В «Динамо» хотят, но не могут уволить Крикунова. Как это возможно?

Что происходит?
Московское «Динамо» может отправить в отставку Владимира Крикунова. Эта новость появилась в ленте издания РИА «Новости» сразу после завершения матча бело-голубых с «Северсталью» (1:2 Б). Для подопечных Крикунова это поражение стало третьим кряду.
Однако, самое интересное произошло уже после появления новости. Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков на своей странице в «Фейсбуке» неожиданно ретвитнул публикацию наших коллег. Вы когда-нибудь сталкивались с подобным? Вместо того, чтобы публично поддержать тренера, руководитель клуба подливает масла в огонь. Так что же происходит в «Динамо»?
Казалось бы, если посмотреть в турнирную таблицу Западной конференции, то оснований для возможной отставки Крикунова найти сложно. «Динамо» занимает пятое место на Западе, при этом отставая от занимающего первое место в дивизионе Боброва СКА всего-навсего на четыре очка. Вот только ситуация в бело-голубом царстве гораздо сложнее.
Сменщик в тренерском штабе
Начнём с того, что летом в московском «Динамо» в очередной раз переменилась власть. Генеральным директором бело-голубых был назначен Кровопусков, а на должность генерального менеджера заступил Виктор Меркулов. Вот только неизменной составляющей динамовской иерархии так и осталась безумная запутанность при принятии ключевых решений. Невероятно, но факт! Новое начальство не имело никаких полномочий при выборе главного тренера. Фигуру Крикунова лоббировал один из боссов бело-голубых, и его выбор летом был незыблем.
У новых боссов «Динамо» было своё видение стратегии развития клуба, однако повлиять на назначение Крикунова они не имели никакой возможности. Всё, что они сумели сделать, так это внедрить в тренерский штаб Юрия Бабенко. Фигура Бабенко является нерядовой для любого болельщика клуба. «Золотой» капитан московского «Динамо» завершил карьеру профессионального хоккеиста в 2016 году. После чего вошёл в тренерский штаб Валерия Брагина в молодежной сборной России, при этом получив работу параллельно в юниорской и олимпийских сборных России.
Уже летом было очевидно, что провала на старте чемпионата Крикунову не простят. Да и сам главный тренер прекрасно всё осознавал. Именно поэтому Владимир Васильевич не постеснялся давать интервью, противоречащие позиции руководства клуба, например по селекции. Крикунов публично комментировал уход Кагарлицкого и просил подписать Никулина, что шло в разрез с заявленной политикой бело-голубых на следование жёсткому потолка зарплат (запросы Кагарлицкого в него не укладывались) и омоложение команды.
Война с Ерёменко
По одному ему понятным причинам мэтр тренерского цеха ни с того ни с сего затеял войну с легендарным вратарём «Динамо» Александром Ерёменко. История началась сразу после возвращения Крикунова на тренерский мостик бело-голубых в октябре 2018 года. Владимир Васильевич не проходил мимо ни одной ошибки Ерёменко, при любом удобном поводе отпуская критические шпильки в его адрес.
В марте 2019-го история получила новое продолжение. На пресс-конференции после первого матча полуфинала Западной конференции с ЦСКА Крикунов во всеуслышание заявил, что Ерёменко запросил замену после четвёртой пропущенной шайбы. Позже, в интервью клубному телевидению, Ерёменко дезавуировал заявление Крикунова, сказав, что в жизни своей никогда не просил замены (только – по травме).
На этом заочное противостояние не закончилось. Летом легендарный вратарь перенёс операцию по удалению аппендицита, по этой причине не сумев набрать оптимальных кондиций к старту чемпионата. В ворота «Динамо» Ерёменко вернулся в матче с «Витязем», заменив по ходу встречи Ивана Бочарова. В том матче Александр не пропустил ни разу, а вот с игрой с «Локомотивом» действительно не справился. Ерёменко пропустил пять шайб, чем вновь не преминул воспользоваться Крикунов. Маститый наставник задвинул Ерёменко в глубокий запас и рассказал журналистам, что Александр сам в личной беседе заявил о своей неготовности. Вот только можно ли верить словам Крикунова после того, что было весной?
Виноваты все
Владимир Васильевич вообще любопытным образом выстраивает взаимоотношения с игроками. «Чайковски сделал глупость, такой он игрок», – заявил Крикунов после февральского поражения в матче с «Адмиралом». «Звено Шипачёва сегодня не использовало большинство, просто угробило время. У них ничего не получилось, и ещё удалений нахватали», – а вот это уже слова после недавнего поражения в матче с «Йокеритом».
Подобных заявлений от главного тренера бело-голубых можно прочесть ещё много. Крикунов не стесняется публично подвергать критике хоккеистов, но предпочитает не говорить о своих ошибках. Один из бывших главных тренеров «Динамо» Олег Знарок никогда не переходил на фамильную критику игроков. Он мог критиковать команду абстрактно, но подобные частности всегда оставались в раздевалке.
Худший сезон в карьере проводят Микс Индрашис, Андрей Алексеев и Владимир Брюквин. Никак не могут отличиться Даниил Тарасов и Максим Афиногенов. Не проходит в состав Александр Петунин, доказавший в прошлом сезоне в «Северстали», что способен продуктивно играть на уровне КХЛ. Может, что-то не так в тренировочном процессе, раз столько игроков одновременно пошли на спад?
Мир изменился, Крикунов остался прежним
К слову о тренировочном процессе. На старте чемпионата «Динамо» одержало три домашние победы, после чего оступилось в Подольске, проиграв «Витязю». После этого поражения в тренировочном процессе «Динамо» начало происходить что-то странное. Крикунов раз за разом устраивал практически ежедневные интенсивные тренировки на износ, не давая игрокам команды никакого времени на восстановление.
Результаты «Динамо» закономерно шли на спад, при этом в обратном направлении увеличивались нагрузки. Как итог, из матча в матча игроки «Динамо» сильно проигрывали в движении соперникам. И как побеждать в ситуации, когда объективно не превосходите никого из конкурентов в классе, да ещё и проваливаетесь физически? Крикунов испокон веков работал по старой советской системе, вот только весь хоккейный мир уже давно изменился. Но опытный тренер предпочёл этого не замечать.
Психология аутсайдера
Ещё одной вещью, которую больше не хотят игнорировать в руководстве «Динамо», стало прививание команде со стороны главного тренера психологии аутсайдера. Крикунов разделил матчи на важные и не важные, при этом во вторую категорию попали матчи со СКА, ЦСКА и другими топовыми командами лиги. Владимир Васильевич изначально подходит к таким матчам с точки зрения того, что незачем биться до последнего, а лучше подготовиться к более простым встречам, где легче взять очки.
Именно по этой причине в нынешнем сезоне в обоих матчах со СКА в ворота «Динамо» был отряжен дебютант Георгий Кузнецов. Как итог – два поражения с общим счётом 1:6. Подобное отношение к матчам с большими соперниками слабо вязалось с заявленными амбициями боссов бело-голубых, обозначавших задачей на сезон – борьбу за Кубок Гагарина.
И что дальше?
Подводя промежуточный итог работе Крикунова в «Динамо» стоит заметить, что Владимир Васильевич вернулся в клуб в тяжёлый момент и сильно помог бело-голубым на определённом этапе. На старте прошлого чемпионата москвичи находились вне зоны плей-офф. Владимир Воробьёв был излишне мягок в отношению с игроками, которые в итоге сели ему на шею.
Крикунову удалось наладить дисциплину и спасти тот сезон. Бело-голубые пробились во второй раунд плей-офф, где проиграли лишь будущему чемпиону ЦСКА. Вот только метод жёсткого кнута в профессиональном спорте не может работать вечно, что так ярко проявилось в нынешнем сезоне.
Впереди бело-голубых ждёт тяжелейший выезд по маршруту Екатеринбург – Новосибирск – Челябинск. Ждать максимального результата в такой поездке от «Динамо» не приходится. Тем более с той игрой, которую бело-голубые демонстрируют в последнее время. А значит вопрос об отставке Крикунова станет ещё острее. И кажется, что в случае новых поражений спасти положение тренера в «Динамо» не смогут уже никакие покровители.
- 3 октября 2019
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