. Насколько хорош будет «Рейнджерс»?

Панарин, Какко, Труба и Адам Фокс — каждый из них способен сделать «синерубашечников» намного лучше, они они были раньше. Вопрос в том, насколько они сделают это совместно, сможет ли команда попасть в плей-офф, учитывая огромную конкуренцию в дивизионе и ощутимые проблемы в центральной линии.

21. Расширенные повторы — зло или благо?

Видеопросмотры во время матчей — вечная тема для споров. В наступающем сезоне можно будет просматривать, вылетела ли шайба в заградительную сетку и нарушения, карающиеся большим штрафом. С одной стороны, справедливости должно стать больше, но все знают, что и повтор иногда бывает очень лукавым.

22. Макдэвид и Драйзайтль снова потеряют год из-за бездарного «Эдмонтона»?

Два великолепных форварда тащат «нефтяников» на себе, но в плей-офф команда упорно не попадает. Есть небольшая надежда, что нынешний сезон будет отличаться в положительную сторону, но Джеймс Нил и Майк Смит могут запросто эту надежду разрушить. В любом случае, Макдэвид и Драйзайтль будут на виду, а все остальные должны будут стараться намного лучше прежнего.

23. Проявят ли себя таланты «Колорадо»?

В Денвере в этом году должно быть очень интересно, и не зря. В прошлом сезоне «лавины» вышли во второй раунд, а количество молодых талантов и глубина состава должны сделать из «Колорадо» очень грозную команду. Рантанен, Маккиннон, Ландеског, Донской, Бураковски, Тимминс, Макар — эти парни уже сейчас готовы стать открытием сезона, но вместе с ожиданиями вырастет и давление.

24. «Виннипег» останется претендентом на плей-офф?

«Реактивщикам» будет очень трудно конкурировать в сильнейшем Центральном дивизионе. В обороне у «Джетс» полный беспорядок после непонятной ситуации с Джастином Бафлином, который не явился в расположение команды и был дисквалифицирован. На фоне усилившихся «Нэшвилла», «Чикаго», «Колорадо» и «Далласа» парни из «Манитобы» выглядят несколько растерянными, даже с переподписанными Лайне и Коннором.

25. «Короли» избавятся от ветеранов?

Нет, речь не про Ковальчука, вернее, не столько про него. «Лос-Анджелесу» отчаянно нужны новые лица в нападении, им нужно сделать состав более молодым, быстрым и энергичным. У «Кингз» хороший фарм-клуб, но состав по-прежнему полон унылых ветеранов с гигантскими суммами зарплаты. Копитара и Даути вряд ли тронут, а вот Джефф Картер, Алек Мартинес, Дастин Браун или даже Джонатан Куик могут отправиться в другие команды. Вряд ли кто-то из них способен стать топ-игроком в команде, соперничающей с «королями».