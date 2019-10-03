«Михеев? Этот русский на задании». Что пишут в Америке об игре наших в НХЛ

Колдун Юртайкин
Появление в стартовом матче сезона Данила Юртайкина в первой тройке «Сан-Хосе» стало небольшой сенсацией. На предсезонке Данил выходил преимущественно в третьем звене «Шаркс», играя с Джо Торнтоном и Сёренсеном, но на старте регулярного чемпионата Юртайкина перевели в первую тройку. Партнёрами россиянина стали Логан Кутюр и Тимо Майер, и это оказало сильнейшее впечатление на всех, включая клубное приложение «Шаркс» для смартфонов. В нём, при всех прочих равных, лучшим бомбардиром команды до старта сезона значился именно Юртайкин.
Болельщики тут же стали упражняться в придумывании прозвищ для Данила. Некоторые фанаты, скучающие по легенде «акул» Патрике Марло, который не договорился с «Сан-Хосе» о новом контракте, прозвали Юртайкина You're — Take — In, намекая, что именно Данил забрал у прославленного ветерана место в составе.
Несмотря на то что калифорнийцы неудачно провели игру с «Вегасом» (1:4), а сам Юртайкин не набрал очков, финишировав с отрицательным показателем полезности (-1), отзывы он получил очень хорошие. Так, болельщицкий блог «Бойся плавника» охарактеризовал российского новичка следующим образом: «Юртайкин был очень хорош и по праву заслуживает места в составе. Он быстр, агрессивен, креативен, способен обороняться. Он однозначно должен остаться в составе. В одном из эпизодов он выдал классный пас Далтону Прауту прямо перед воротами соперника на чистый лёд. Юртайкин просто колдун».
«Мне нравится Зайцев, когда он играет за соперников»
Проигрыш «Оттавы» «кленовым листьям» (3:5) и неудачная игра российских «сенаторов» вызвала критику со стороны болельщиков и прессы.
«Полная неудача в стартовом матче. 42 броска в створ от «Торонто», а с заблокированными будет все 60. 3 большинства без малейшего намёка на голевой розыгрыш. А трио Эннис — Анисимов — Батерсон набрало суммарно «-11» по показателю полезности», — констатировали в «твиттере» французского фан-клуба «Сенаторз».
«Артёму Анисимову сегодня исполнилось «-4», — ядовито прокомментировал в «Твиттере» болельщик с никнеймом Corey Benjoya. «Да уж, Эннис просто ужасен, а Анисимова не видно», — добавил болельщик Руди О'Хирн. «Я понимаю, Дрейк Батерсон — новичок, у которого не было хорошего тренинг-кемпа. Но у Анисимова-то какие оправдания?» — задался вопросом VanD.
«Браун и Виталий Абрамов. Думаю, что мы скоро вас увидим в составе», — отметил обозреватель радиостанции TSN 1200 Ottawa Шон Симпсон. «А мне нравится Никита Зайцев, когда он не в моей команде», — резюмировала болельщица «Торонто» Джулия.
«Зайцев не смог убрать шайбу с пятачка у ворот Андерсона, в результате чего Готье просто протолкнул её между щитков голкипера — за счёт этого «Торонто» сравнял счёт», — констатировал обозреватель Ottawa Sun Брюс Гэрриох.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».
«Почему я попросил обмена из «Торонто»? Это просто личное. Поэтому я не хочу говорить об этом. Дело не в команде и не в игроках. Мне в «Торонто» нравилось, я наслаждался всем. Просто сейчас наступила новая глава в моей жизни. Давление прессы? Да нет, парни, вы мне нравитесь, я всегда готов поговорить с журналистами. Просто это личное, семейное», — сказал Зайцев, которому вместе с четырьмя другими бывшими «листьями» был посвящён трогательный «трибьют» на видеокубе.
Старый зверь Овечкин и красавец Орлов
Удачная игра Александра Овечкина в стартовом матче сезона против «Сент-Луиса» (3:2 ОТ) восхитила болельщиков и журналистов.
«Как Овечкин делает так, что с возрастом становится только лучше?» — удивляется автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд. «Четыре «музыканта» вокруг Овечкина, а он всё равно забивает!» — восхитился Тед Старки из Newsday.
«Сезон уже новый, а Овечкин остаётся всё тем же старым чёртовым зверем. Почти 24 минуты на льду, 1 гол, 16 попыток броска, 9 голевых шансов», — вторит обозреватель ESPN Дмитрий Филипович. «Овечкин третий сезон подряд забивает в матче открытия», — добавил обозреватель официального сайта «Кэииталз» Майк Фогель. «Да, Овечкин — машина», — резюмировал Пит Блэкберн из CBS Sports.
Не остался без внимания и Дмитрий Орлов, забросивший эффектную шайбу в большинстве, которая помогла «Вашингтону» перевести матч в овертайм.
«У Орлова уже 33% от количества голов за весь прошлый сезон. Осталась 81 игра в чемпионате. Красавец!» — отметили в «твиттере» блога RMNB. «Да, как-то он сказал мне в интервью: больше русских — больше веселья!» — добавил Ян Оланд.
Русский на задании
Оценили за океаном по достоинству и удачный дебют Ильи Михеева за «Торонто». В матче с «Оттавой» он набрал 2 (1+1) очка и стал автором интересной фразы про свою любовь к супу, которая мгновенно разошлась среди болельщиков «Мэйпл Лифс».
«Сильный матч от нового русского «Торонто». Илья Михеев больше не человек-загадка, это русский на задании. Он незаметно попал в основной состав, пробившись в третье звено, но всё это время оставался в тени из-за языкового барьера. Сегодня новичок показал, что делает успехи в изучении английского и адаптации к североамериканской площадке.
После матча он фотографировался с дебютной шайбой и ждал, когда можно будет позвонить родителям и бабушке. Он надеется, что семья приедет в Торонто в ноябре. Ему нравится Торонто, но он спросил, почему здесь люди не едят больше супа. У его девушки всегда наготове домашний борщ», — отметил обозреватель Toronto Sun Лэнс Хомби.
«Илья! Суп — это хорошо. У нас нет проблем с супом. Не могу говорить за всех в этой стране, но в Канаде нет программы борьбы с супами. То есть мы надеемся, что её нет. Ничто не может быть лучше хорошей лапши с курицей. Возможно, Михееву стоит научить любви к супам своего партнёра Митча Марнера, потому что у того определённо нет вкуса в деле еды», — отметил канадский портал Bardown.
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