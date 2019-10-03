Михеев раскрыл секрет яркого дебюта в НХЛ. Теперь канадцы называют его «Суп»

В Северной Америке обычно настороженно относятся к российским игрокам, которые не были задрафтованы и приезжают в НХЛ попытать счастья. Чего от них ждать, никто не знает, и все с интересом наблюдают, как они себя проявят. Илья Михеев завоевал первые симпатии уже на предсезонке, а после первого матча «Торонто» и вовсе влюбил в себя болельщиков. И не только своей игрой, но и приверженностью к русской кухне.

Великолепный дебют

Как и предполагалось, первый матч Михеев сыграл в третьем звене. Во втором периоде он ассистрировал Тревору Муру, удачно перехватив шайбу на пятачке. А затем отличился сам – для Ильи этот гол стал первым в НХЛ (тем более на предсезонке он не забивал). Михеев мастерски попал по скачущей шайбе и в касание отправил её в ворота.

Дебют 24-летнего россиянина получился великолепным. Михеев восхищал публику своими финтами ещё на предсезонке, и уже тогда было ясно, что набранные очки – дело времени. Глядя на свершения нападающего на льду, трудно предположить, что, вообще-то, он только адаптируется к жизни в Канаде.

«Я был очень впечатлён игрой звена Керфута – Михеевым и Муром, эти ребята выглядели здорово. Чем больше у тебя глубина состава, тем лучше для команды. Все знают, насколько хорош Мэттьюс, я тоже, но ребята из глубины делают нас ещё сильнее», — сказал тренер Майк Бэбкок, но его слова быстро померкли после того, как к микрофонам вышел Михеев.

«Не знаю, почему в Канаде не едят суп»

Его послематчевое интервью (первое, которое он дал не через переводчика, а сам на английском языке) привлекло к себе даже больше внимания, чем его игра на льду. Всё дело в том, что Илья признался, что не понимает, почему канандцы не едят суп.

«В Канаде у меня небольшой культурный шок. Я не знаю, почему вы тут не едите суп. Но моя девушка готовит для меня, поэтому я счастлив», — заявил нападающий.

«Михеев излучал уверенность перед журналистами. Уверенность нужна, когда ты занимаешь такую смелую позицию и говоришь, что канадцы должны есть больше супа. Если забыть о вкусовых предпочтениях, Михеев смог заявить о себе в дебютном матче. Было неясно, сможет ли Михеев быть результативным в НХЛ, но сегодня он ответил на этот вопрос и дал ещё больше поводов для надежды фанатам «Лифс». Даже несмотря на то, что он предлагает нам поменять питание», — пишет Yahoo Sports Canada.

Болельщики тут же подхватили тему и предложили дать Илье прозвище Суп. Некоторые стали выражать ему солидарность и писать, что тоже любят суп, называть заведения, где можно поесть супа в Торонто. Пользователь «Твиттера» ElSeldo написал: «Спасибо, Михеев, теперь все говорят о супе, а не об игре». «С этого момента общение Михеева с журналистами надо называть «Разговоры о супе», — пошутил пользователь Adam DeSanti.

«Замечание: суп – это хорошо. У нас нет проблем с супом. Не будем говорить за всех жителей страны, но в Канаде ведь нет движения против супа, да? Надеемся, что нет. Хороший куриный суп – это то, что надо. На самом деле, Михеев даже может поближе познакомить с супом Митча Марнера, потому что у того довольно странные вкусы в еде», — написал BarDown, приложив видео странного месива, которое Марнер любит есть на обед.