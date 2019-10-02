Где «Локомотиву» найти тренера? Говорят, может приехать Ялонен

«Удивительное рядом, но оно запрещено». Ярославский «Локомотив» продолжает «подбрасывать в топку» не самые банальные новости. Так, согласно информации РБК, одни из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» после увольнения Крейга Мактавиша является финн Кари Ялонен. В самой фигуре Кари нет чего-то сенсационного, но удивителен тот факт, что Ялонен — тренер не безработный. Наоборот, он успешно работает в топ-клубе швейцарской лиги, и отпускать его оттуда пока никто не собирается.

Если информация о кандидатуре Ялонена правдива, то главная «фишка» «Локомотива» в деле выбора наставника сохраняется, хотя и частично. Финн, в отличие от Мактавиша или Гарднера, имеет приличный послужной список. Он успел поработать в КХЛ, но было это достаточно давно. Под его руководством «Торпедо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф в 2012 году, а в сезоне-2013/14 он вывел пражский «Лев» в финал Кубка Гагарина. С тех пор Ялонена в КХЛ никто не звал: Кари комфортно работал в сборной Финляндии, а затем перебрался в швейцарский «Берн», где трудится до сих пор.



Неудачником Ялонен точно не является. Но он давно не работал в КХЛ, а хоккейные нравы и уровень конкуренции в NLA вряд ли можно сравнивать с российскими.

«Локомотив» уже выгнал Мактавиша! Канадский тренер обманывал наш хоккей Называл президента клуба господином и говорил, что знает Россию и КХЛ. Но провальный старт ярославцев не только его вина.

«У нас всё нормально, нет причин для паники»

У «Берна» дела нынче обстоят неважно. Впервые в «эпоху Ялонена» команда проиграла пять матчей подряд (после трёх кряду выигрышей), но увольнять тренера, дважды за четыре года приводившего команду к чемпионству, в «Берне» вряд ли готовы. «Берн» потерял оборонительную стабильность, пропустив в последних четырёх встречах 18 голов, но финский наставник на удивление спокоен. «Такое случается. Подводят то спецбригады, то вратари», — отмечает Ялонен.



«Проще всего указывать пальцем на виновных людей. Мы четыре года полностью доминировали в лиге, теперь мы переживаем непростой этап. Это нормально, нет причин для паники, вообще нет. Давайте подождём некоторое время, прежде, чем делать какие-то суждения. В конце концов, мы не хотим оказаться в негативной спирали», — отметил генеральный менеджер «Берна» Марк Лютис.



В турнирной таблице «Берн» идёт на восьмом месте из 12 возможных и от тройки лидеров отстаёт всего на 5 очков. Разница шайб после 8 матчей тоже не критичная — всего лишь «-3». «Кризис — это нечто долгосрочное. Сейчас у нас скорее просто яма, некоторый промежуточный минимум», — добавил капитан «Берна» Симон Мозер.

«Берн» под руководством Ялонена:

2016/17: чемпион

2017/18: поражение в полуфинале

2018/19: чемпион

Поддерживает Ялонена и швейцарская пресса, правда, делает это достаточно осторожно.



«Ясно, что «Берну» нужно быстрее выбираться из зыбучих песков, если команда не хочет себе устроить неприятную зиму. Более разочаровывающими, чем вратарские ошибки, являются показатели летних приобретений: форварды Инти Пестони и Винсент Праплан добились крайне незначительных успехов (3 очка в 8 матчах на двоих — прим. «Чемпионата»), защитник Мика Койвисто провалился (0 очков, «-5» — прим. «Чемпионата»). Ситуация непростая, но Ялонену можно верить, когда он говорит, что уже справлялся в своей карьере с такими задачами», — пишет Neue Zurcher Zeitung.

Контракт Ялонена с «Берном» истекает весной 2020 года. 5 поражений «Берна» в восьми матчах чемпионата являются слишком слабым основанием, чтобы переманивать тренера, который вряд ли будет готов променять сытую Швейцарию на «ярославские горки». Но как умеет удивлять «Локомотив» мы уже хорошо знаем.