Борщ, картошка и котлеты. Чем кормят россиян в НХЛ заботливые мамы и жёны

Суп ест и Михеев, и Овечкин, и Тарасенко. Фирменный рецепт от Натальи Малкиной даже печатали в газетах.

Илья Михеев после впечатляющего дебюта в НХЛ рассказал журналистам о русском супе и удивился, почему его не едят в Канаде. К счастью, Михеев всё-таки не остаётся без борща, ему его варит девушка. В НХЛ уже давно не секрет, что родная русская еда придаёт нашим ребятам сил для подвигов на льду. Судите сами.



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Мамин борщ для Малкина

В сезоне-2008/09 «Питтсбург» выиграл Кубок Стэнли. Родители Евгения Малкина прилетели в Америку поддержать сына в кубковых встречах. Естественно, на домашней еде Евгений просто летал по площадке, набрал 36 очков в плей-офф и стал обладателем «Конн Смайт Трофи».



«Перед каждой игрой мне очень вкусно готовят. Я ем отличную русскую еду», — поделился секретом Малкин во время финала Востока с «Каролиной».



Журналисты бросились к маме Евгения и выпытали у неё рецепт успеха звезды «Питтсбурга». Его опубликовали в Pittsburgh Post-Gazette под названием «Мамин суп на счастье Евгения Малкина».



Кулинарные способности Натальи Малкиной были по достоинству оценены и другими игроками «Питтсбурга». Она частенько кормила Сергея Гончара и Петра Сикору, и чех даже предложил оплачивать эти обеды, потому что её еда была «вкуснее, чем в ресторане».

Михеев раскрыл секрет яркого дебюта в НХЛ. Теперь канадцы называют его «Суп» Форвард «Торонто» завоёвывает сердца поклонников. Его интервью восхитило канадцев не меньше, чем игра в дебютном матче.

Обед Александра Овечкина

Овечкин счастливо женат на Анастасии Шубской. Думаете, совпадение, что нападающий завоевал Кубок Стэнли после того, как нашёл свою любовь? Посмотрите, какие обеды готовит для него Анастасия. Наваристый борщ, аппетитные котлеты, жареная картошечка. Вот в чём источник богатырской силы!

Если бы не жена, Овечкин, наверное, питался бы только чипсами, крекерами и мороженым (такой набор продуктов однажды засняла его жена в его корзине супермаркета).

Картошка для Кузнецова

Кузнецов тоже любит подзаряжаться русской едой и был очень удивлён, когда нашёл родную печёную картошку в американском ресторане.



«В России в ресторанах не готовят печёную картошку. Приходишь в мясной ресторан, а печёной картошки там нет. Поэтому, когда я впервые оказался в таком ресторане в Америке, Ови заказал печёную картошку, а я сильно удивился. Её принесли вместе с маслом, сметаной и беконом. Теперь я всегда ем эту картошку в стейкхаусе», — рассказывал Евгений Кузнецов в интервью Washington Post.

А ещё он рассказывал, как в чемпионском сезоне «Вашингтон» провёл несколько командных вечеринок в русском ресторане. Ну и его пельмени из Кубка Стэнли – это классика.

Тарасенко: суп — это не закуска!

Действующий чемпион НХЛ Владимир Тарасенко знает толк в хорошей еде. Сейчас ему готовит жена Яна, а когда он только приехал в «Сент-Луис» из России, был очень удивлён, как небрежно в Америке относятся к супам.



«Все советуют мне попробовать барбекю. Гм… Я лучше пока буду есть русскую еду, спасибо. Помню, во время тренировочного лагеря мы с ребятами пошли покушать. Я вижу суп… который подаётся в качестве закуски. Ребята, я вам говорю: суп — это не закуска. Это неправильно. Это полноценная еда. Слышали о борще? Да-да, это полноценная еда. Он вкусный, им наедаешься, больше ничего не нужно. Может, я просто ещё не распробовал американскую еду», — рассказывал Тарасенко в колонке The Players’ Tribune.