«Михеев? Этот русский на задании». Что пишут в Америке об игре наших в НХЛ

Колдун Юртайкин

Появление в стартовом матче сезона Данила Юртайкина в первой тройке «Сан-Хосе» стало небольшой сенсацией. На предсезонке Данил выходил преимущественно в третьем звене «Шаркс», играя с Джо Торнтоном и Сёренсеном, но на старте регулярного чемпионата Юртайкина перевели в первую тройку. Партнёрами россиянина стали Логан Кутюр и Тимо Майер, и это оказало сильнейшее впечатление на всех, включая клубное приложение «Шаркс» для смартфонов. В нём, при всех прочих равных, лучшим бомбардиром команды до старта сезона значился именно Юртайкин.

Болельщики тут же стали упражняться в придумывании прозвищ для Данила. Некоторые фанаты, скучающие по легенде «акул» Патрике Марло, который не договорился с «Сан-Хосе» о новом контракте, прозвали Юртайкина You're — Take — In, намекая, что именно Данил забрал у прославленного ветерана место в составе.

Несмотря на то что калифорнийцы неудачно провели игру с «Вегасом» (1:4), а сам Юртайкин не набрал очков, финишировав с отрицательным показателем полезности (-1), отзывы он получил очень хорошие. Так, болельщицкий блог «Бойся плавника» охарактеризовал российского новичка следующим образом: «Юртайкин был очень хорош и по праву заслуживает места в составе. Он быстр, агрессивен, креативен, способен обороняться. Он однозначно должен остаться в составе. В одном из эпизодов он выдал классный пас Далтону Прауту прямо перед воротами соперника на чистый лёд. Юртайкин просто колдун».

Михеев раскрыл секрет яркого дебюта в НХЛ. Теперь канадцы называют его «Суп» Форвард «Торонто» завоёвывает сердца поклонников. Его интервью восхитило канадцев не меньше, чем игра в дебютном матче.

«Мне нравится Зайцев, когда он играет за соперников»

Проигрыш «Оттавы» «кленовым листьям» (3:5) и неудачная игра российских «сенаторов» вызвала критику со стороны болельщиков и прессы.



«Полная неудача в стартовом матче. 42 броска в створ от «Торонто», а с заблокированными будет все 60. 3 большинства без малейшего намёка на голевой розыгрыш. А трио Эннис — Анисимов — Батерсон набрало суммарно «-11» по показателю полезности», — констатировали в «твиттере» французского фан-клуба «Сенаторз».

«Артёму Анисимову сегодня исполнилось «-4», — ядовито прокомментировал в «Твиттере» болельщик с никнеймом Corey Benjoya. «Да уж, Эннис просто ужасен, а Анисимова не видно», — добавил болельщик Руди О'Хирн. «Я понимаю, Дрейк Батерсон — новичок, у которого не было хорошего тренинг-кемпа. Но у Анисимова-то какие оправдания?» — задался вопросом VanD.



«Браун и Виталий Абрамов. Думаю, что мы скоро вас увидим в составе», — отметил обозреватель радиостанции TSN 1200 Ottawa Шон Симпсон. «А мне нравится Никита Зайцев, когда он не в моей команде», — резюмировала болельщица «Торонто» Джулия.

«Зайцев не смог убрать шайбу с пятачка у ворот Андерсона, в результате чего Готье просто протолкнул её между щитков голкипера — за счёт этого «Торонто» сравнял счёт», — констатировал обозреватель Ottawa Sun Брюс Гэрриох.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».



«Почему я попросил обмена из «Торонто»? Это просто личное. Поэтому я не хочу говорить об этом. Дело не в команде и не в игроках. Мне в «Торонто» нравилось, я наслаждался всем. Просто сейчас наступила новая глава в моей жизни. Давление прессы? Да нет, парни, вы мне нравитесь, я всегда готов поговорить с журналистами. Просто это личное, семейное», — сказал Зайцев, которому вместе с четырьмя другими бывшими «листьями» был посвящён трогательный «трибьют» на видеокубе.

Старый зверь Овечкин и красавец Орлов

Удачная игра Александра Овечкина в стартовом матче сезона против «Сент-Луиса» (3:2 ОТ) восхитила болельщиков и журналистов.



«Как Овечкин делает так, что с возрастом становится только лучше?» — удивляется автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд. «Четыре «музыканта» вокруг Овечкина, а он всё равно забивает!» — восхитился Тед Старки из Newsday.



«Сезон уже новый, а Овечкин остаётся всё тем же старым чёртовым зверем. Почти 24 минуты на льду, 1 гол, 16 попыток броска, 9 голевых шансов», — вторит обозреватель ESPN Дмитрий Филипович. «Овечкин третий сезон подряд забивает в матче открытия», — добавил обозреватель официального сайта «Кэииталз» Майк Фогель. «Да, Овечкин — машина», — резюмировал Пит Блэкберн из CBS Sports.



Не остался без внимания и Дмитрий Орлов, забросивший эффектную шайбу в большинстве, которая помогла «Вашингтону» перевести матч в овертайм.



«У Орлова уже 33% от количества голов за весь прошлый сезон. Осталась 81 игра в чемпионате. Красавец!» — отметили в «твиттере» блога RMNB. «Да, как-то он сказал мне в интервью: больше русских — больше веселья!» — добавил Ян Оланд.

Первый русский гол сезона НХЛ! Овечкина окружили пятеро, но он забил Шикарная обводка и самонаводящийся бросок в дальний угол. Это только начало!

Русский на задании

Оценили за океаном по достоинству и удачный дебют Ильи Михеева за «Торонто». В матче с «Оттавой» он набрал 2 (1+1) очка и стал автором интересной фразы про свою любовь к супу, которая мгновенно разошлась среди болельщиков «Мэйпл Лифс».



«Сильный матч от нового русского «Торонто». Илья Михеев больше не человек-загадка, это русский на задании. Он незаметно попал в основной состав, пробившись в третье звено, но всё это время оставался в тени из-за языкового барьера. Сегодня новичок показал, что делает успехи в изучении английского и адаптации к североамериканской площадке.

После матча он фотографировался с дебютной шайбой и ждал, когда можно будет позвонить родителям и бабушке. Он надеется, что семья приедет в Торонто в ноябре. Ему нравится Торонто, но он спросил, почему здесь люди не едят больше супа. У его девушки всегда наготове домашний борщ», — отметил обозреватель Toronto Sun Лэнс Хомби.

«Илья! Суп — это хорошо. У нас нет проблем с супом. Не могу говорить за всех в этой стране, но в Канаде нет программы борьбы с супами. То есть мы надеемся, что её нет. Ничто не может быть лучше хорошей лапши с курицей. Возможно, Михееву стоит научить любви к супам своего партнёра Митча Марнера, потому что у того определённо нет вкуса в деле еды», — отметил канадский портал Bardown.