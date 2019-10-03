В «Динамо» хотят, но не могут уволить Крикунова. Как это возможно?

Что происходит?

Московское «Динамо» может отправить в отставку Владимира Крикунова. Эта новость появилась в ленте издания РИА «Новости» сразу после завершения матча бело-голубых с «Северсталью» (1:2 Б). Для подопечных Крикунова это поражение стало третьим кряду.

Однако, самое интересное произошло уже после появления новости. Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков на своей странице в «Фейсбуке» неожиданно ретвитнул публикацию наших коллег. Вы когда-нибудь сталкивались с подобным? Вместо того, чтобы публично поддержать тренера, руководитель клуба подливает масла в огонь. Так что же происходит в «Динамо»?

Казалось бы, если посмотреть в турнирную таблицу Западной конференции, то оснований для возможной отставки Крикунова найти сложно. «Динамо» занимает пятое место на Западе, при этом отставая от занимающего первое место в дивизионе Боброва СКА всего-навсего на четыре очка. Вот только ситуация в бело-голубом царстве гораздо сложнее.

Сменщик в тренерском штабе

Начнём с того, что летом в московском «Динамо» в очередной раз переменилась власть. Генеральным директором бело-голубых был назначен Кровопусков, а на должность генерального менеджера заступил Виктор Меркулов. Вот только неизменной составляющей динамовской иерархии так и осталась безумная запутанность при принятии ключевых решений. Невероятно, но факт! Новое начальство не имело никаких полномочий при выборе главного тренера. Фигуру Крикунова лоббировал один из боссов бело-голубых, и его выбор летом был незыблем.

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У новых боссов «Динамо» было своё видение стратегии развития клуба, однако повлиять на назначение Крикунова они не имели никакой возможности. Всё, что они сумели сделать, так это внедрить в тренерский штаб Юрия Бабенко. Фигура Бабенко является нерядовой для любого болельщика клуба. «Золотой» капитан московского «Динамо» завершил карьеру профессионального хоккеиста в 2016 году. После чего вошёл в тренерский штаб Валерия Брагина в молодежной сборной России, при этом получив работу параллельно в юниорской и олимпийских сборных России.



Уже летом было очевидно, что провала на старте чемпионата Крикунову не простят. Да и сам главный тренер прекрасно всё осознавал. Именно поэтому Владимир Васильевич не постеснялся давать интервью, противоречащие позиции руководства клуба, например по селекции. Крикунов публично комментировал уход Кагарлицкого и просил подписать Никулина, что шло в разрез с заявленной политикой бело-голубых на следование жёсткому потолка зарплат (запросы Кагарлицкого в него не укладывались) и омоложение команды.

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Война с Ерёменко

По одному ему понятным причинам мэтр тренерского цеха ни с того ни с сего затеял войну с легендарным вратарём «Динамо» Александром Ерёменко. История началась сразу после возвращения Крикунова на тренерский мостик бело-голубых в октябре 2018 года. Владимир Васильевич не проходил мимо ни одной ошибки Ерёменко, при любом удобном поводе отпуская критические шпильки в его адрес.

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В марте 2019-го история получила новое продолжение. На пресс-конференции после первого матча полуфинала Западной конференции с ЦСКА Крикунов во всеуслышание заявил, что Ерёменко запросил замену после четвёртой пропущенной шайбы. Позже, в интервью клубному телевидению, Ерёменко дезавуировал заявление Крикунова, сказав, что в жизни своей никогда не просил замены (только – по травме).

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На этом заочное противостояние не закончилось. Летом легендарный вратарь перенёс операцию по удалению аппендицита, по этой причине не сумев набрать оптимальных кондиций к старту чемпионата. В ворота «Динамо» Ерёменко вернулся в матче с «Витязем», заменив по ходу встречи Ивана Бочарова. В том матче Александр не пропустил ни разу, а вот с игрой с «Локомотивом» действительно не справился. Ерёменко пропустил пять шайб, чем вновь не преминул воспользоваться Крикунов. Маститый наставник задвинул Ерёменко в глубокий запас и рассказал журналистам, что Александр сам в личной беседе заявил о своей неготовности. Вот только можно ли верить словам Крикунова после того, что было весной?

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Виноваты все

Владимир Васильевич вообще любопытным образом выстраивает взаимоотношения с игроками. «Чайковски сделал глупость, такой он игрок», – заявил Крикунов после февральского поражения в матче с «Адмиралом». «Звено Шипачёва сегодня не использовало большинство, просто угробило время. У них ничего не получилось, и ещё удалений нахватали», – а вот это уже слова после недавнего поражения в матче с «Йокеритом».

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Подобных заявлений от главного тренера бело-голубых можно прочесть ещё много. Крикунов не стесняется публично подвергать критике хоккеистов, но предпочитает не говорить о своих ошибках. Один из бывших главных тренеров «Динамо» Олег Знарок никогда не переходил на фамильную критику игроков. Он мог критиковать команду абстрактно, но подобные частности всегда оставались в раздевалке.



Худший сезон в карьере проводят Микс Индрашис, Андрей Алексеев и Владимир Брюквин. Никак не могут отличиться Даниил Тарасов и Максим Афиногенов. Не проходит в состав Александр Петунин, доказавший в прошлом сезоне в «Северстали», что способен продуктивно играть на уровне КХЛ. Может, что-то не так в тренировочном процессе, раз столько игроков одновременно пошли на спад?

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К слову о тренировочном процессе. На старте чемпионата «Динамо» одержало три домашние победы, после чего оступилось в Подольске, проиграв «Витязю». После этого поражения в тренировочном процессе «Динамо» начало происходить что-то странное. Крикунов раз за разом устраивал практически ежедневные интенсивные тренировки на износ, не давая игрокам команды никакого времени на восстановление.

Результаты «Динамо» закономерно шли на спад, при этом в обратном направлении увеличивались нагрузки. Как итог, из матча в матча игроки «Динамо» сильно проигрывали в движении соперникам. И как побеждать в ситуации, когда объективно не превосходите никого из конкурентов в классе, да ещё и проваливаетесь физически? Крикунов испокон веков работал по старой советской системе, вот только весь хоккейный мир уже давно изменился. Но опытный тренер предпочёл этого не замечать.

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Психология аутсайдера

Ещё одной вещью, которую больше не хотят игнорировать в руководстве «Динамо», стало прививание команде со стороны главного тренера психологии аутсайдера. Крикунов разделил матчи на важные и не важные, при этом во вторую категорию попали матчи со СКА, ЦСКА и другими топовыми командами лиги. Владимир Васильевич изначально подходит к таким матчам с точки зрения того, что незачем биться до последнего, а лучше подготовиться к более простым встречам, где легче взять очки.



Именно по этой причине в нынешнем сезоне в обоих матчах со СКА в ворота «Динамо» был отряжен дебютант Георгий Кузнецов. Как итог – два поражения с общим счётом 1:6. Подобное отношение к матчам с большими соперниками слабо вязалось с заявленными амбициями боссов бело-голубых, обозначавших задачей на сезон – борьбу за Кубок Гагарина.

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И что дальше?

Подводя промежуточный итог работе Крикунова в «Динамо» стоит заметить, что Владимир Васильевич вернулся в клуб в тяжёлый момент и сильно помог бело-голубым на определённом этапе. На старте прошлого чемпионата москвичи находились вне зоны плей-офф. Владимир Воробьёв был излишне мягок в отношению с игроками, которые в итоге сели ему на шею.



Крикунову удалось наладить дисциплину и спасти тот сезон. Бело-голубые пробились во второй раунд плей-офф, где проиграли лишь будущему чемпиону ЦСКА. Вот только метод жёсткого кнута в профессиональном спорте не может работать вечно, что так ярко проявилось в нынешнем сезоне.

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Впереди бело-голубых ждёт тяжелейший выезд по маршруту Екатеринбург – Новосибирск – Челябинск. Ждать максимального результата в такой поездке от «Динамо» не приходится. Тем более с той игрой, которую бело-голубые демонстрируют в последнее время. А значит вопрос об отставке Крикунова станет ещё острее. И кажется, что в случае новых поражений спасти положение тренера в «Динамо» не смогут уже никакие покровители.